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6. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:44 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce Occupations (Meslekler) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce Occupations (Meslekler) konu anlatımı
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İngilizcede meslekleri tanımlamak için ''Occupations'' kelimesi kullanılır. ''Profession'' ve ''Career'' kelimeleri de aynı anlama gelir. ''Meslek Yüksek Okulu'' demek istediğimizde ise ''Technical High School'' kelimesini kullanırız. 6. sınıflar için Occupations (Meslekler) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Meslekler kendi içerisinde birçok dala ayrılır. İngilizcede ''Field of occupation'' ve ''Field of profession'' sözcükleri ''Meslek Dalı'' demektir. ''İş'' manasına gelen ''Job'' kelimesi de mesleğimizi belirtirken kullanabileceğimiz kelimeler arasında yer alıyor.

 Occupations (Meslekler)

 - Birinin mesleğini sormak için üç farklı şekilde soru sorabiliriz.

 1- What is your job? / İşin ne?

 Konuşma dilinde en çok kullanılan kalıptır. Bu soruya iki farklı şekilde yanıt verilebilir.

 - I'm teacher. / Ben öğretmenim.

 - My job is teaching. / Benim işim öğretmenlik.

 2- What is your occupation? / Mesleğin ne?

 Daha resmi konuşmalarda birinin mesleğini öğrenmek için bu soru kalıbını kullanabiliriz. Bu soruya da yine iki farklı şekilde cevap vermek mümkündür.

 - I'm engineer. / Ben mühendisim.

 - My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik. 

 3- What is your profession? / Uzmanlığın ne?

 Birinin hem mesleğini hem de uzmanı olduğu alanı öğrenmek için sorulabilir. Örneğin bir doktora uzmanlık alanını sormak için bu soru kalıbı kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My job is medicine. / Benim mesleğim doktorluk.

 - Well, what is your profession? / Peki, uzmanlık alanınız nedir?

 - I'm dentist. - Diş doktoruyum.

 1.B. - I'm a teacher. / Ben öğretmenim.

 - What is your profession? / Uzmanlığınız ne?

 - I'm a painting teacher. / Resim öğretmeniyim.

 1.C. - My occupation is engineering. / Benim mesleğim mühendislik.

 - Which field are you professional? / Hangi alanda uzmansınız?

 - My professional field is electric engineering. / Benim uzmanlık alanım elektrik mühendisliği.

 4- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:

 Hemşire - Nurse

 Polis - Police officer ya da Cop

 Sınıf öğretmeni - Class teacher

 Müzik öğretmeni - Music teacher

 Mimar - Architect ya da Master builder

 İç Mimar - Interior architect

 Grafik tasarımcısı - Graphics designer

 Bilgisayar mühendisi - Computer engineer

 Kadın kuaförü - Hairdresser

 Berber - Barber ya da Shaver

 Terzi - Dressmaker ya da Tailor

 Kasap - Rump Roast

 Marangoz - Carpenter ya da Joiner

 Zabıta - The Fuzz

 İnsan Kaynakları - Human capital

 Danışman - Advisor ya da guide

 Baş danışman - Chief advisor

 Editör - Editor ya da Publisher

 Roman yazarı - Novel writer ya da Novelist

 Gazeteci - Journalist

 Redaktör - Reduktor

 Kasiyer - Cashier

 Göz doktoru - Oculist ya da Eye doctor

 Hasta Bakıcı - Ward master

 Çiftçi - Farmer

 Film yönetmeni - Film director

 Senarist - Scenarist

 Bilgi işlemci - Data processor

 Teknisyen - Operative ya da Technician

 Garson - Waiter ya da Waitstaff

 Rehber - Director

 Güvenlik görevlisi - Security staff ya da Security guard

 Kimya Mühendisi - Chemical engineer

 İnşaat Mühendisi - Civil engineer

 Temizlikçi - Cleaner ya da Charwoman

 Tamirci - Repairman ya da Tinker

 Anestezi uzmanı - Anaesthetist

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I want to be a screenwriter when I grow up.

 Büyüyünce senarist olmak istiyorum.

 1.B. - My sister is a nurse in this hospital.

 Ablam bu hastanede hemşire.

 1.C. - His biggest dream is to become a civil engineer.

 Onun en büyük hayali inşaat mühendisi olmak.

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