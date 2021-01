6. Sınıf İngilizce Emotions (Duygular) konu anlatımı

Mutlu olmak, heyecanlanmak ve şaşırmak, Olumlu Duygular (Positive Emotions) arasında yer alır. Kızgınlık, öfke, sabırsızlık ise Olumsuz Duygulara (Negative Emotions) örnek olarak gösterilebilir. Duygularımızı ifade ederken Geniş Zaman (Simple Present Tense) - Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) ve Şimdiki Zaman (Present Continous Tense) kalıplarından birini kullanabiliriz.

Emotions (Duygular)

1- Olumlu Duygular:

Sevinç - Joy ya da Rejicing

Neşe - Mirth ya da Cheer

Mutluluk - Happiness

Şaşkınlık - Confusion ya da Surprise

Heyecan - Thrill

Umut - Hope

Keyif - Plesure ya da Temper

Coşkunluk - Ebullition

Haz - Enjoyment

Cesaret - Resolution

Hayret - Bewilder

Merak - Curiosity

Örnek Cümleler:

1.A. I curious about Spielberg's last movie.

Spielberg'in son filmini merak ediyorum.

Not: İngilizcede ''''Curious'' bir şeyi ya da birini merak etmek anlamına gelir. ''Worry'' ismi endişelenmek, meraklanmak anlamında kullanılır.

1.B. - Hazal's gift surprised me.

Hazal'ın hediyesi beni şaşırttı.

1.C. - A person's hope should never end.

Bir insanın umudu asla bitmemeli

2- Olumsuz Duygular:

Telaş - Rush ya da Haste

Endişe - Concern ya da Anxiety

Kızgınlık - Anger

Yorgunluk - Tire ya da Tiredness

Kaygı - Concern

Hüzün - Sadness

Pişmanlık - Remorse ya da Regret

Öfke - Rage ya da Wax

Umutsuzluk - Hopelessness

Sabırsızlık - Headliness

Yalnızlık - Loneliness

Sıkıntı - Boredom ya da Distress

Hayal kırıklığı - Disappointment

Korku - Fear ya da Horror

Şüphe / Kuşku - Suspicion ya da Doubt

Ürkeklik - Timidity

Örnek Cümleler:

1.A. - I wrote a poem about loneliness.

Yalnızlık hakkında bir şiir yazdım.

1.B. - I like horror movies.

Korku filmlerini severim.

1.C. - I'm tired of disappointment.

Hayal kırıklığı yaşamaktan bıktım / yoruldum.

1.D. - Doubt is one of the most powerful emotions.

Şüphe, en güçlü duygulardan biridir.

3- Duygular ve Sıfatlar

Kızgın - Angry

Mutlu - Happy

Neşeli - Cheerful ya da Cheeriness

Sevinçli - Joyful ya da Joyous

Telaşlı- Fussy

Endişeli - Anxious ya da Worried

Şaşkın - Confused

Yorgun - Tired

Heyecanlı - Excited ya da Exciting

Kaygılı - Uneasy

Üzgün - Sad ya da Upset

Hüzünlü - Funereal

Pişman - Rueful ya da Regretful

Öfkeli - Waxy

Umutsuz - Hopeless

Keyifli - Joyous ya da Pleased

Coşkun Boiling over

Sabırlı - Patient

Sabırsız - Impatient ya da Eager

Yalnız - Alone ya da Lonely

Sıkıntılı - Troublesome

Cesur - Brave ya da Gallant

Korkak - Coward

Meraklı - Curious

Ürkek - Timid

Kasvetli - Dreary ya da Gloomy

Canı Sıkkın - Bothered ya da Depressed

Örnek Cümleler:

1.A. - Playing computer games makes me happy.

Bilgisayar oyunu oynamak beni mutlu ediyor.

1.B.. - The weather is very gloomy today.

Hava bugün çok kasvetli.

1.C- He ise very romantic and emotional man.

O çok romantik ve duygusal bir adam.

1.D. - Selim is worried about the exam.

Selim sınav için çok kaygılı.

1.E. - I feel so brave these days.

Bugünlerde çok cesur hissediyorum.

1.F. - My mother is a very cheerful woman.

Annem çok neşeli bir kadın.