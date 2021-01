6. Sınıf İngilizce Occupations (Meslekler) konu anlatımı

Meslekler kendi içerisinde birçok dala ayrılır. İngilizcede ''Field of occupation'' ve ''Field of profession'' sözcükleri ''Meslek Dalı'' demektir. ''İş'' manasına gelen ''Job'' kelimesi de mesleğimizi belirtirken kullanabileceğimiz kelimeler arasında yer alıyor.

Occupations (Meslekler)

- Birinin mesleğini sormak için üç farklı şekilde soru sorabiliriz.

1- What is your job? / İşin ne?

Konuşma dilinde en çok kullanılan kalıptır. Bu soruya iki farklı şekilde yanıt verilebilir.

- I'm teacher. / Ben öğretmenim.

- My job is teaching. / Benim işim öğretmenlik.

2- What is your occupation? / Mesleğin ne?

Daha resmi konuşmalarda birinin mesleğini öğrenmek için bu soru kalıbını kullanabiliriz. Bu soruya da yine iki farklı şekilde cevap vermek mümkündür.

- I'm engineer. / Ben mühendisim.

- My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik.

3- What is your profession? / Uzmanlığın ne?

Birinin hem mesleğini hem de uzmanı olduğu alanı öğrenmek için sorulabilir. Örneğin bir doktora uzmanlık alanını sormak için bu soru kalıbı kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - My job is medicine. / Benim mesleğim doktorluk.

- Well, what is your profession? / Peki, uzmanlık alanınız nedir?

- I'm dentist. - Diş doktoruyum.

1.B. - I'm a teacher. / Ben öğretmenim.

- What is your profession? / Uzmanlığınız ne?

- I'm a painting teacher. / Resim öğretmeniyim.

1.C. - My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik.

- Which field are you professional? / Hangi alanda uzmansınız?

- My professional field is electric engineering. / Benim uzmanlık alanım elektrik mühendisliği.

4- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:

Hemşire - Nurse

Polis - Police officer ya da Cop

Sınıf öğretmeni - Class teacher

Müzik öğretmeni - Music teacher

Mimar - Architect ya da Master builder

İç Mimar - Interior architect

Grafik tasarımcısı - Graphics designer

Bilgisayar mühendisi - Computer engineer

Kadın kuaförü - Hairdresser

Berber - Barber ya da Shaver

Terzi - Dressmaker ya da Tailor

Kasap - Rump Roast

Marangoz - Carpenter ya da Joiner

Zabıta - The Fuzz

İnsan Kaynakları - Human capital

Danışman - Advisor ya da guide

Baş danışman - Chief advisor

Editör - Editor ya da Publisher

Roman yazarı - Novel writer ya da Novelist

Gazeteci - Journalist

Redaktör - Reduktor

Kasiyer - Cashier

Göz doktoru - Oculist ya da Eye doctor

Hasta Bakıcı - Ward master

Çiftçi - Farmer

Film yönetmeni - Film director

Senarist - Scenarist

Bilgi işlemci - Data processor

Teknisyen - Operative ya da Technician

Garson - Waiter ya da Waitstaff

Rehber - Director

Güvenlik görevlisi - Security staff ya da Security guard

Kimya Mühendisi - Chemical engineer

İnşaat Mühendisi - Civil engineer

Temizlikçi - Cleaner ya da Charwoman

Tamirci - Repairman ya da Tinker

Anestezi uzmanı - Anaesthetist

Örnek Cümleler:

1.A. - I want to be a screenwriter when I grow up.

Büyüyünce senarist olmak istiyorum.

1.B. - My sister is a nurse in this hospital.

Ablam bu hastanede hemşire.

1.C. - His biggest dream is to become a civil engineer.

Onun en büyük hayali inşaat mühendisi olmak.