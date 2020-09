6. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Bookworms (Kitap Kurtları) konu anlatımı

Kitaplar içeriklerine göre birçok türe ayrılır. Şiir kitaplarını tanımlamak için ''poetry book'' ya da ''book of poems'' tamlamaları kullanılabilir. ''Novel'' - Roman, ''Storybook'' ise hikaye kitabı demektir.

8. ÜNİTE: Bookworms (Kitap Kurtları)

1- Kitap Türleri:

Boyama kitabı - Coloring book

E-Kitap - E-book

Dini kitap - Religion book

Ders kitabı - School book ya da Textbook

Bilim kitabı - Science book

Cep kitabı - Pocket book

Anı kitabı - Memory book

Biyografi kitabı - Biography book

Polisiye roman - Detective story ya da detective novel

Çizgi roman - Comic Book ya da Comic strip

Masal kitabı - Tale book

Çocuk kitabı - Juvenile

Popüler / Çok satan kitap - Bestseller

Felsefe kitabı - Philosophy Book

Fantastik roman - Fantasy novel

Örnek Cümleler:

1- I usually read comic strip.

Genelde çizgi roman okurum.

2- I bought my little brother a coloring book on his birthday.

Küçük kardeşime doğum gününde boyama kitabı aldım.

3- Pocketbooks are more useful and cheaper.

Cep kitapları daha kullanışlı ve ucuz.

4- I read five detective novels this summer.

Bu yaz beş tane polisiye roman okudum.

5- This book is a biography about Steve Jobs.

Bu kitap Steve Jobs'u anlatan bir biyografi kitabı.

6- Ali always reads philosophy books.

Ali hep felsefe kitapları okur.

2- Kitap İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

Kitap okumak - Read a book

Kitap yazmak - Write a book

Kitap kurdu - Book worm

Kitap rafı - Bookshelf

Kitap yayımlamak - Publish a book

Roman yazarı - Novelist

Şair - Poet ya da Minstrel

Okuma Gözlüğü - Reading Glasses

Kitap Kulübü - Book Club

Kütüphane - Library

Ödünç kitap almak - Borrow a book ya da Withdraw a book

Örnek Cümleler

1- I became a member of the school book club yesterday.

Dün, okuldaki kitap kulübüne üye oldum.

2-We should be quiet in the library.

Kütüphanede sessiz olmalıyız.

3- I read a book instead of watching television.

Televizyon izlemek yerine kitap okuyorum.

4- Dostoyevski ve Jack London are my favorite novelists.

Dostoyevski ve Jack London, en sevdiğim roman yazarlarıdır.

5- I want to publish a book in a few years.

birkaç yıl içinde kitap çıkarmak istiyorum.

6- Old books smell so good.

Eski kitaplar çok güzel kokuyor.

3- Kitaplarla İlgili Diğer Kelimeler ve Tamlamalar

Önsöz - Preface yada Preamble

Kitap Ayracı - Bookmark

Kitap kapağı - Book Cover

Kitaplık - Bookcase

Roman Karakteri - Novel character

Yayıncı - Publisher

Yayın evi - Publishing house

Kitapçı - Bookstore ya da Bookseller

Kitap Evi -Bookshop

Örnek Cümleler:

1- I bought colorful bookmarks for my sister.

Ablam için rengarenk ayraçlar aldım.

2- My biggest dream is to open a publishing house.

En büyük hayalim yayın evi açmak.

3- I really like the cover of the this book.

Bu kitabın kapağını çok beğendim.

4- We will meet my friends at the bookstore tomorrow.

Yarın arkadaşlarımla kitap evinde buluşacağız.