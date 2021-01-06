6. Sınıf İngilizce Emotions (Duygular) konu anlatımı
İngilizcede ''Emotions'' - ''Feeling'' ve ''Sensation'' kelimeleri ''Duygu'' demektir. Duygusal birini tanımlamak içinse ''Sentimental'' ve ''Sensual'' kelimeleri kullanılır. 6. sınıflar için Emotions (Duygular) birçok örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Mutlu olmak, heyecanlanmak ve şaşırmak, Olumlu Duygular (Positive Emotions) arasında yer alır. Kızgınlık, öfke, sabırsızlık ise Olumsuz Duygulara (Negative Emotions) örnek olarak gösterilebilir. Duygularımızı ifade ederken Geniş Zaman (Simple Present Tense) - Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) ve Şimdiki Zaman (Present Continous Tense) kalıplarından birini kullanabiliriz.
Emotions (Duygular)
1- Olumlu Duygular:
Sevinç - Joy ya da Rejicing
Neşe - Mirth ya da Cheer
Mutluluk - Happiness
Şaşkınlık - Confusion ya da Surprise
Heyecan - Thrill
Umut - Hope
Keyif - Plesure ya da Temper
Coşkunluk - Ebullition
Haz - Enjoyment
Cesaret - Resolution
Hayret - Bewilder
Merak - Curiosity
Örnek Cümleler:
1.A. I curious about Spielberg's last movie.
Spielberg'in son filmini merak ediyorum.
Not: İngilizcede ''''Curious'' bir şeyi ya da birini merak etmek anlamına gelir. ''Worry'' ismi endişelenmek, meraklanmak anlamında kullanılır.
1.B. - Hazal's gift surprised me.
Hazal'ın hediyesi beni şaşırttı.
1.C. - A person's hope should never end.
Bir insanın umudu asla bitmemeli
2- Olumsuz Duygular:
Telaş - Rush ya da Haste
Endişe - Concern ya da Anxiety
Kızgınlık - Anger
Yorgunluk - Tire ya da Tiredness
Kaygı - Concern
Hüzün - Sadness
Pişmanlık - Remorse ya da Regret
Öfke - Rage ya da Wax
Umutsuzluk - Hopelessness
Sabırsızlık - Headliness
Yalnızlık - Loneliness
Sıkıntı - Boredom ya da Distress
Hayal kırıklığı - Disappointment
Korku - Fear ya da Horror
Şüphe / Kuşku - Suspicion ya da Doubt
Ürkeklik - Timidity
Örnek Cümleler:
1.A. - I wrote a poem about loneliness.
Yalnızlık hakkında bir şiir yazdım.
1.B. - I like horror movies.
Korku filmlerini severim.
1.C. - I'm tired of disappointment.
Hayal kırıklığı yaşamaktan bıktım / yoruldum.
1.D. - Doubt is one of the most powerful emotions.
Şüphe, en güçlü duygulardan biridir.
3- Duygular ve Sıfatlar
Kızgın - Angry
Mutlu - Happy
Neşeli - Cheerful ya da Cheeriness
Sevinçli - Joyful ya da Joyous
Telaşlı- Fussy
Endişeli - Anxious ya da Worried
Şaşkın - Confused
Yorgun - Tired
Heyecanlı - Excited ya da Exciting
Kaygılı - Uneasy
Üzgün - Sad ya da Upset
Hüzünlü - Funereal
Pişman - Rueful ya da Regretful
Öfkeli - Waxy
Umutsuz - Hopeless
Keyifli - Joyous ya da Pleased
Coşkun Boiling over
Sabırlı - Patient
Sabırsız - Impatient ya da Eager
Yalnız - Alone ya da Lonely
Sıkıntılı - Troublesome
Cesur - Brave ya da Gallant
Korkak - Coward
Meraklı - Curious
Ürkek - Timid
Kasvetli - Dreary ya da Gloomy
Canı Sıkkın - Bothered ya da Depressed
Örnek Cümleler:
1.A. - Playing computer games makes me happy.
Bilgisayar oyunu oynamak beni mutlu ediyor.
1.B.. - The weather is very gloomy today.
Hava bugün çok kasvetli.
1.C- He ise very romantic and emotional man.
O çok romantik ve duygusal bir adam.
1.D. - Selim is worried about the exam.
Selim sınav için çok kaygılı.
1.E. - I feel so brave these days.
Bugünlerde çok cesur hissediyorum.
1.F. - My mother is a very cheerful woman.
Annem çok neşeli bir kadın.
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