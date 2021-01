6. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions With Should (Should İle Basit Önerilerde Bulunma) konu anlatımı

Öneri ve tavsiyeler verirken genelde should İngilizcede çok yaygın olarak kullanılır. Biz de bu yaygın kalıbı alacağız ve farklı cümleler üzerinden nasıl kullanıldığına bakacağız. Farklı durumları ve konuları ele alarak gündelik yaşam içerisinde hangi önerileri verdiğine ele alacağız.

6. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions With SHOULD (SHOULD ile Basit Önerilerde Bulunma) Konu Anlatımı

Basit şekilde önerilerde bulunmak için yine sizlere uygun basit cümleler ile beraber should kalıbını kullanacağız. Özellikle karşıdaki kişinin yapmasında yarar olan bazı durumları anlatırken bu kalıp değerlendirilir. Bu durum karşı tarafa kesin olarak bir şey söylemek anlamına gelmez. Yani bunu veya şunu kesin yapmalısın demeyiz. Should kullanırken daha çok yaparsa daha iyi olur ya da onun için daha doğru olur gibi öneriler üzerinden değerlendirilmektedir.

Mesela şişman bir kişinin daha az yemek yemesi onun için sağlıklı olacağı için, öneri açısından should kalıbını kullanırız. Bu öneri içerisinde herhangi bir zorlama yoktur. Öneri yapıldıktan sonra kişi ister onu yapar ister yapmaz. Fakat yapılacak öneri karşı tarafın iyiliğine ve doğru şeyler olmalıdır. Şimdi bir konuda bazı örnekleri ele alalım ve nasıl kullanıldığına bir bakalım.

Should ile İlgili Örnekler:

You should walk to your work. (Sen işine girmelisin.)

You should wear to your shoes. (Sen Ayakkabılarımı giymelisin.)

I should write that book. (Ben o ayakkabıları giymeliyim.)

You should leave at seven instead of ten. (Sen saat on yerine saat yedide ayrılmalısın.)

Yukarıdaki cümlelerde görmüş olduğunuz gibi kesin bir yargı bulunmuyor. Yani karşımızdaki kişiye kesinlikle sen şunu yapmalısın ya da yapacaksın demiyoruz. Sadece öneride bulunuyoruz. Bu öneri o kişi için iyilik açısından söylenir. Bu kişi yukarıda verilen cümlelerdeki önerileri ister yapar ister yapmaz.

Olumlu olduğu kadar olumsuz şekilde de, ‘should’ galiba kullanılır. Bu kalıbın genel uzun hali, ‘should not’ şeklinde bilinmektedir. Ancak bunu kısaltarak, ‘shouldn't’ biçiminde kullanabiliriz. Böylece farklı öğütler verebilir ve karşıya kişiliğini düşünerek cümleler kurabiliriz. Mesela çok yemek yememelisin ya da çok yorgun olmamalısın gibi cümleler kurmanız mümkün. Gelin şimdi olumsuz şekilde cümleler kuralım ve karşıdaki kişinin iyiliğini düşünelim.

You shouldn’t be so untidy. (Sen bu kadar dağınık olmamalısın.)

You shouldn’t put on weight. (Sen çok kilo almamalısın. Ya da sen çok şişmanlamamalısın.)

She shouldn’t speak so quickly. (O çok hızlı konuşmamalı.)

The man shouldn’t eat so meat. (Adam çok fazla et yememeli.)

Burada da gördüğümüz gibi verdiğimiz örnekler üzerinden olumsuz cümleler kurduk ve karşı tarafın neleri yapmaması gerektiğini gösterdik. Ancak daha önce de dediğimiz gibi bunlar her zaman bir öneri olarak karşı tarafa sunulur.

Şimdi bir de koşul üzerinden bazı cümleleri bakalım ve öneri yapalım. Peki, koşul olduğunda ne kullanıyoruz? ‘İf (eğer) kalıbını kullanmaktayız.

If your hands are dirty, you should wash them. (Eğer ellerin kirli ise, onları yıkaman gerekir.)

İf I want to buy a book, I should go to a bookstore. (Eğer bir kitap almak istiyorsam kitapçı dükkanına gitmeliyim.)

Gördüğümüz gibi bu şekilde farklı cümleler kurarak öneride bulunabilir ve karşı tarafın iyiliğini düşünecek cümleleri değerlendirebiliriz.