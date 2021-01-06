6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı
Çok kitap okuyan kişiler için mecazen ''Kitap Kurdu'' denir. Bu kelimenin İngilizcedeki karşılığı ise ''Bookwarm''dır. Kitaplar içeriğine ve üslubuna göre birçok türe ayrılıyor. ''Book Genres'' ve ''Types of Book'' sözcükleri, kitap türlerini tanımlamak için kullanılır. 6. sınıfta okuyan öğrenciler için İngilizce 8.ÜNİTE: Bookwarms (Kitap Kurtları) konusunu detaylı bir şekilde anlattık.
İngilizcede kitap okuduğumuzu belirtmek için ''read a book'' - yazdığımızı belirtmek içinse ''write a book'' cümlesini kurarız. ''Bestsellers'' - Çok Okunan, Çok Satan kitaplar için kullanılan bir terimdir. 'Şiir'' sözcüğünün İngilizce karşılığı ''Poem'', ''Öykü'' sözcüğünün karşılığı ise ''Story''dir. Kısa hikayeler için ''short story'' ve roman için ''novel'' kelimelerini kullanabiliriz.
8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları)
1- Kitaplarla İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:
Kitap ayracı - Bookmark ya da Bookmarker
Kitap altlığı - Bookstand ya da Book rest
Kitapçı dükkanı - Bookstore ya da Bookshop
Kitaplık - Bookcase ya da Library
Kalem - Pencil
Daktilo - Typewriter ya da Portable Typewriter
İmza günü - Autograph Session
Kitap kulünü - Book Club
Sahaf - Bibliopole - Second - hand bookseller
Önsöz - Preface ya da Foreword
Bir yerden alıntı yapmak - Quote from somewhere
Kitap incelemesi - Book rewiev
Kitap basmak - Publish a book
Kitap cildi - Tome ya da Volume
Kitap kapağı tasarımı - Book cover design
Roman yazarı - Novelist
Şair - Poetry
Kitap eleştirmeni - Reviewer ya da Book critics
Kitap fuarı - Book fair
Kitap koleksiyonculuğu - Book collecting
Sayfa - Page
Örnek Cümleler:
1.A. - I will go to my favourite writer's autograph session tomorrow.
Yarın en sevdiğim yazarın imza gününe gideceğim.
1.B. - My father bought me a typewriter on my birthday.
Babam doğum günümde bana daktilo almış.
1.C. - There are approximately 300 books in Serdar's library.
Serdar'ın kitaplığında yaklaşık 300 tane kitap var.
1.D. - My uncle opened a bookstore in Taksim.
Amcam Taksim'de kitapçı dükkanı açtı.
1.E. - There are many good books in second hand bookseller.
Sahafta çok güzel kitaplar var.
1.F. - My story book will be published next month.
Gelecek ay öykü kitabım basılacak / yayınlanacak.
1.G. - Who designed the cover of this book?
Bu kitabın kapağını kim tasarladı?
1.H. - Book critics did not like this novel at all.
Kitap eleştirmenleri bu romanı hiç beğenmedi.
1.I - Next week we will go to the book fair in Istanbul.
Haftaya İstanbul'daki kitap fuarına gideceğiz.
1.J. - The pages of this book are torn.
Bu kitabın sayfaları yırtık.
2- Kitap Türleri ve Örnek Cümleler:
Polisiye öyküler - Detective and mystery stories
Polisiye roman - Detective novel
Kısa öykü - Short story
Yemek kitabı - Cookery book
Masal - Fairy Tale ya da Fabl
Fantastik roman - Fantastic novel
Felsefe kitabı - Philosophy book
Şiir - Poem
Örnek Cümleler:
1.A. - Serpil has been writing detective novels for two years.
Serpil iki yıldır polisiye roman yazıyor.
1.B. - Some fairy tales are very educational.
Bazı masallar çok eğitici.
1.C. - I wrote dozens of poems for her.
Onun için onlarca şiir yazdım.
1.D. - My brother loves fantasy novels.
Ağabeyim fantastik romanları seviyor.
1.E. - I bought three new books today.
Bugün üç yeni kitap aldım.
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