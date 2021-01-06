6. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Holidays (Tatiller) konu anlatımı
İngilizcede Holidays ''tatiller'' demektir. ''Hafta sonu tatili'' demek için ''weekend holiday'' - Resmi tatil demek içinse ''bank holiday'' ya da ''public holiday'' kelimelerini kullanırız. 6. sınıfta okuyan öğrenciler için İngilizce 7.ÜNİTE: Holidays (Tailler) konusunu örnek cümleler ve kelimelerle anlattık.
''Summer Holiday'' ve ''Summer vacation'' sözcükleri ''Yaz tatili'' anlamına gelir. Yarı Yıl Tatili demek içinse ''Half-term'' ya da ''Sömestr'' kelimelerinden biri kullanılır.
7.ÜNİTE: Holidays (Tatiller)
1 -Tatil Çeşitleri ve İngilizce Karşılıkları
Kış tatili - Winter Holiday
Yeni Yıl - New Year
Noel - Türkçeye de Noel olarak geçmiştir. ''Christsmas'' kelimesi de aynı anlama gelir.
Okul Tatili - Recess
Yarı yıl tatili - Midd term holiday
Şükran günü - Thanksgiving Day
Yaz Tatili - Summer Holiday
Paskalya Tatili - Easter Holiday
Öğle Tatili - Lunch Break and Lunch Hour
Pazar Tatili - Sunday Holiday
Yıllık İzin - Annual Leave
Doğum izni - Maternity Leave ya da Parental Leave
Not -1- Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl 31 Ekim'de kutlanır. Bugün birçok ülkede resmi tatildir.
Not -2- ''Holiday'' kelimesi İngilizcede ''Bayram'' ve ''İzin'' anlamında da kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A. - This summer I will go to Poland and Portugal.
Bu yaz Polonya ve Portekiz'e gideceğim.
1.B. - I read 5 books in midd term holiday.
Yarı yıl tatilinde 5 tane kitap okudum.
1.C. - We will go to my grandmother on Easter holidays.
Paskalya tatilinde büyük annemin yanına gideceğiz.
2- Tatilde Yapılacaklar:
Denizde yüzmek - Swim on the sea
Havuzda yüzmek - Swim on the pool
Kitap okumak - Read a book
Müzik dinlemek - Listen to music
Dergi okumak - Read a magazine
Farklı şehirlere ve ülkelere gitmek - Go to differents cities and countries
Güneşlenmek - Sun bath ya da Take a sunbath
Müze gezmek - Visit museum
Televizyon izlemek - Watch Tv.
İnternette dolaşmak - Surf on the Web
Parka gitmek - Go to the park
Fotoğraf çekmek - Take a photo
Resim çizmek - Draw a picture
Write blog post - Blog yazısı yazmak
Otelde kalmak - Stay in a hotel
Piknik yapmak - Having a picnic
Ormanda koşmak - Running in the forest
Tatil planı yapmak - Plan a vacation
Yazlığa gitmek - Go to summer house
Ödev yapmak - Do homework
Arkadaşlarla sinemaya gitmek - Go to cinema with friends
Futbol oynamak - Play the football
Spor yapmak - Do exercise
Köşe Kapmaca Oynamak - Puss in the corner
Saklambaç - Hide and the Seek
Örnek Cümleler:
1.A. - I prefer swim on the pool to the sea.
Havuzda yüzmeyi denizde yüzmeye tercih ederim.
1.B. - We will go to the museum with my classmates this weekend.
Bu hafta sonu sınıf arkadaşlarımla müzeye gideceğiz.
1.C. - I love sunbathing on the beach.
Plajda güneşlenmeyi çok severim.
1.D - The hotel we stayed in was very big.
Kaldığımız otel çok büyüktü.
1.E. - I run in the forest 3 days a week.
Haftanın 3 günü ormanda koşuyorum.
1.F. - I want to go to Antalya on summer vacation.
Yaz tatilinde Antalya'ya gitmek istiyorum.
1.G. - İzel play puss in the corner with her friends.
İzel arkadaşlarıyla birlikte köşe kapmaca oynuyor.
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