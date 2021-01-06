6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı
İleride iyi bir şekilde İngilizce konuşabilmek için temelin sağlam olması oldukça önemlidir. Bu sebeple okul çağında İngilizce derslerine önem vermek gerekir. 6. sınıf İngilizce Downtown konu anlatımını sizler için derledik.
Bu konuyu iyi bir şekilde öğrenebilmeniz için ünite ile alakalı kelimeleri iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Sizler için bu kelimelerin hepsini yazımızda derledik. Öğrendiğiniz kelimelerin tekrarını düzenli bir şekilde yaptığınızda bu kelimeleri unutmazsınız.
3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi)
İki şeyin karşılaştırılmasında çoğu zaman sıfatlar kullanılmaktadır. Karşılaştırma cümlelerinde kullanılan sıfatların hece sayıları çok önemli bir konudur.
Tek heceli olan sıfatların son kısmına -er ekini getirmek gerekmektedir. Bu ek getirildiği zaman cümlenin anlamı daha şeklinde olmaktadır.
Örnek:
Short --> Shorter
Small --> smaller
Tall --> Taller
İki veya daha çok hecesi bulunan sıfatların ön kısmına more kelimesi getirildiği zaman da cümleye daha anlamı katmaktadır.
Örnek:
Beautiful --> more beautiful
crowded --> more crowded
expensive --> more expensive
Not: Tek heceli bir sıfatta hecenin sonunda sessiz harf ile y bulunuyorsa bu sıfatın sonuna -er eki getirildiğinde y düşer ve yerine -ier getirilir.
Örnek:
happy --> happier
noisy --> noisier
busy --> busier
Not: Tek heceli sıfatlarda sıfatın sonunda bir sesli harf bir sessiz harf bulunuyorsa -er eki getirilirken sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -er eki o şekilde getirilir.
Örnek:
big --> bigger
fat --> fatter
hot --> hotter
Bazı sıfatlarda ise düzensizlik vardır. Bu sıfatlarda tek heceli ya da çok heceli sıfatlardaki kurallar uygulanmamaktadır. eğer cümlede "daha" şeklinde kullanılacaksa o zaman sıfat tamamen değişikliğe uğramaktadır. Bu değişimde de herhangi bir kurala uyulmamaktadır.
Örnek:
good --> better
bad --> worse
little --> less
many/much --> more
far --> farther/further
Eğer bir karşılaştırma cümlesi kurulacak ise o zaman sıfattan sonra kesinlikle "than" kelimesinin getirilmesi gerekmektedir.
Örnek:
Antalya is more beautiful than Alanya
Adana is hotter than Ankara
Cemre's English is better than Olcay's
The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
Positive: I am sleeping
Negative: I am not sleeping
Question From: Am I sleeping?
Şimdiki zaman kalıbı içinde bulunduğumuz zaman için kullanılmaktadır. Cümlede fiilin sonuna -ing eki getirilmektedir. Türkçeye çevrildiğinde ise -yor diye söyleriz.
Bunun yanında konuşma geçerken o an bu durumu yapmıyor olsak bile yapıyormuş gibi cümle kurarız.
Değişen durumlarda şimdiki zaman kalıbı ile anlatılmaktadır.
Şimdiki zamanda always zarfı kullanıldığı zaman tekrarlanan işlerin vurgulanması sağlanmaktadır veya hoşnutsuzluk durumlarını da bu zarf ile ifade ederiz.
Şimdiki zaman ile gelecek zaman zarfları kullanarak gelecekte yapacağımız işleri de belirtebiliriz.
Downtown Ünite Kelimeleri
Downtown: Şehir Merkezi
Uptown: Şehir merkezinin dışında
Hometown: Memleket
Village: Köy
City: Büyük yerleşim yeri, şehir
Town: Şehir, Kasaba
Skyscraper: Gökdelen
Flat: apartman dairesi
Building: Bina
Street: Sokak
Kiosk: Büfe
Square: Meydan
Traffic Jam: trafik sıkışıklığı
Playground: Oyun alanı
Crowded: Kalabalık
For rent: Kiralık
Rent: Kiralamak
Neighbourhood: Komşu, yakın çevre
Large: Geniş
Big: Büyük
Tall: Uzun
Short: Kısa
Small: Küçük
Low: Alçak
High: Yüksek
Noisy: gürültülü
Quiet: Sessiz
Expensive: Pahalı
Busy: Meşgul
Cheap: Ucuz
Good: İyi
Bad: Kötü
Ugly: Çirkin
Beautiful: Güzel
Comfortable: Rahat
Exciting: Heyecen verici
Clean: Temiz
Green: Yeşil
Cold: Soğuk
Hot: Sıcak
Warm: Ilık
Fat: Şişman
Compare: Karşılaştırmak
Ride a bicycle: bisiklet sürmek
Play with ball: Top oynamak
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