Ara
EKSTRA
MENÜ
HaberlerEğitim Haberleri ORTAOKUL Haberleri 6. SINIF Haberleri 6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı
Geri6. SINIF 6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:46 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6. Sınıf İngilizce Food And Drinks (Yiyecek Ve İçecekler) konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

İngilizce ''Food'' yemek demektir. Kahvaltı için ''Breakfast', öğle yemeği için ''Lunch'' ve akşam yemeği için ''dinner'' kelimeleri kullanılır. ''Eat'' ise ''yemek yemek'' anlamına gelir. 6. sınıflar için Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Fast Food'un sözlük anlamı hızlı yemektir. İngilizce'de ise hamburger, patates gibi hazır yemekleri tanımlamak için kullanılır. ''Drinks'' kelimesi dışında ''Potable'' ve ''Board'' sözcükleri de içecek anlamına gelir.

 Food and Drinks (Yiyecekler ve İçecekler)

 1- İçecekler ve İngilizce Karşılıkları:

 Su - Water

 Sür - Milk

 Çay - Tea

 Kahve - Coffee

 Gazlı İçecek - Fizz

 Limonata - Lemonade

 Meyve Suyu - Fruit Juice

 Portakal Suyu - Orange Juice

 Vişne Suyu - Cherry Juice

 Komposto - Composte ya da Cold Stewed Fruit

 Örnek Cümleler:

 1- I drink milk or lemonade for breakfast every day.

 Her gün kahvaltıda süt ya da limonata içiyorum.

 2- We should drink 2 liters of water a day for our health.

 Sağlığımız için günde 2 litre su içmeliyiz.

 3- My mother made orange juice for me.

 Annem benim için portakal suyu hazırlamış.

 2- Kahvaltı İle İlgili Kelimeler:

 Kahvaltı etmek - Have Breakfast

 Peynir - Cheese

 Ekmek - Bread

 Bal - Honey

 Reçel - Jam ya da Marmalade

 Çilek Reçeli- Strawberry Jam

 Vişne Reçeli - Sour Cherry Jam

 Yumurta - Egg

 Mısır Gevreği - Corn Flakes ya da Cereals

 Domates- Tomato

 Salata - Salad

 Zeytin - Oliv

 Simit - Bagel

 Örnek Cümleler:

 1- I ate 2 slices of bread for breakfast today.

 Bugün kahvaltıda 2 dilim ekmek yedim.

 2- Strawberry jam my mother made is very good.

 Annemin yaptığı çilek reçeli çok güzel olmuş.

 3- Ali ate bagels and cheese for breakfast.

 Ali kahvaltıda simit ve peynir yedi.

 4- My father brought an egg from the village.

 Babam köyden yumurta getirdi.

 3- Meyveler ve İngilizce Karşılıkları:

 Meyve - Fruit

 Elma - Apple

 Muz - Banana

 Çilek - Strawberry

 Portakal - Orange

 Şeftali - Nectarine

 Kivi - Kiwi

 Armut - Pear

 Erik - Plum

 Limon - Lemon

 Mandalina - Mandarina

 Kayısı - Apricot

 Örnek Cümleler:

 1- We bought bananas and apples from the market.

 Pazardan muz ve elma aldık.

 2- These apples are sour.

 Bu elmalar ekşi.

 3- My favorite fruits are apples and oranges.

 En sevdiğim meyveler elma ve portakal.

 4- Sebzeler ve İngilizce Karşılıkları

 Sebze - Vegetable

 Fasulye - Beans

 Lahana - Cabbage

 Biber - Chili ya da Pepper

 Acı Biber - Hot Pepper

 Sarımsak - Garlic

 Patlıcan - Eggplant

 Marul - Lettuce

 Bezelye - Pea

 Ispanak - Spinach

 Örnek Cümleler:

 1- I'll buy cabbage and spinach from the market.

 Marketten lahane ve ıspanak alacağım.

 2- These peppers are very hot.

 Bu biberler çok acı.

 5- Yemekler - Baharatlar - Soslar:

 Patates Kızartması - Frenc Fries ya da Chips

 Hamburger - Hamburger

 Biftek - Beefsteak

 Çorba - Soup

 Köfte - Meetballs

 Tavuk çorbası - Chicken Soup

 Közlenmiş Patlıcan - Roasted Eggplant

 Tuz - Salt

 Kekik - Thyme

 Nane - Peppermint

 Hardal - Mustard

 Salça - Tomato Paste

 Ketçap - Ketchup

 Sirke - Vinegar

 Mayonez - Mayonnaise

 Acı Sos - Hot Sauce ya da Tabasco Sauce

 Kırmızı Biber - Red Pepper

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle