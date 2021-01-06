6. Sınıf İngilizce Occupations (Meslekler) konu anlatımı
İngilizcede meslekleri tanımlamak için ''Occupations'' kelimesi kullanılır. ''Profession'' ve ''Career'' kelimeleri de aynı anlama gelir. ''Meslek Yüksek Okulu'' demek istediğimizde ise ''Technical High School'' kelimesini kullanırız. 6. sınıflar için Occupations (Meslekler) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Meslekler kendi içerisinde birçok dala ayrılır. İngilizcede ''Field of occupation'' ve ''Field of profession'' sözcükleri ''Meslek Dalı'' demektir. ''İş'' manasına gelen ''Job'' kelimesi de mesleğimizi belirtirken kullanabileceğimiz kelimeler arasında yer alıyor.
Occupations (Meslekler)
- Birinin mesleğini sormak için üç farklı şekilde soru sorabiliriz.
1- What is your job? / İşin ne?
Konuşma dilinde en çok kullanılan kalıptır. Bu soruya iki farklı şekilde yanıt verilebilir.
- I'm teacher. / Ben öğretmenim.
- My job is teaching. / Benim işim öğretmenlik.
2- What is your occupation? / Mesleğin ne?
Daha resmi konuşmalarda birinin mesleğini öğrenmek için bu soru kalıbını kullanabiliriz. Bu soruya da yine iki farklı şekilde cevap vermek mümkündür.
- I'm engineer. / Ben mühendisim.
- My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik.
3- What is your profession? / Uzmanlığın ne?
Birinin hem mesleğini hem de uzmanı olduğu alanı öğrenmek için sorulabilir. Örneğin bir doktora uzmanlık alanını sormak için bu soru kalıbı kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A. - My job is medicine. / Benim mesleğim doktorluk.
- Well, what is your profession? / Peki, uzmanlık alanınız nedir?
- I'm dentist. - Diş doktoruyum.
1.B. - I'm a teacher. / Ben öğretmenim.
- What is your profession? / Uzmanlığınız ne?
- I'm a painting teacher. / Resim öğretmeniyim.
1.C. - My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik.
- Which field are you professional? / Hangi alanda uzmansınız?
- My professional field is electric engineering. / Benim uzmanlık alanım elektrik mühendisliği.
4- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:
Hemşire - Nurse
Polis - Police officer ya da Cop
Sınıf öğretmeni - Class teacher
Müzik öğretmeni - Music teacher
Mimar - Architect ya da Master builder
İç Mimar - Interior architect
Grafik tasarımcısı - Graphics designer
Bilgisayar mühendisi - Computer engineer
Kadın kuaförü - Hairdresser
Berber - Barber ya da Shaver
Terzi - Dressmaker ya da Tailor
Kasap - Rump Roast
Marangoz - Carpenter ya da Joiner
Zabıta - The Fuzz
İnsan Kaynakları - Human capital
Danışman - Advisor ya da guide
Baş danışman - Chief advisor
Editör - Editor ya da Publisher
Roman yazarı - Novel writer ya da Novelist
Gazeteci - Journalist
Redaktör - Reduktor
Kasiyer - Cashier
Göz doktoru - Oculist ya da Eye doctor
Hasta Bakıcı - Ward master
Çiftçi - Farmer
Film yönetmeni - Film director
Senarist - Scenarist
Bilgi işlemci - Data processor
Teknisyen - Operative ya da Technician
Garson - Waiter ya da Waitstaff
Rehber - Director
Güvenlik görevlisi - Security staff ya da Security guard
Kimya Mühendisi - Chemical engineer
İnşaat Mühendisi - Civil engineer
Temizlikçi - Cleaner ya da Charwoman
Tamirci - Repairman ya da Tinker
Anestezi uzmanı - Anaesthetist
Örnek Cümleler:
1.A. - I want to be a screenwriter when I grow up.
Büyüyünce senarist olmak istiyorum.
1.B. - My sister is a nurse in this hospital.
Ablam bu hastanede hemşire.
1.C. - His biggest dream is to become a civil engineer.
Onun en büyük hayali inşaat mühendisi olmak.
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