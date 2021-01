6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı

Yummy Breakfast “lezzetli kahvaltılar” anlamına gelmektedir. Yummy breakfast konusu kahvaltı öğününde yenilebilecek olan besinlerin isimlerini ve bu besinlerle ilgili ya da kahvaltı sırasında kurulabilecek olan cümlelerin öğrenildiği konudur. Öncelikli olarak yummy breakfast kelimelerini inceleyelim, ardından bu kelimeler kullanılarak kurulabilecek cümle kalıplarını inceleyelim.

6. Sınıf İngilizce 2. ÜNİTE Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Konu Anlatımı

Cheese: Peynir

Bagel: Simit

Muffin: Çörek

Pancake: Pankek

Croissant: Kruvasan

Bread: Ekmek

Honey: Bal

Butter: Tereyağı

Egg: Yumurta

Boilled egg: Haşlanmış yumurta

Fried egg: Kızartılmış yumurta

Omelette: Omlet

Tomato: Domates

Cucumber: Salatalık

Lemon: Limon

Sausage: Sucuk

Olive: Zeytin

Sandwich: Sandwich

Jam: Reçel

Toast: Tost

Fruits: Meyveler

Cake: Kek

Salami: Salam

Bean: Fasulye

Mushroom: Mantar

Sugar: Şeker

Cacao: Kakao

Cookies: Kurabiyeler

Pastrami: Pastırma

Coconat: Hindistancevizi

Rice: Pirinç

Soup: Çorba

Grapes: Üzümler

Hamburger: Hamburger

Pizza: Pizza

Carrot: Havuç

Chocolate: Çikolata

Cornflakes/ Cereal: Mısır gevreği

Beverages: İçecekler

Fruit juice: Meyve suyu

Orange juice: Portakal suyu

Tea: Çay

Coffea: Kahve

Milk: Süt

Green tea: Yeşil çay

Hot chocolate: Sıcak çikolata

Apple juice: Elma suyu

Junk Food: Abur cubur

Breakfast: Kahvaltı

Chips: Patates kızartması

Food: Yiyecek

Healthy: Sağlıklı

Unhealthy: Sağlıksız

Sausage: Sosis

Traditional: Geleneksel

Yummy: Lezzetli, leziz

Snack: Atıştırmalık

Unhealthy Foods:

Hamburger

Pizza

Chocolate

Cookies

French fries

Healthy Food:

Milk

Cheese

Fish

Fruits

Egg

Sevilen şeylerin İngilizce olarak ifade edilmesinin ilk yolu “Like” kelimesini kullanmaktır. Like sevmek ve hoşlanmak anlamına gelir. Aynı şekilde “love, enjoy” kelimeleri de sevmek anlamına gelmektedir. Like, love, enjoy kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “s” takısı alırlar. Bir şeyi sevip sevmemek genel bir yargıyı anlatır ve bu nedenle şimdiki zamanda cümleler kurulur. Şimdi örnek cümleleri inceleyelim.

I like chesee. (Ben peynir severim.)

She likes fruits. ( O meyveleri sever.)

I love chocolate. (Ben çikolata severim.)

He loves milk and cookie. (O süt ve kurabiyeleri sever.)

It enjoys fish. (O balık sever.)

I enjoy carrot. (Ben havuç severim.)

Sevilmeyen şeylerden bahsederken “hate” kelimesi kullanılabilir. “Hate “nefret etmek anlamına gelir. Bunun yanı sıra “dislike” ve “ not like” kelimeleri ise sevmemek anlamına gelir. Hate ve dislike cümle içerisinde kullanıldığında özne “he, it ve she” den biriyse “s” takısı alıır. Not like kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “doesn’t” kullanılır. Özne “I, you, we, they” ise “don’t” kullanılır.

I hate egg. (Yumurtadan nefret ederim.)

She hates pancake. ( O pankekten nefret eder.)

I dislike apple juice. (Elmas suyunu sevmem.)

It don’t like jam. (O reçel sevmez.)

I don’t like hamburger. (Ben hamburger sevmem.)

Likes ve dislikes ifadeleriyle bir fiil kullanılacaksa o filin sonuna “ing” eki getirilir.

We hate drinking coffe. (Biz kahve içmekten nefret ederiz.)

She likes eating pizza. (O hamburger yemeyi sever.)

I don’t love salami. (Ben salam yemeyi sevmem.)

He enjoys drinking green tes. (O yeşil çay içmeyi sever.)

Birine kahvaltıda ne sevdiğini sormak için “what do you like for breakfast”, kahvaltıda ne yersin diye sormak için “what do you eat at breakfast” soru kalıpları kullanılır.