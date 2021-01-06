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Geri6. SINIF 6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
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6. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:53 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
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İngilizcede Holidays ''tatiller'' demektir. ''Hafta sonu tatili'' demek için ''weekend holiday'' - Resmi tatil demek içinse ''bank holiday'' ya da ''public holiday'' kelimelerini kullanırız. 6. sınıfta okuyan öğrenciler için İngilizce 7.ÜNİTE: Holidays (Tailler) konusunu örnek cümleler ve kelimelerle anlattık.

''Summer Holiday'' ve ''Summer vacation'' sözcükleri ''Yaz tatili'' anlamına gelir. Yarı Yıl Tatili demek içinse ''Half-term'' ya da ''Sömestr'' kelimelerinden biri kullanılır.

 7.ÜNİTE: Holidays (Tatiller)

 1 -Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları

 Kış tatili - Winter Holiday

 Yeni Yıl - New Year

 Noel - Türkçeye de Noel olarak geçmiştir. ''Christsmas'' kelimesi de aynı anlama gelir.

 Okul Tatili - Recess

 Yarı yıl tatili - Midd term holiday

 Şükran günü - Thanksgiving Day

 Yaz Tatili - Summer Holiday

 Paskalya Tatili - Easter Holiday

 Öğle Tatili - Lunch Break and Lunch Hour

 Pazar Tatili - Sunday Holiday

 Yıllık İzin - Annual Leave

 Doğum izni - Maternity Leave ya da Parental Leave

 Not -1- Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl 31 Ekim'de kutlanır. Bugün birçok ülkede resmi tatildir.

 Not -2- ''Holiday'' kelimesi İngilizcede ''Bayram'' ve ''İzin'' anlamında da kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - This summer I will go to Poland and Portugal.

 Bu yaz Polonya ve Portekiz'e gideceğim.

 1.B. - I read 5 books in midd term holiday.

 Yarı yıl tatilinde 5 tane kitap okudum.

 1.C. - We will go to my grandmother on Easter holidays.

 Paskalya tatilinde büyük annemin yanına gideceğiz.

 2- Tatilde Yapılacaklar:

 Denizde yüzmek - Swim on the sea

 Havuzda yüzmek - Swim on the pool

 Kitap okumak - Read a book

 Müzik dinlemek - Listen to music

 Dergi okumak - Read a magazine

 Farklı şehirlere ve ülkelere gitmek - Go to differents cities and countries

 Güneşlenmek - Sun bath ya da Take a sunbath

 Müze gezmek - Visit museum

 Televizyon izlemek - Watch Tv.

 İnternette dolaşmak - Surf on the Web

 Parka gitmek - Go to the park

 Fotoğraf çekmek - Take a photo

 Resim çizmek - Draw a picture

 Write blog post - Blog yazısı yazmak

 Otelde kalmak - Stay in a hotel

 Piknik yapmak - Having a picnic

 Ormanda koşmak - Running in the forest

 Tatil planı yapmak - Plan a vacation

 Yazlığa gitmek - Go to summer house

 Ödev yapmak - Do homework

 Arkadaşlarla sinemaya gitmek - Go to cinema with friends

 Futbol oynamak - Play the football

 Spor yapmak - Do exercise

 Köşe Kapmaca Oynamak - Puss in the corner

 Saklambaç - Hide and the Seek

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I prefer swim on the pool to the sea.

 Havuzda yüzmeyi denizde yüzmeye tercih ederim.

 1.B. - We will go to the museum with my classmates this weekend.

 Bu hafta sonu sınıf arkadaşlarımla müzeye gideceğiz.

 1.C. - I love sunbathing on the beach.

 Plajda güneşlenmeyi çok severim.

 1.D - The hotel we stayed in was very big.

 Kaldığımız otel çok büyüktü.

 1.E. - I run in the forest 3 days a week.

 Haftanın 3 günü ormanda koşuyorum.

 1.F. - I want to go to Antalya on summer vacation.

 Yaz tatilinde Antalya'ya gitmek istiyorum.

 1.G. - İzel play puss in the corner with her friends.

 İzel arkadaşlarıyla birlikte köşe kapmaca oynuyor.

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