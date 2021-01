6. Sınıf İngilizce Past Form Of To Be (Was – Were)

''Was'' tekil öznelerde (I - He - She - It) kullanılır. Were ise çoğul özneler ile (They - We) fiillerin arasına getirilir. Hem ''Sen'' hem de ''Siz'' anlamına gelen ''You'' öznesinden sonra da ''were'' kullanılmalıdır. ''To be'' olarak isimlendirilen yardımcı fiiller olumsuz cümlelerde de yer alır. Tıpkı ''He is not'' ve ''I'm not'' kalıplarında olduğu gibi ''was'' ve ''were'' kelimelerinden sonra da ''not'' eki getirilir. (I was not) ve (He was not) gibi. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiiller cümlenin başında kullanılır.

Past From of To Be (Was - Were) - (To Be) Yardımcı Fiilinin Geçmiş Zamanda Kullanımı

1- ''Was'' Yardımcı Fiiliyle Kurulan Soru Cümleleri

Geçmiş zaman içerisinde gerçekleşmiş bir eyleme dair soru sorduğumuzda ''Was'' yardımcı fiilini kullanırız. Bu cümlelerde ''is'' ve ''are'' yardımcı fiillerinde olduğu gibi ''Was'' da cümlelerin başında yer alır.

Örnek Soru Cümleleri:

1.A. - Was he a lawyer? - O avukat mıydı?

1.B. - Was there enough salt to make the cook?

Yemeği yapmak için yeterli miktarda tuz var mıydı?

1.C. - Was she a sleepless?

O uykusuz muydu?

1.D. - Was Serpil in a Netherlands?

Serpil Hollanda'da mıydı?

1.E. - Was the man in there?

Adam burada mıydı?

Not -1- ''Was'' ile kurulan cümlelerde ''yıl'' - ''ay'' - ''gün'' belirten kelimeler kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. Was Ali in Eskişehir last week?

Ali geçen hafta Eskişehir'de miydi?

1.B. - Was she in Italy last year?

O geçen yıl İtalya'da mıydı?

1.C. - Was Selin in this house in 2015?

Selin 2015 yılında bu evde mi yaşıyordu?

1.D. - Was he in Tekirdağ in last mounth?

O geçen ay Tekirdağ'da mıydı?

Not -2- ''Was'' yardımcı fiili ile kurulan soru cümlelerinde ''önceden'' -''birkaç yıldır. - ''eskiden'' gibi zaman bildiren kelimeler de kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Was he Bolu as a kid?

Çocukken Bolu'da mıydı?

1.B. - Was he a mechanic before?

Eskiden tamirci miydi?

2- ''Were'' Yardımcı Fiiliyle Kurulan Soru Cümleleri:

''They'' - ''We'' ve ''You'' öznelerinin yer aldığı cümlelerde yardımcı fiil olarak ''were'' kullanılır. Were, soru cümlelerinin başında yer alır.

Örnek Cümleler:

1.A. - Were you at the office yesterday?

Dün ofiste miydin?

1.B. - Were they in Bursa last year?

Onlar geçen yıl Bursa'da mıydı?

1.C. - Were you a nurse before?

Sen Eskiden hemşire miydin?

3- ''Was'' Yardımcı Fiiliyle Kurulan Olumlu Cümleler

Örnekler:

1.A. - I was a student years ago.

Yıllar önce ben de öğrenciydim.

1.B. - He was a in Trabzon.

O Trabzon'da idi.

1.C. - She was a teacher before retirement.

O, emekli olmadan önce öğretmendi.

4- ''Was'' Yardımcı Fiiliyle Kurulan Olumsuz Cümleler:

Örnekler:

1.A. - I was not doctor. - Ben doktor değilim.

1.B. - She was not novelist. - O roman yazarı değil.

5- ''Were'' Yardımcı Fiiliyle Kurulan Cümleler

1.A. - You were not professor. - Sen profesör değilsin.

1.B. - They were not in Turkey. - Onlar Türkiye'de değildi.