6. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konu anlatımı

İngilizce Şimdiki Zaman cümlesi kurarken fiillerin sonuna ''ing'' takısı getirilir. Örneğin ''Yürüme'' eyleminin o esnada gerçekleştiği söylenecekse kelime ''Walking'' şeklinde yazılır. ''Ing'' takısı aynı zamanda ''yapan, eden'' anlamına gelir. Örneğin ''Speaking Person'' - ''Konuşan Kişi'' demektir. Buna ''ulaç'' adı verilir. ''Amazing'' ve ''Boring'' gibi kelimeler ise sadece şimdiki zamanda değil tüm zaman yapılarında sıfat olarak kullanılır.

İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

1- Olumlu cümleler:

Şimdiki zamanda yapılan ve anlam bakımından olumlu cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1- We are walking to the park with my friends.

Arkadaşlarımla parka doğru yürüyoruz.

2- Volkan is studying at the library with Ali.

Volkan, Ali ile birlikte kütüphanede ders çalışıyor.

3- My older sister is reading a book in the next room.

Ablam yan odada kitap okuyor.

4- My mom is getting ready for the wedding.

Annem düğüne gitmek için hazırlanıyor.

5- I'm writing poetry for you now.

Şimdi senin için şiir yazıyorum.

6- I'm watching my favorite show on TV.

Televizyonda en sevdiğim programı izliyorum.

2- Olumsuz Cümleler:

O anda yapılmayan eylemleri ve gerçekleşmeyen durumları belirtmek için kurulan cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1- I don't hearing anything she says.

Onun söylediği hiçbir şeyi duyamıyorum.

2- I'm not going to the movies with them.

Onlarla birlikte sinemaya gitmiyorum.

3- My sister is not talking to me.

Ablam benimle konuşmuyor.

4- She is not listening to the lesson.

O, dersi dinlemiyor.

3- Soru Cümleleri:

Örnek Cümleler:

1- Who are you talking to now?

Şu anda kiminle konuşuyorsun?

2- Are you coming with us?

Bizimle geliyor musun?

3- Are you studying?

Ders mi çalışıyorsun?

4- What movie are you watching now?

Şimdi hangi filmi izliyorsun?

5- Why don't you coming to the park with us?

Neden bizimle parka gelmiyorsun?

Not: Belli bir zamana yayılmış ve hala yapılmakta olan eylemleri belirtmek için fiilin önüne ''have been'' getirilir.

Örnek Cümleler:

1- I've been cleaning the house for two hours.

İki saatten beri evi temizliyorum.

2- We have been walking for about 40 minutes.

Yaklaşık 40 dakikadır yürüyoruz.

3- I've been waiting for your call since 6 o'clock.

Saat 6'dan beri aramanı bekliyorum.

Not: Yakın gelecekte (Bu akşam, biraz sonra, birkaç saat sonra gibi) yapılması planlanan eylemleri anlatmak için Present Continous Tense kullanılır.

Örnek Cümleler:

Tonight I'm going to the cinema with my friends.

Bu akşam arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum.

Bu cümle Simple Present Tense (gelecek zaman) kullanıldığında şöyle yazılır.

Tonight I will go to the cinema with my friends.

Bu akşam arkadaşlarımla sinemaya gideceğim.

Diğer Örnekler:

1- I'm coming to a picnic with you tomorrow.

Yarın sizinle pikniğe geliyorum.

2- I'm leaving the office a little later.

Biraz sonra ofisten çıkıyorum.

3- I am thinking of going to Antalya next week.

Önümüzdeki hafta Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum.

4- I will meeting her in an hour.

Onunla bir saat sonra buluşuyorum.

5- I'm moving out of this house in January.

Ocak ayında bu evden taşınıyorum.