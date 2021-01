6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı

Fast Food'un sözlük anlamı hızlı yemektir. İngilizce'de ise hamburger, patates gibi hazır yemekleri tanımlamak için kullanılır. ''Drinks'' kelimesi dışında ''Potable'' ve ''Board'' sözcükleri de içecek anlamına gelir.

Food and Drinks (Yiyecekler ve İçecekler)

1- İçecekler ve İngilizce Karşılıkları:

Su - Water

Sür - Milk

Çay - Tea

Kahve - Coffee

Gazlı İçecek - Fizz

Limonata - Lemonade

Meyve Suyu - Fruit Juice

Portakal Suyu - Orange Juice

Vişne Suyu - Cherry Juice

Komposto - Composte ya da Cold Stewed Fruit

Örnek Cümleler:

1- I drink milk or lemonade for breakfast every day.

Her gün kahvaltıda süt ya da limonata içiyorum.

2- We should drink 2 liters of water a day for our health.

Sağlığımız için günde 2 litre su içmeliyiz.

3- My mother made orange juice for me.

Annem benim için portakal suyu hazırlamış.

2- Kahvaltı İle İlgili Kelimeler:

Kahvaltı etmek - Have Breakfast

Peynir - Cheese

Ekmek - Bread

Bal - Honey

Reçel - Jam ya da Marmalade

Çilek Reçeli- Strawberry Jam

Vişne Reçeli - Sour Cherry Jam

Yumurta - Egg

Mısır Gevreği - Corn Flakes ya da Cereals

Domates- Tomato

Salata - Salad

Zeytin - Oliv

Simit - Bagel

Örnek Cümleler:

1- I ate 2 slices of bread for breakfast today.

Bugün kahvaltıda 2 dilim ekmek yedim.

2- Strawberry jam my mother made is very good.

Annemin yaptığı çilek reçeli çok güzel olmuş.

3- Ali ate bagels and cheese for breakfast.

Ali kahvaltıda simit ve peynir yedi.

4- My father brought an egg from the village.

Babam köyden yumurta getirdi.

3- Meyveler ve İngilizce Karşılıkları:

Meyve - Fruit

Elma - Apple

Muz - Banana

Çilek - Strawberry

Portakal - Orange

Şeftali - Nectarine

Kivi - Kiwi

Armut - Pear

Erik - Plum

Limon - Lemon

Mandalina - Mandarina

Kayısı - Apricot

Örnek Cümleler:

1- We bought bananas and apples from the market.

Pazardan muz ve elma aldık.

2- These apples are sour.

Bu elmalar ekşi.

3- My favorite fruits are apples and oranges.

En sevdiğim meyveler elma ve portakal.

4- Sebzeler ve İngilizce Karşılıkları

Sebze - Vegetable

Fasulye - Beans

Lahana - Cabbage

Biber - Chili ya da Pepper

Acı Biber - Hot Pepper

Sarımsak - Garlic

Patlıcan - Eggplant

Marul - Lettuce

Bezelye - Pea

Ispanak - Spinach

Örnek Cümleler:

1- I'll buy cabbage and spinach from the market.

Marketten lahane ve ıspanak alacağım.

2- These peppers are very hot.

Bu biberler çok acı.

5- Yemekler - Baharatlar - Soslar:

Patates Kızartması - Frenc Fries ya da Chips

Hamburger - Hamburger

Biftek - Beefsteak

Çorba - Soup

Köfte - Meetballs

Tavuk çorbası - Chicken Soup

Közlenmiş Patlıcan - Roasted Eggplant

Tuz - Salt

Kekik - Thyme

Nane - Peppermint

Hardal - Mustard

Salça - Tomato Paste

Ketçap - Ketchup

Sirke - Vinegar

Mayonez - Mayonnaise

Acı Sos - Hot Sauce ya da Tabasco Sauce

Kırmızı Biber - Red Pepper