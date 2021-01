6. Sınıf İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma) konu anlatımı

6. sınıf İngilizce Reading Dates konusunda tarihlerin nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu ve tarihler hakkındaki sorulara yanıt arayacağız. Öncelikle tarihleri sorma konusuna değinmemiz gerekecek. Tarihleri sorarken doğru kalıpları seçmek ve gün ya da ay isimlerini bilmek de önemlidir.

İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma)

İngilizce tarihleri öğrenme ve tarih sorularını cevaplamadan önce tarihleri sorma konusunu öğrenmek gerekir. İngilizcede tarihleri sorarken farklı soru kalıpları kullanılabilir. Çünkü haftanın günlerine göre ve o günün tarihine göre sormak istediğiniz sorular değişecektir.

1– Haftanın hangi günde olduğunu sormak istersek;

- What day is today? - Bugün günlerden nedir?

- What day is it tomorrow? - Yarın günlerden nedir? soruları sorulabilir.

Cevaplar ise şu şekilde olacaktır;

- It is Monday - Bugün günlerden Pazartesi’dir.

- It is Wednesday = Bugün Çarşamba’dır.

Haftanın günleri ile ilgili soru kalıpları genel olarak bu şekilde olacaktır.

İngilizce Yılların Okunuşu Nasıldır?

İngilizce yıllar yazılırken önemli bir ayrım detayı bulunur. Bu ayrıma göre 2000 yılından önce olan sayılar ayrı şekilde 2000 yılından sonra olan sayılar da farklı şekilde okunur. Ayrıca bu sayıları ikili kısıma ayırarak okuma işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Örnek vermek istersek;

- 1911 = 19-10 = nineteen eleven

- 1410 = 14-10 = fourteen ten.

Yukarıdaki örnekten de anlaşıldığı gibi yılları 2 kısma ayırarak, normal bir sayı şeklinde yazabilir ve okuyabilirsiniz.

Buradaki önemli bir detay ise 2000 yılından 2010 yılına kadar olan sayıları olduğu gibi okumak gerekir. Örnek vermek istersek;

- 2002 = two thousand two

- 2004 = two thousand four şeklinde yazılmalıdır.

İngilizce Yüzyılların Okunuşu Nasıldır?

Yüzyılları yazarken ve okurken öncelikle yüzyıl kelimesini bilmek gerekir. İngilizcede yüzyıl demek; “century” olarak yazılır. O halde yüzyıllar da şu şekilde yazılmaktadır;

- 17. yüzyıl - The 17th century - the seventeenth century

- 20. Yüzyıl yazılışı - The 20th centrury - the twentieth century şeklinde olacaktır.

Tarih belirtmede İngilizce olarak hem ayları hem de günleri bilmek önemlidir. Çünkü bazı sorularda ve kalıplarda tarihi sadece rakamsal olarak gösteremezsiniz. Bu sebeple hem ay isimlerini hem de gün isimlerini bilmek gerekir.

İngilizcede Haftalık Gün İsimleri,

Pazartesi: Monday – kısaltması = Mon

Salı: Tuesday – kısaltması = Tue

Çarşamba: Wednesday – kısaltması = Wed

Perşembe: Thursday – kısaltması = Thu

Cuma: Friday – kısaltması = Fri

Cumartesi: Saturday – kısaltması = Sat

Pazar: Sunday – kısaltması = Sun olarak yazılır. Cümlelerde normal bir şekilde gün adlarını yazabileceğiniz gibi kısaltmaları da kullanabilirsiniz.

İngilizcede Aylar

Ocak: January – Kısaltması = (Jan)

Şubat: February – Kısaltması = (Feb)

Mart: March – Kısaltması = (Mar)

Nisan: April – Kısaltması = (Apr)

Mayıs: May

Haziran: June

Temmuz: July

Ağustos: August – Kısaltması = (Aug)

Eylül: September – Kısaltması = (Sep)

Ekim: October – Kısaltması = (Oct)

Kasım: November – Kısaltması = (Nov)

Aralık: December – Kısaltması = (Dec)

Yukarıdaki ay ve gün isimlerini kullanarak, tarihlere doğru şekilde cevap verebilirsiniz. Tarihleri okuma konusunda özellikle sayısal tarihler önemlidir. Bu sayısal tarihleri doğru şekilde ayırarak daha doğru bir kullanım sağlayabilirsiniz. Cümle içlerinde de aynı şekilde tarihleri okuyabilir ve yazabilirsiniz. Sınavlarda genellikle tarihlerin doğru yazım şekilleri ve okunma şekilleri sorulabilir. Burada İngilizcede olan kurallar devreye girmektedir.