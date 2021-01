6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı

''Summer Holiday'' ve ''Summer vacation'' sözcükleri ''Yaz tatili'' anlamına gelir. Yarı Yıl Tatili demek içinse ''Half-term'' ya da ''Sömestr'' kelimelerinden biri kullanılır.

7.ÜNİTE: Holidays (Tatiller)

1 -Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları

Kış tatili - Winter Holiday

Yeni Yıl - New Year

Noel - Türkçeye de Noel olarak geçmiştir. ''Christsmas'' kelimesi de aynı anlama gelir.

Okul Tatili - Recess

Yarı yıl tatili - Midd term holiday

Şükran günü - Thanksgiving Day

Yaz Tatili - Summer Holiday

Paskalya Tatili - Easter Holiday

Öğle Tatili - Lunch Break and Lunch Hour

Pazar Tatili - Sunday Holiday

Yıllık İzin - Annual Leave

Doğum izni - Maternity Leave ya da Parental Leave

Not -1- Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl 31 Ekim'de kutlanır. Bugün birçok ülkede resmi tatildir.

Not -2- ''Holiday'' kelimesi İngilizcede ''Bayram'' ve ''İzin'' anlamında da kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - This summer I will go to Poland and Portugal.

Bu yaz Polonya ve Portekiz'e gideceğim.

1.B. - I read 5 books in midd term holiday.

Yarı yıl tatilinde 5 tane kitap okudum.

1.C. - We will go to my grandmother on Easter holidays.

Paskalya tatilinde büyük annemin yanına gideceğiz.

2- Tatilde Yapılacaklar:

Denizde yüzmek - Swim on the sea

Havuzda yüzmek - Swim on the pool

Kitap okumak - Read a book

Müzik dinlemek - Listen to music

Dergi okumak - Read a magazine

Farklı şehirlere ve ülkelere gitmek - Go to differents cities and countries

Güneşlenmek - Sun bath ya da Take a sunbath

Müze gezmek - Visit museum

Televizyon izlemek - Watch Tv.

İnternette dolaşmak - Surf on the Web

Parka gitmek - Go to the park

Fotoğraf çekmek - Take a photo

Resim çizmek - Draw a picture

Write blog post - Blog yazısı yazmak

Otelde kalmak - Stay in a hotel

Piknik yapmak - Having a picnic

Ormanda koşmak - Running in the forest

Tatil planı yapmak - Plan a vacation

Yazlığa gitmek - Go to summer house

Ödev yapmak - Do homework

Arkadaşlarla sinemaya gitmek - Go to cinema with friends

Futbol oynamak - Play the football

Spor yapmak - Do exercise

Köşe Kapmaca Oynamak - Puss in the corner

Saklambaç - Hide and the Seek

Örnek Cümleler:

1.A. - I prefer swim on the pool to the sea.

Havuzda yüzmeyi denizde yüzmeye tercih ederim.

1.B. - We will go to the museum with my classmates this weekend.

Bu hafta sonu sınıf arkadaşlarımla müzeye gideceğiz.

1.C. - I love sunbathing on the beach.

Plajda güneşlenmeyi çok severim.

1.D - The hotel we stayed in was very big.

Kaldığımız otel çok büyüktü.

1.E. - I run in the forest 3 days a week.

Haftanın 3 günü ormanda koşuyorum.

1.F. - I want to go to Antalya on summer vacation.

Yaz tatilinde Antalya'ya gitmek istiyorum.

1.G. - İzel play puss in the corner with her friends.

İzel arkadaşlarıyla birlikte köşe kapmaca oynuyor.