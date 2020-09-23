6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı
İngilizcede ''book'', ''opus'' ve ''paper'' kelimeleri ''kitap'' anlamına gelir. ''Kitap kurdu'' çok fazla kitap okuyan insanları tanımlamak için kullanılır. Bu kelimenin İngilizce karşılığı ise Bookworm'dur. 6. sınıflar için Kitap Kurtları konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Kitaplar içeriklerine göre birçok türe ayrılır. Şiir kitaplarını tanımlamak için ''poetry book'' ya da ''book of poems'' tamlamaları kullanılabilir. ''Novel'' - Roman, ''Storybook'' ise hikaye kitabı demektir.
8. ÜNİTE: Bookworms (Kitap Kurtları)
1- Kitap Türleri:
Boyama kitabı - Coloring book
E-Kitap - E-book
Dini kitap - Religion book
Ders kitabı - School book ya da Textbook
Bilim kitabı - Science book
Cep kitabı - Pocket book
Anı kitabı - Memory book
Biyografi kitabı - Biography book
Polisiye roman - Detective story ya da detective novel
Çizgi roman - Comic Book ya da Comic strip
Masal kitabı - Tale book
Çocuk kitabı - Juvenile
Popüler / Çok satan kitap - Bestseller
Felsefe kitabı - Philosophy Book
Fantastik roman - Fantasy novel
Örnek Cümleler:
1- I usually read comic strip.
Genelde çizgi roman okurum.
2- I bought my little brother a coloring book on his birthday.
Küçük kardeşime doğum gününde boyama kitabı aldım.
3- Pocketbooks are more useful and cheaper.
Cep kitapları daha kullanışlı ve ucuz.
4- I read five detective novels this summer.
Bu yaz beş tane polisiye roman okudum.
5- This book is a biography about Steve Jobs.
Bu kitap Steve Jobs'u anlatan bir biyografi kitabı.
6- Ali always reads philosophy books.
Ali hep felsefe kitapları okur.
2- Kitap İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:
Kitap okumak - Read a book
Kitap yazmak - Write a book
Kitap kurdu - Book worm
Kitap rafı - Bookshelf
Kitap yayımlamak - Publish a book
Roman yazarı - Novelist
Şair - Poet ya da Minstrel
Okuma Gözlüğü - Reading Glasses
Kitap Kulübü - Book Club
Kütüphane - Library
Ödünç kitap almak - Borrow a book ya da Withdraw a book
Örnek Cümleler
1- I became a member of the school book club yesterday.
Dün, okuldaki kitap kulübüne üye oldum.
2-We should be quiet in the library.
Kütüphanede sessiz olmalıyız.
3- I read a book instead of watching television.
Televizyon izlemek yerine kitap okuyorum.
4- Dostoyevski ve Jack London are my favorite novelists.
Dostoyevski ve Jack London, en sevdiğim roman yazarlarıdır.
5- I want to publish a book in a few years.
birkaç yıl içinde kitap çıkarmak istiyorum.
6- Old books smell so good.
Eski kitaplar çok güzel kokuyor.
3- Kitaplarla İlgili Diğer Kelimeler ve Tamlamalar
Önsöz - Preface yada Preamble
Kitap Ayracı - Bookmark
Kitap kapağı - Book Cover
Kitaplık - Bookcase
Roman Karakteri - Novel character
Yayıncı - Publisher
Yayın evi - Publishing house
Kitapçı - Bookstore ya da Bookseller
Kitap Evi -Bookshop
Örnek Cümleler:
1- I bought colorful bookmarks for my sister.
Ablam için rengarenk ayraçlar aldım.
2- My biggest dream is to open a publishing house.
En büyük hayalim yayın evi açmak.
3- I really like the cover of the this book.
Bu kitabın kapağını çok beğendim.
4- We will meet my friends at the bookstore tomorrow.
Yarın arkadaşlarımla kitap evinde buluşacağız.
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