6. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konu anlatımı
Present Continuos Tense, yapılmakta olan eylemleri bildirmek için kullanılır. Türkçe karşılığı şimdiki zamandır. Bazı cümlelerin sonuna Now (Şimdi) - Today (Bugün) ya da Currently (şu anda) kelimeleri getirilir. 6. sınıflar için İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
İngilizce Şimdiki Zaman cümlesi kurarken fiillerin sonuna ''ing'' takısı getirilir. Örneğin ''Yürüme'' eyleminin o esnada gerçekleştiği söylenecekse kelime ''Walking'' şeklinde yazılır. ''Ing'' takısı aynı zamanda ''yapan, eden'' anlamına gelir. Örneğin ''Speaking Person'' - ''Konuşan Kişi'' demektir. Buna ''ulaç'' adı verilir. ''Amazing'' ve ''Boring'' gibi kelimeler ise sadece şimdiki zamanda değil tüm zaman yapılarında sıfat olarak kullanılır.
İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
1- Olumlu cümleler:
Şimdiki zamanda yapılan ve anlam bakımından olumlu cümlelerdir.
Örnek Cümleler:
1- We are walking to the park with my friends.
Arkadaşlarımla parka doğru yürüyoruz.
2- Volkan is studying at the library with Ali.
Volkan, Ali ile birlikte kütüphanede ders çalışıyor.
3- My older sister is reading a book in the next room.
Ablam yan odada kitap okuyor.
4- My mom is getting ready for the wedding.
Annem düğüne gitmek için hazırlanıyor.
5- I'm writing poetry for you now.
Şimdi senin için şiir yazıyorum.
6- I'm watching my favorite show on TV.
Televizyonda en sevdiğim programı izliyorum.
2- Olumsuz Cümleler:
O anda yapılmayan eylemleri ve gerçekleşmeyen durumları belirtmek için kurulan cümlelerdir.
Örnek Cümleler:
1- I don't hearing anything she says.
Onun söylediği hiçbir şeyi duyamıyorum.
2- I'm not going to the movies with them.
Onlarla birlikte sinemaya gitmiyorum.
3- My sister is not talking to me.
Ablam benimle konuşmuyor.
4- She is not listening to the lesson.
O, dersi dinlemiyor.
3- Soru Cümleleri:
Örnek Cümleler:
1- Who are you talking to now?
Şu anda kiminle konuşuyorsun?
2- Are you coming with us?
Bizimle geliyor musun?
3- Are you studying?
Ders mi çalışıyorsun?
4- What movie are you watching now?
Şimdi hangi filmi izliyorsun?
5- Why don't you coming to the park with us?
Neden bizimle parka gelmiyorsun?
Not: Belli bir zamana yayılmış ve hala yapılmakta olan eylemleri belirtmek için fiilin önüne ''have been'' getirilir.
Örnek Cümleler:
1- I've been cleaning the house for two hours.
İki saatten beri evi temizliyorum.
2- We have been walking for about 40 minutes.
Yaklaşık 40 dakikadır yürüyoruz.
3- I've been waiting for your call since 6 o'clock.
Saat 6'dan beri aramanı bekliyorum.
Not: Yakın gelecekte (Bu akşam, biraz sonra, birkaç saat sonra gibi) yapılması planlanan eylemleri anlatmak için Present Continous Tense kullanılır.
Örnek Cümleler:
Tonight I'm going to the cinema with my friends.
Bu akşam arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum.
Bu cümle Simple Present Tense (gelecek zaman) kullanıldığında şöyle yazılır.
Tonight I will go to the cinema with my friends.
Bu akşam arkadaşlarımla sinemaya gideceğim.
Diğer Örnekler:
1- I'm coming to a picnic with you tomorrow.
Yarın sizinle pikniğe geliyorum.
2- I'm leaving the office a little later.
Biraz sonra ofisten çıkıyorum.
3- I am thinking of going to Antalya next week.
Önümüzdeki hafta Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum.
4- I will meeting her in an hour.
Onunla bir saat sonra buluşuyorum.
5- I'm moving out of this house in January.
Ocak ayında bu evden taşınıyorum.
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