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6. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:47 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce Emotions (Duygular) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce Emotions (Duygular) konu anlatımı
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İngilizcede ''Emotions'' - ''Feeling'' ve ''Sensation'' kelimeleri ''Duygu'' demektir. Duygusal birini tanımlamak içinse ''Sentimental'' ve ''Sensual'' kelimeleri kullanılır. 6. sınıflar için Emotions (Duygular) birçok örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Mutlu olmak, heyecanlanmak ve şaşırmak, Olumlu Duygular (Positive Emotions) arasında yer alır. Kızgınlık, öfke, sabırsızlık ise Olumsuz Duygulara (Negative Emotions) örnek olarak gösterilebilir. Duygularımızı ifade ederken Geniş Zaman (Simple Present Tense) - Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) ve Şimdiki Zaman (Present Continous Tense) kalıplarından birini kullanabiliriz.

 Emotions (Duygular)

 1- Olumlu Duygular:

 Sevinç - Joy ya da Rejicing

 Neşe - Mirth ya da Cheer

 Mutluluk - Happiness

 Şaşkınlık - Confusion ya da Surprise

 Heyecan - Thrill

 Umut - Hope

 Keyif - Plesure ya da Temper

 Coşkunluk - Ebullition

 Haz - Enjoyment

 Cesaret - Resolution

 Hayret - Bewilder

 Merak - Curiosity

 Örnek Cümleler:

 1.A. I curious about Spielberg's last movie.

 Spielberg'in son filmini merak ediyorum.

 Not: İngilizcede ''''Curious'' bir şeyi ya da birini merak etmek anlamına gelir. ''Worry'' ismi endişelenmek, meraklanmak anlamında kullanılır.

 1.B. - Hazal's gift surprised me.

 Hazal'ın hediyesi beni şaşırttı.

 1.C. - A person's hope should never end.

 Bir insanın umudu asla bitmemeli 

 2- Olumsuz Duygular:

 Telaş - Rush ya da Haste

 Endişe - Concern ya da Anxiety

 Kızgınlık - Anger

 Yorgunluk - Tire ya da Tiredness

 Kaygı - Concern

 Hüzün - Sadness

 Pişmanlık - Remorse ya da Regret

 Öfke - Rage ya da Wax

 Umutsuzluk - Hopelessness

 Sabırsızlık - Headliness

 Yalnızlık - Loneliness

 Sıkıntı - Boredom ya da Distress

 Hayal kırıklığı - Disappointment

 Korku - Fear ya da Horror

 Şüphe / Kuşku - Suspicion ya da Doubt

 Ürkeklik - Timidity

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I wrote a poem about loneliness.

 Yalnızlık hakkında bir şiir yazdım.

 1.B. - I like horror movies.

 Korku filmlerini severim.

 1.C. - I'm tired of disappointment.

 Hayal kırıklığı yaşamaktan bıktım / yoruldum.

 1.D. - Doubt is one of the most powerful emotions.

 Şüphe, en güçlü duygulardan biridir.

 3- Duygular ve Sıfatlar

 Kızgın - Angry

 Mutlu - Happy

 Neşeli - Cheerful ya da Cheeriness

 Sevinçli - Joyful ya da Joyous

 Telaşlı- Fussy

 Endişeli - Anxious ya da Worried

 Şaşkın - Confused

 Yorgun - Tired

 Heyecanlı - Excited ya da Exciting

 Kaygılı - Uneasy

 Üzgün - Sad ya da Upset

 Hüzünlü - Funereal

 Pişman - Rueful ya da Regretful

 Öfkeli - Waxy

 Umutsuz - Hopeless

 Keyifli - Joyous ya da Pleased

 Coşkun Boiling over

 Sabırlı - Patient

 Sabırsız - Impatient ya da Eager

 Yalnız - Alone ya da Lonely

 Sıkıntılı - Troublesome

 Cesur - Brave ya da Gallant

 Korkak - Coward

 Meraklı - Curious

 Ürkek - Timid

 Kasvetli - Dreary ya da Gloomy

 Canı Sıkkın - Bothered ya da Depressed

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Playing computer games makes me happy.

 Bilgisayar oyunu oynamak beni mutlu ediyor.

 1.B.. - The weather is very gloomy today.

 Hava bugün çok kasvetli.

 1.C- He ise very romantic and emotional man.

 O çok romantik ve duygusal bir adam.

 1.D. - Selim is worried about the exam.

 Selim sınav için çok kaygılı.

 1.E. - I feel so brave these days.

 Bugünlerde çok cesur hissediyorum.

 1.F. - My mother is a very cheerful woman.

 Annem çok neşeli bir kadın.

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