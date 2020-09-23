Ara
EKSTRA
MENÜ
Geri6. SINIF 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6. SINIF
Haber Giriş: 23.09.2020 - 02:29 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

İngilizcede ''town'' ve ''city'' kelimeleri şehir anlamına gelir. Şehir merkezini tanımlamak içinse ''downtown'' ya da ''city center'' sözcükleri kullanılır. 6. sınıflar için ''3. ÜNİTE Downtown (Şehir Merkezi)'' konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Başkent kelimesinin karşılığı Metropolis ve Capital'dir. ''Urban'', ''locality'' ve ''place'' sözcükleri de şehri / kent anlamında kullanılabilir.

3.Ünite Downtown (Şehir Merkezi) 

 1- Şehir Merkezi ile İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

 Şehirler arası yolculuk - Go to the theater

 Şehir rehberi - City guide

 Turistik şehir - Touristic Town

 Tarihi şehir - Inner old city

 Şehir merkezinde yaşamak - Living downtown

 Şehir turizmi - Urban tourism

 Büyük şehir - Metropolitan

 Antik şehir - Antient city

 Şehir halkı - Townsfolk ya da Townspeople

 Şehir hayatı - City life ya da Country life

 Şehir nüfusu - City popülation

 Şehir haritası - City map

 Vali - Governor ya da Proconsul

 Not: ''Country'' kelimesi bazı tamlamalarda ''şehir'' ve ''şehir merkezi'' anlamında kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- My uncle lives in the downtown.

 Amcam şehir merkezinde yaşıyor.

 2- England's capital is London.

 İngiltere'nin başkenti Londra'dır.

 3- Downtowns are noisy and crowded.

 Şehir merkezleri gürültülü ve kalabalıktır.

 4- Have you looked at the city map?

 Şehir haritasına baktın mı?

 Not: -1- Birine yaşadığı şehri sorarken ''What'' ya da ''Which'' kelimesini kullanabiliriz.

 What do you live in city? / Yaşadığın şehir neresi?

 Whicy city do you live in? / Hangi şehirde yaşıyorsun?

 Not -2- ''Nerede Yaşıyorsun?'' sorusuna iki farklı şekilde cevap verilebilir.

 I live in İstanbul. / Ben İstanbul'da yaşıyorum.

 I'm in İstanbul. / Ben İstanbul'dayım.

 2- Şehir Merkezinde Gidilebilecek Yerler:

 Şehir kütüphanesi - City library

 Şehir tiyatrosu - City theatre

 Alışveriş merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall

 Şehir Müzesi - City Museum

 Kitapçı - Bookshop

 Belediye binası - Town hall ya da City hall.

 Şehir meydanı / Kent meydanı - Town square.

 Banka - Bank

 Şehir hastanesi - City hospital

 Örnek Cümleler:

 1- I'm waiting for you in the city square.

 Seni şehir meydanında bekliyorum.

 2- The bank is very crowded today.

 Banka bugün çok kalabalık.

 3- I love spending time in the city library.

 Şehir kütüphanesinde zaman geçirmeyi çok seviyorum.

 4- We will take my grandfather to the city hospital tomorrow.

 Dedemi yarın şehir hastanesine götüreceğiz.

 3- Şehir Merkezinde Yapılabilecekler:

 Dolaşmak - Wander

 Fotoğraf Çekmek - Take photo

 Arkadaşlarla Buluşmak - Meeting friends

 Alışveriş Yapmak - Do Shopping

 Resim Sergisine Gitmek - Visit a painting exhibition

 Tiyatroya Gitmek - Go to the theater

 Şehir Turu Yapmak - Do sightseeing

 Sinemaya Gitmek - Go to the cinema

 Metroya Binmek - Get on the underground ya da Get on the tube

 Örnek Cümleler:

 1- I wandered the streets of Paris for two hours yesterday.

 Dün Paris sokaklarında 2 saat boyunca dolaştım.

 2- Next week we will have a city tour with my family.

 Haftaya ailemle şehir turu yapacağız.

 3- We met in the downtown for shopping.

 Alışveriş yapmak için şehir merkezinde buluştuk.

 4- I go to the movies every week with my older sister.

 Ablamla her hafta sinemaya gidiyoruz.

 5- I took many photos in the city center.

 Şehir merkezinde birçok fotoğraf çektim.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle