6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı

Bu konuyu iyi bir şekilde öğrenebilmeniz için ünite ile alakalı kelimeleri iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Sizler için bu kelimelerin hepsini yazımızda derledik. Öğrendiğiniz kelimelerin tekrarını düzenli bir şekilde yaptığınızda bu kelimeleri unutmazsınız.

3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi)

İki şeyin karşılaştırılmasında çoğu zaman sıfatlar kullanılmaktadır. Karşılaştırma cümlelerinde kullanılan sıfatların hece sayıları çok önemli bir konudur.

Tek heceli olan sıfatların son kısmına -er ekini getirmek gerekmektedir. Bu ek getirildiği zaman cümlenin anlamı daha şeklinde olmaktadır.

Örnek:

Short --> Shorter

Small --> smaller

Tall --> Taller

İki veya daha çok hecesi bulunan sıfatların ön kısmına more kelimesi getirildiği zaman da cümleye daha anlamı katmaktadır.

Örnek:

Beautiful --> more beautiful

crowded --> more crowded

expensive --> more expensive

Not: Tek heceli bir sıfatta hecenin sonunda sessiz harf ile y bulunuyorsa bu sıfatın sonuna -er eki getirildiğinde y düşer ve yerine -ier getirilir.

Örnek:

happy --> happier

noisy --> noisier

busy --> busier

Not: Tek heceli sıfatlarda sıfatın sonunda bir sesli harf bir sessiz harf bulunuyorsa -er eki getirilirken sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -er eki o şekilde getirilir.

Örnek:

big --> bigger

fat --> fatter

hot --> hotter

Bazı sıfatlarda ise düzensizlik vardır. Bu sıfatlarda tek heceli ya da çok heceli sıfatlardaki kurallar uygulanmamaktadır. eğer cümlede "daha" şeklinde kullanılacaksa o zaman sıfat tamamen değişikliğe uğramaktadır. Bu değişimde de herhangi bir kurala uyulmamaktadır.

Örnek:

good --> better

bad --> worse

little --> less

many/much --> more

far --> farther/further

Eğer bir karşılaştırma cümlesi kurulacak ise o zaman sıfattan sonra kesinlikle "than" kelimesinin getirilmesi gerekmektedir.

Örnek:

Antalya is more beautiful than Alanya

Adana is hotter than Ankara

Cemre's English is better than Olcay's

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Positive: I am sleeping

Negative: I am not sleeping

Question From: Am I sleeping?

Şimdiki zaman kalıbı içinde bulunduğumuz zaman için kullanılmaktadır. Cümlede fiilin sonuna -ing eki getirilmektedir. Türkçeye çevrildiğinde ise -yor diye söyleriz.

Bunun yanında konuşma geçerken o an bu durumu yapmıyor olsak bile yapıyormuş gibi cümle kurarız.

Değişen durumlarda şimdiki zaman kalıbı ile anlatılmaktadır.

Şimdiki zamanda always zarfı kullanıldığı zaman tekrarlanan işlerin vurgulanması sağlanmaktadır veya hoşnutsuzluk durumlarını da bu zarf ile ifade ederiz.

Şimdiki zaman ile gelecek zaman zarfları kullanarak gelecekte yapacağımız işleri de belirtebiliriz.

Downtown Ünite Kelimeleri

Downtown: Şehir Merkezi

Uptown: Şehir merkezinin dışında

Hometown: Memleket

Village: Köy

City: Büyük yerleşim yeri, şehir

Town: Şehir, Kasaba

Skyscraper: Gökdelen

Flat: apartman dairesi

Building: Bina

Street: Sokak

Kiosk: Büfe

Square: Meydan

Traffic Jam: trafik sıkışıklığı

Playground: Oyun alanı

Crowded: Kalabalık

For rent: Kiralık

Rent: Kiralamak

Neighbourhood: Komşu, yakın çevre

Large: Geniş

Big: Büyük

Tall: Uzun

Short: Kısa

Small: Küçük

Low: Alçak

High: Yüksek

Noisy: gürültülü

Quiet: Sessiz

Expensive: Pahalı

Busy: Meşgul

Cheap: Ucuz

Good: İyi

Bad: Kötü

Ugly: Çirkin

Beautiful: Güzel

Comfortable: Rahat

Exciting: Heyecen verici

Clean: Temiz

Green: Yeşil

Cold: Soğuk

Hot: Sıcak

Warm: Ilık

Fat: Şişman

Compare: Karşılaştırmak

Ride a bicycle: bisiklet sürmek

Play with ball: Top oynamak