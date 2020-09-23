6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı
İngilizcede ''town'' ve ''city'' kelimeleri şehir anlamına gelir. Şehir merkezini tanımlamak içinse ''downtown'' ya da ''city center'' sözcükleri kullanılır. 6. sınıflar için ''3. ÜNİTE Downtown (Şehir Merkezi)'' konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Başkent kelimesinin karşılığı Metropolis ve Capital'dir. ''Urban'', ''locality'' ve ''place'' sözcükleri de şehri / kent anlamında kullanılabilir.
3.Ünite Downtown (Şehir Merkezi)
1- Şehir Merkezi ile İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:
Şehirler arası yolculuk - Go to the theater
Şehir rehberi - City guide
Turistik şehir - Touristic Town
Tarihi şehir - Inner old city
Şehir merkezinde yaşamak - Living downtown
Şehir turizmi - Urban tourism
Büyük şehir - Metropolitan
Antik şehir - Antient city
Şehir halkı - Townsfolk ya da Townspeople
Şehir hayatı - City life ya da Country life
Şehir nüfusu - City popülation
Şehir haritası - City map
Vali - Governor ya da Proconsul
Not: ''Country'' kelimesi bazı tamlamalarda ''şehir'' ve ''şehir merkezi'' anlamında kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- My uncle lives in the downtown.
Amcam şehir merkezinde yaşıyor.
2- England's capital is London.
İngiltere'nin başkenti Londra'dır.
3- Downtowns are noisy and crowded.
Şehir merkezleri gürültülü ve kalabalıktır.
4- Have you looked at the city map?
Şehir haritasına baktın mı?
Not: -1- Birine yaşadığı şehri sorarken ''What'' ya da ''Which'' kelimesini kullanabiliriz.
What do you live in city? / Yaşadığın şehir neresi?
Whicy city do you live in? / Hangi şehirde yaşıyorsun?
Not -2- ''Nerede Yaşıyorsun?'' sorusuna iki farklı şekilde cevap verilebilir.
I live in İstanbul. / Ben İstanbul'da yaşıyorum.
I'm in İstanbul. / Ben İstanbul'dayım.
2- Şehir Merkezinde Gidilebilecek Yerler:
Şehir kütüphanesi - City library
Şehir tiyatrosu - City theatre
Alışveriş merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall
Şehir Müzesi - City Museum
Kitapçı - Bookshop
Belediye binası - Town hall ya da City hall.
Şehir meydanı / Kent meydanı - Town square.
Banka - Bank
Şehir hastanesi - City hospital
Örnek Cümleler:
1- I'm waiting for you in the city square.
Seni şehir meydanında bekliyorum.
2- The bank is very crowded today.
Banka bugün çok kalabalık.
3- I love spending time in the city library.
Şehir kütüphanesinde zaman geçirmeyi çok seviyorum.
4- We will take my grandfather to the city hospital tomorrow.
Dedemi yarın şehir hastanesine götüreceğiz.
3- Şehir Merkezinde Yapılabilecekler:
Dolaşmak - Wander
Fotoğraf Çekmek - Take photo
Arkadaşlarla Buluşmak - Meeting friends
Alışveriş Yapmak - Do Shopping
Resim Sergisine Gitmek - Visit a painting exhibition
Tiyatroya Gitmek - Go to the theater
Şehir Turu Yapmak - Do sightseeing
Sinemaya Gitmek - Go to the cinema
Metroya Binmek - Get on the underground ya da Get on the tube
Örnek Cümleler:
1- I wandered the streets of Paris for two hours yesterday.
Dün Paris sokaklarında 2 saat boyunca dolaştım.
2- Next week we will have a city tour with my family.
Haftaya ailemle şehir turu yapacağız.
3- We met in the downtown for shopping.
Alışveriş yapmak için şehir merkezinde buluştuk.
4- I go to the movies every week with my older sister.
Ablamla her hafta sinemaya gidiyoruz.
5- I took many photos in the city center.
Şehir merkezinde birçok fotoğraf çektim.
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