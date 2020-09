6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı

Başkent kelimesinin karşılığı Metropolis ve Capital'dir. ''Urban'', ''locality'' ve ''place'' sözcükleri de şehri / kent anlamında kullanılabilir.

3.Ünite Downtown (Şehir Merkezi)

1- Şehir Merkezi ile İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları:

Şehirler arası yolculuk - Go to the theater

Şehir rehberi - City guide

Turistik şehir - Touristic Town

Tarihi şehir - Inner old city

Şehir merkezinde yaşamak - Living downtown

Şehir turizmi - Urban tourism

Büyük şehir - Metropolitan

Antik şehir - Antient city

Şehir halkı - Townsfolk ya da Townspeople

Şehir hayatı - City life ya da Country life

Şehir nüfusu - City popülation

Şehir haritası - City map

Vali - Governor ya da Proconsul

Not: ''Country'' kelimesi bazı tamlamalarda ''şehir'' ve ''şehir merkezi'' anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- My uncle lives in the downtown.

Amcam şehir merkezinde yaşıyor.

2- England's capital is London.

İngiltere'nin başkenti Londra'dır.

3- Downtowns are noisy and crowded.

Şehir merkezleri gürültülü ve kalabalıktır.

4- Have you looked at the city map?

Şehir haritasına baktın mı?

Not: -1- Birine yaşadığı şehri sorarken ''What'' ya da ''Which'' kelimesini kullanabiliriz.

What do you live in city? / Yaşadığın şehir neresi?

Whicy city do you live in? / Hangi şehirde yaşıyorsun?

Not -2- ''Nerede Yaşıyorsun?'' sorusuna iki farklı şekilde cevap verilebilir.

I live in İstanbul. / Ben İstanbul'da yaşıyorum.

I'm in İstanbul. / Ben İstanbul'dayım.

2- Şehir Merkezinde Gidilebilecek Yerler:

Şehir kütüphanesi - City library

Şehir tiyatrosu - City theatre

Alışveriş merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall

Şehir Müzesi - City Museum

Kitapçı - Bookshop

Belediye binası - Town hall ya da City hall.

Şehir meydanı / Kent meydanı - Town square.

Banka - Bank

Şehir hastanesi - City hospital

Örnek Cümleler:

1- I'm waiting for you in the city square.

Seni şehir meydanında bekliyorum.

2- The bank is very crowded today.

Banka bugün çok kalabalık.

3- I love spending time in the city library.

Şehir kütüphanesinde zaman geçirmeyi çok seviyorum.

4- We will take my grandfather to the city hospital tomorrow.

Dedemi yarın şehir hastanesine götüreceğiz.

3- Şehir Merkezinde Yapılabilecekler:

Dolaşmak - Wander

Fotoğraf Çekmek - Take photo

Arkadaşlarla Buluşmak - Meeting friends

Alışveriş Yapmak - Do Shopping

Resim Sergisine Gitmek - Visit a painting exhibition

Tiyatroya Gitmek - Go to the theater

Şehir Turu Yapmak - Do sightseeing

Sinemaya Gitmek - Go to the cinema

Metroya Binmek - Get on the underground ya da Get on the tube

Örnek Cümleler:

1- I wandered the streets of Paris for two hours yesterday.

Dün Paris sokaklarında 2 saat boyunca dolaştım.

2- Next week we will have a city tour with my family.

Haftaya ailemle şehir turu yapacağız.

3- We met in the downtown for shopping.

Alışveriş yapmak için şehir merkezinde buluştuk.

4- I go to the movies every week with my older sister.

Ablamla her hafta sinemaya gidiyoruz.

5- I took many photos in the city center.

Şehir merkezinde birçok fotoğraf çektim.