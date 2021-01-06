6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı
İngilizce dersinin sevilen konularından biri Yummy Breakfast konusudur. Yummy Breakfast konu anlatımı nasıldır? Yummy Breakfast kelimeleri nelerdir? Yummy Breakfast konusunun kelime kalıpları nelerdir? İşte 6. Sınıf İngilizce dersi Yummy Breakfast konu anlatımı.
Yummy Breakfast “lezzetli kahvaltılar” anlamına gelmektedir. Yummy breakfast konusu kahvaltı öğününde yenilebilecek olan besinlerin isimlerini ve bu besinlerle ilgili ya da kahvaltı sırasında kurulabilecek olan cümlelerin öğrenildiği konudur. Öncelikli olarak yummy breakfast kelimelerini inceleyelim, ardından bu kelimeler kullanılarak kurulabilecek cümle kalıplarını inceleyelim.
6. Sınıf İngilizce 2. ÜNİTE Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Konu Anlatımı
Cheese: Peynir
Bagel: Simit
Muffin: Çörek
Pancake: Pankek
Croissant: Kruvasan
Bread: Ekmek
Honey: Bal
Butter: Tereyağı
Egg: Yumurta
Boilled egg: Haşlanmış yumurta
Fried egg: Kızartılmış yumurta
Omelette: Omlet
Tomato: Domates
Cucumber: Salatalık
Lemon: Limon
Sausage: Sucuk
Olive: Zeytin
Sandwich: Sandwich
Jam: Reçel
Toast: Tost
Fruits: Meyveler
Cake: Kek
Salami: Salam
Bean: Fasulye
Mushroom: Mantar
Sugar: Şeker
Cacao: Kakao
Cookies: Kurabiyeler
Pastrami: Pastırma
Coconat: Hindistancevizi
Rice: Pirinç
Soup: Çorba
Grapes: Üzümler
Hamburger: Hamburger
Pizza: Pizza
Carrot: Havuç
Chocolate: Çikolata
Cornflakes/ Cereal: Mısır gevreği
Beverages: İçecekler
Fruit juice: Meyve suyu
Orange juice: Portakal suyu
Tea: Çay
Coffea: Kahve
Milk: Süt
Green tea: Yeşil çay
Hot chocolate: Sıcak çikolata
Apple juice: Elma suyu
Junk Food: Abur cubur
Breakfast: Kahvaltı
Chips: Patates kızartması
Food: Yiyecek
Healthy: Sağlıklı
Unhealthy: Sağlıksız
Sausage: Sosis
Traditional: Geleneksel
Yummy: Lezzetli, leziz
Snack: Atıştırmalık
2.ÜNİTE Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı)
Unhealthy Foods:
Hamburger
Pizza
Chocolate
Cookies
French fries
Healthy Food:
Milk
Cheese
Fish
Fruits
Egg
Sevilen şeylerin İngilizce olarak ifade edilmesinin ilk yolu “Like” kelimesini kullanmaktır. Like sevmek ve hoşlanmak anlamına gelir. Aynı şekilde “love, enjoy” kelimeleri de sevmek anlamına gelmektedir. Like, love, enjoy kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “s” takısı alırlar. Bir şeyi sevip sevmemek genel bir yargıyı anlatır ve bu nedenle şimdiki zamanda cümleler kurulur. Şimdi örnek cümleleri inceleyelim.
I like chesee. (Ben peynir severim.)
She likes fruits. ( O meyveleri sever.)
I love chocolate. (Ben çikolata severim.)
He loves milk and cookie. (O süt ve kurabiyeleri sever.)
It enjoys fish. (O balık sever.)
I enjoy carrot. (Ben havuç severim.)
Sevilmeyen şeylerden bahsederken “hate” kelimesi kullanılabilir. “Hate “nefret etmek anlamına gelir. Bunun yanı sıra “dislike” ve “ not like” kelimeleri ise sevmemek anlamına gelir. Hate ve dislike cümle içerisinde kullanıldığında özne “he, it ve she” den biriyse “s” takısı alıır. Not like kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “doesn’t” kullanılır. Özne “I, you, we, they” ise “don’t” kullanılır.
I hate egg. (Yumurtadan nefret ederim.)
She hates pancake. ( O pankekten nefret eder.)
I dislike apple juice. (Elmas suyunu sevmem.)
It don’t like jam. (O reçel sevmez.)
I don’t like hamburger. (Ben hamburger sevmem.)
Likes ve dislikes ifadeleriyle bir fiil kullanılacaksa o filin sonuna “ing” eki getirilir.
We hate drinking coffe. (Biz kahve içmekten nefret ederiz.)
She likes eating pizza. (O hamburger yemeyi sever.)
I don’t love salami. (Ben salam yemeyi sevmem.)
He enjoys drinking green tes. (O yeşil çay içmeyi sever.)
Birine kahvaltıda ne sevdiğini sormak için “what do you like for breakfast”, kahvaltıda ne yersin diye sormak için “what do you eat at breakfast” soru kalıpları kullanılır.
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