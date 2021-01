6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı

İngilizcede kitap okuduğumuzu belirtmek için ''read a book'' - yazdığımızı belirtmek içinse ''write a book'' cümlesini kurarız. ''Bestsellers'' - Çok Okunan, Çok Satan kitaplar için kullanılan bir terimdir. 'Şiir'' sözcüğünün İngilizce karşılığı ''Poem'', ''Öykü'' sözcüğünün karşılığı ise ''Story''dir. Kısa hikayeler için ''short story'' ve roman için ''novel'' kelimelerini kullanabiliriz.

8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları)

1- Kitaplarla İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

Kitap ayracı - Bookmark ya da Bookmarker

Kitap altlığı - Bookstand ya da Book rest

Kitapçı dükkanı - Bookstore ya da Bookshop

Kitaplık - Bookcase ya da Library

Kalem - Pencil

Daktilo - Typewriter ya da Portable Typewriter

İmza günü - Autograph Session

Kitap kulünü - Book Club

Sahaf - Bibliopole - Second - hand bookseller

Önsöz - Preface ya da Foreword

Bir yerden alıntı yapmak - Quote from somewhere

Kitap incelemesi - Book rewiev

Kitap basmak - Publish a book

Kitap cildi - Tome ya da Volume

Kitap kapağı tasarımı - Book cover design

Roman yazarı - Novelist

Şair - Poetry

Kitap eleştirmeni - Reviewer ya da Book critics

Kitap fuarı - Book fair

Kitap koleksiyonculuğu - Book collecting

Sayfa - Page

Örnek Cümleler:

1.A. - I will go to my favourite writer's autograph session tomorrow.

Yarın en sevdiğim yazarın imza gününe gideceğim.

1.B. - My father bought me a typewriter on my birthday.

Babam doğum günümde bana daktilo almış.

1.C. - There are approximately 300 books in Serdar's library.

Serdar'ın kitaplığında yaklaşık 300 tane kitap var.

1.D. - My uncle opened a bookstore in Taksim.

Amcam Taksim'de kitapçı dükkanı açtı.

1.E. - There are many good books in second hand bookseller.

Sahafta çok güzel kitaplar var.

1.F. - My story book will be published next month.

Gelecek ay öykü kitabım basılacak / yayınlanacak.

1.G. - Who designed the cover of this book?

Bu kitabın kapağını kim tasarladı?

1.H. - Book critics did not like this novel at all.

Kitap eleştirmenleri bu romanı hiç beğenmedi.

1.I - Next week we will go to the book fair in Istanbul.

Haftaya İstanbul'daki kitap fuarına gideceğiz.

1.J. - The pages of this book are torn.

Bu kitabın sayfaları yırtık.

2- Kitap Türleri ve Örnek Cümleler:

Polisiye öyküler - Detective and mystery stories

Polisiye roman - Detective novel

Kısa öykü - Short story

Yemek kitabı - Cookery book

Masal - Fairy Tale ya da Fabl

Fantastik roman - Fantastic novel

Felsefe kitabı - Philosophy book

Şiir - Poem

Örnek Cümleler:

1.A. - Serpil has been writing detective novels for two years.

Serpil iki yıldır polisiye roman yazıyor.

1.B. - Some fairy tales are very educational.

Bazı masallar çok eğitici.

1.C. - I wrote dozens of poems for her.

Onun için onlarca şiir yazdım.

1.D. - My brother loves fantasy novels.

Ağabeyim fantastik romanları seviyor.

1.E. - I bought three new books today.

Bugün üç yeni kitap aldım.