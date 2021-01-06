6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı
İngilizce ''Food'' yemek demektir. Kahvaltı için ''Breakfast', öğle yemeği için ''Lunch'' ve akşam yemeği için ''dinner'' kelimeleri kullanılır. ''Eat'' ise ''yemek yemek'' anlamına gelir. 6. sınıflar için Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Fast Food'un sözlük anlamı hızlı yemektir. İngilizce'de ise hamburger, patates gibi hazır yemekleri tanımlamak için kullanılır. ''Drinks'' kelimesi dışında ''Potable'' ve ''Board'' sözcükleri de içecek anlamına gelir.
Food and Drinks (Yiyecekler ve İçecekler)
1- İçecekler ve İngilizce Karşılıkları:
Su - Water
Sür - Milk
Çay - Tea
Kahve - Coffee
Gazlı İçecek - Fizz
Limonata - Lemonade
Meyve Suyu - Fruit Juice
Portakal Suyu - Orange Juice
Vişne Suyu - Cherry Juice
Komposto - Composte ya da Cold Stewed Fruit
Örnek Cümleler:
1- I drink milk or lemonade for breakfast every day.
Her gün kahvaltıda süt ya da limonata içiyorum.
2- We should drink 2 liters of water a day for our health.
Sağlığımız için günde 2 litre su içmeliyiz.
3- My mother made orange juice for me.
Annem benim için portakal suyu hazırlamış.
2- Kahvaltı İle İlgili Kelimeler:
Kahvaltı etmek - Have Breakfast
Peynir - Cheese
Ekmek - Bread
Bal - Honey
Reçel - Jam ya da Marmalade
Çilek Reçeli- Strawberry Jam
Vişne Reçeli - Sour Cherry Jam
Yumurta - Egg
Mısır Gevreği - Corn Flakes ya da Cereals
Domates- Tomato
Salata - Salad
Zeytin - Oliv
Simit - Bagel
Örnek Cümleler:
1- I ate 2 slices of bread for breakfast today.
Bugün kahvaltıda 2 dilim ekmek yedim.
2- Strawberry jam my mother made is very good.
Annemin yaptığı çilek reçeli çok güzel olmuş.
3- Ali ate bagels and cheese for breakfast.
Ali kahvaltıda simit ve peynir yedi.
4- My father brought an egg from the village.
Babam köyden yumurta getirdi.
3- Meyveler ve İngilizce Karşılıkları:
Meyve - Fruit
Elma - Apple
Muz - Banana
Çilek - Strawberry
Portakal - Orange
Şeftali - Nectarine
Kivi - Kiwi
Armut - Pear
Erik - Plum
Limon - Lemon
Mandalina - Mandarina
Kayısı - Apricot
Örnek Cümleler:
1- We bought bananas and apples from the market.
Pazardan muz ve elma aldık.
2- These apples are sour.
Bu elmalar ekşi.
3- My favorite fruits are apples and oranges.
En sevdiğim meyveler elma ve portakal.
4- Sebzeler ve İngilizce Karşılıkları
Sebze - Vegetable
Fasulye - Beans
Lahana - Cabbage
Biber - Chili ya da Pepper
Acı Biber - Hot Pepper
Sarımsak - Garlic
Patlıcan - Eggplant
Marul - Lettuce
Bezelye - Pea
Ispanak - Spinach
Örnek Cümleler:
1- I'll buy cabbage and spinach from the market.
Marketten lahane ve ıspanak alacağım.
2- These peppers are very hot.
Bu biberler çok acı.
5- Yemekler - Baharatlar - Soslar:
Patates Kızartması - Frenc Fries ya da Chips
Hamburger - Hamburger
Biftek - Beefsteak
Çorba - Soup
Köfte - Meetballs
Tavuk çorbası - Chicken Soup
Közlenmiş Patlıcan - Roasted Eggplant
Tuz - Salt
Kekik - Thyme
Nane - Peppermint
Hardal - Mustard
Salça - Tomato Paste
Ketçap - Ketchup
Sirke - Vinegar
Mayonez - Mayonnaise
Acı Sos - Hot Sauce ya da Tabasco Sauce
Kırmızı Biber - Red Pepper
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