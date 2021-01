6. Sınıf İngilizce Ordinal Numbers (Sıra Sayıları) konu anlatımı

Türkçede bir rakamı sıra sayısına çevirirken nokta (.) veya “-inci” eki getiriliyor. İngilizcede böyle bir kullanım bulunmuyor. Belirli istisnalar dışında rakamların sonuna “th” eki getirilerek sıra sayısı oluşturuluyor.

Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)

İngilizcede tarihi, günleri, bir varlığın sırasını söylemek için sıra sayılarını öğrenmek önemlidir. İngilizcede sıra sayılarını öğrenirken, Türkçe düşünmeyi unutmalısınız. Çünkü İngilizcede tarihler ve sayılar farklı yazılıyor. Bunu bir örnekle gösterecek olursak;

Türkçede tarihi 12.09.2020 veya 12 Eylül 2020 şeklinde yazıyoruz. İngilizcede ise 12th of September 2020 veya Twelfth of September 2020 şeklinde yazılıyor.

Ailenizin kaçıncı çocuğu olduğunuzu, bir yarışmada kaçıncı olduğunuzu kaçıncı katta oturduğunuzu yine sıra sayılarını kullanarak söylüyorsunuz.

-“Ben, ailemin 3. çocuğuyum.” Cümlesinin İngilizce karşılığı

“I am the third child of my family” oluyor.

-Fatma, koşu yarışmasında 5. oldu. Fatma ranked 5th in the running contest

-Ahmetler, apartmanın 8. katında oturuyorlar. Ahmet’s lives on the 8th floor of the building

Sıra Sayılarındaki İstisnalar

İngilizcede rakamları sıra sayılarına çevirirken hepsinin sonuna “th” eki getirilmiyor. Bazı rakamlarda farklı ekler getiriliyor. Rakamları sıra sayılarına çevirirken bunları dikkate almayı unutmayın.

* One (1) 1st first (birinci)

Two (2) 2nd second (ikinci)

Three (3) 3rd third (üçüncü)

* Sonu “y” harfi ile biten rakamlarda “y” harfi düşer. Onun yerine “tieth” getirilir.

Twenty (20) 20th Twentieth (yirminci)

Thirty (30) 30th Thirtieth (otuzuncu)

Fourty (40) 40th Fortieth (kırkıncı)

Fifty (50) 50th Fiftieth (ellinci)

Sixty (60) 60th Sixtieth (altmışıncı)

Seventy (70) 70th Seventieth (yetmişinci)

Eighty (80) 80th Eightieth (sekseninci)

Ninety (90) 90th Ninetieth (doksanıncı)

Sıra Sayılarını Tarih ve Günlerde Kullanma

Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday – Friday – Saturday – Sunday haftanın günleridir.

(P.tesi) (Salı) (Çarşamba) (Perşembe)(Cuma) (C.tesi) (Pazar)

Haftanın kaçıncı günü olduğunu sormak için “Which” soru kalıbını kullanıyorsunuz. Haftanın günü nedir, sorusu için de "what" soru kalıbını kullanabilirsiniz. Soru sormaları ve cevap vermeleri örneklerle gösterelim.

- Which is the third day of the week? (Haftanın üçüncü günü hangisidir?)

- The third day of the week is Wednesday (Haftanın üçüncü günü Çarşambadır.)

- What day of the week is Friday? (Cuma haftanın kaçıncı günüdür?

- Friday is the fifth day of the week. (Cuma haftanın beşinci günüdür.)

January – Ocak July - Temmuz

February – Şubat August - Ağustos

March – Mart September - Eylül

April – Nisan October - Ekim

May – Mayıs November - Kasım

June – Haziran December – Aralık bir yıl içindeki ayları oluşturuyor.

-When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

-It’s on April the 12th. (Nisan ayının 12’sidir.)

-When is she birthday? (Onun doğum günü ne zaman?)

- It’s on July the 22th. (Temmuz ayının 22’sidir.)

-When is your brother’s birhday? (Kardeşinin doğum günü ne zamandır?)

- It is on 9th May 2003. (The nintieth of May two thousand three)

- What is the first month of the year? (Yılın ilk ayı nedir?)

-The first month is January. (Ilk ay Ocaktır.)

- What is the last month of the year? (Yılın son ayı nedir?)

- The last month is December. (Son ay Aralıktır.)

-The 6th month of the year = The 6th month is June.

-What month are we? (Kaçıncı aydayız?)

-We are in the ninth month. (Dokuzuncu aydayız.)