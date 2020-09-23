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Geri6. SINIF 6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı
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6. SINIF
Haber Giriş: 23.09.2020 - 02:33 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı
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İngilizcede ''book'', ''opus'' ve ''paper'' kelimeleri ''kitap'' anlamına gelir. ''Kitap kurdu'' çok fazla kitap okuyan insanları tanımlamak için kullanılır. Bu kelimenin İngilizce karşılığı ise Bookworm'dur. 6. sınıflar için Kitap Kurtları konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Kitaplar içeriklerine göre birçok türe ayrılır. Şiir kitaplarını tanımlamak için ''poetry book'' ya da ''book of poems'' tamlamaları kullanılabilir. ''Novel'' - Roman, ''Storybook'' ise hikaye kitabı demektir.

8. ÜNİTE: Bookworms (Kitap Kurtları)

 1- Kitap Türleri:

 Boyama kitabı - Coloring book

 E-Kitap - E-book

 Dini kitap - Religion book

 Ders kitabı - School book ya da Textbook

 Bilim kitabı - Science book

 Cep kitabı - Pocket book

 Anı kitabı - Memory book

 Biyografi kitabı - Biography book

 Polisiye roman - Detective story ya da detective novel

 Çizgi roman - Comic Book ya da Comic strip

 Masal kitabı - Tale book

 Çocuk kitabı - Juvenile

 Popüler / Çok satan kitap - Bestseller

 Felsefe kitabı - Philosophy Book

 Fantastik roman - Fantasy novel

 Örnek Cümleler:

 1- I usually read comic strip.

 Genelde çizgi roman okurum.

 2- I bought my little brother a coloring book on his birthday.

 Küçük kardeşime doğum gününde boyama kitabı aldım.

 3- Pocketbooks are more useful and cheaper.

 Cep kitapları daha kullanışlı ve ucuz.

 4- I read five detective novels this summer.

 Bu yaz beş tane polisiye roman okudum.

 5- This book is a biography about Steve Jobs.

 Bu kitap Steve Jobs'u anlatan bir biyografi kitabı.

 6- Ali always reads philosophy books.

 Ali hep felsefe kitapları okur.

 2- Kitap İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

 Kitap okumak - Read a book

 Kitap yazmak - Write a book

 Kitap kurdu - Book worm

 Kitap rafı - Bookshelf

 Kitap yayımlamak - Publish a book

 Roman yazarı - Novelist

 Şair - Poet ya da Minstrel

 Okuma Gözlüğü - Reading Glasses

 Kitap Kulübü - Book Club

 Kütüphane - Library

 Ödünç kitap almak - Borrow a book ya da Withdraw a book

 Örnek Cümleler

 1- I became a member of the school book club yesterday.

 Dün, okuldaki kitap kulübüne üye oldum.

 2-We should be quiet in the library.

 Kütüphanede sessiz olmalıyız.

 3- I read a book instead of watching television.

 Televizyon izlemek yerine kitap okuyorum.

 4- Dostoyevski ve Jack London are my favorite novelists.

 Dostoyevski ve Jack London, en sevdiğim roman yazarlarıdır.

 5- I want to publish a book in a few years.

 birkaç yıl içinde kitap çıkarmak istiyorum.

 6- Old books smell so good.

 Eski kitaplar çok güzel kokuyor.

 3- Kitaplarla İlgili Diğer Kelimeler ve Tamlamalar

 Önsöz - Preface yada Preamble

 Kitap Ayracı - Bookmark

 Kitap kapağı - Book Cover

 Kitaplık - Bookcase

 Roman Karakteri - Novel character

 Yayıncı - Publisher

 Yayın evi - Publishing house

 Kitapçı - Bookstore ya da Bookseller

 Kitap Evi -Bookshop

 Örnek Cümleler:

 1- I bought colorful bookmarks for my sister.

 Ablam için rengarenk ayraçlar aldım.

 2- My biggest dream is to open a publishing house.

 En büyük hayalim yayın evi açmak.

 3- I really like the cover of the this book.

 Bu kitabın kapağını çok beğendim.

 4- We will meet my friends at the bookstore tomorrow.

 Yarın arkadaşlarımla kitap evinde buluşacağız.

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