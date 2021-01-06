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6. SINIF
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:57 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı
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İngilizce dersinin sevilen konularından biri Yummy Breakfast konusudur. Yummy Breakfast konu anlatımı nasıldır? Yummy Breakfast kelimeleri nelerdir? Yummy Breakfast konusunun kelime kalıpları nelerdir? İşte 6. Sınıf İngilizce dersi Yummy Breakfast konu anlatımı.

Yummy Breakfast “lezzetli kahvaltılar” anlamına gelmektedir. Yummy breakfast konusu kahvaltı öğününde yenilebilecek olan besinlerin isimlerini ve bu besinlerle ilgili ya da kahvaltı sırasında kurulabilecek olan cümlelerin öğrenildiği konudur. Öncelikli olarak yummy breakfast kelimelerini inceleyelim, ardından bu kelimeler kullanılarak kurulabilecek cümle kalıplarını inceleyelim.

6. Sınıf İngilizce 2. ÜNİTE Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Konu Anlatımı

 Cheese: Peynir

 Bagel: Simit

 Muffin: Çörek

 Pancake: Pankek

 Croissant: Kruvasan

 Bread: Ekmek

 Honey: Bal

 Butter: Tereyağı

 Egg: Yumurta

 Boilled egg: Haşlanmış yumurta

 Fried egg: Kızartılmış yumurta

 Omelette: Omlet

 Tomato: Domates

 Cucumber: Salatalık

 Lemon: Limon

 Sausage: Sucuk

 Olive: Zeytin

 Sandwich: Sandwich

 Jam: Reçel

 Toast: Tost

 Fruits: Meyveler

 Cake: Kek

 Salami: Salam

 Bean: Fasulye

 Mushroom: Mantar

 Sugar: Şeker

 Cacao: Kakao

 Cookies: Kurabiyeler

 Pastrami: Pastırma

 Coconat: Hindistancevizi

 Rice: Pirinç

 Soup: Çorba

 Grapes: Üzümler

 Hamburger: Hamburger

 Pizza: Pizza

 Carrot: Havuç

 Chocolate: Çikolata

 Cornflakes/ Cereal: Mısır gevreği

 Beverages: İçecekler

 Fruit juice: Meyve suyu

 Orange juice: Portakal suyu

 Tea: Çay

 Coffea: Kahve

 Milk: Süt

 Green tea: Yeşil çay

 Hot chocolate: Sıcak çikolata

 Apple juice: Elma suyu

 Junk Food: Abur cubur

 Breakfast: Kahvaltı

 Chips: Patates kızartması

 Food: Yiyecek

 Healthy: Sağlıklı

 Unhealthy: Sağlıksız

 Sausage: Sosis

 Traditional: Geleneksel

 Yummy: Lezzetli, leziz

 Snack: Atıştırmalık

2.ÜNİTE Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı)

 Unhealthy Foods:

Hamburger

Pizza

Chocolate

Cookies

French fries 

 Healthy Food:

Milk

Cheese

Fish

Fruits

Egg 

 Sevilen şeylerin İngilizce olarak ifade edilmesinin ilk yolu “Like” kelimesini kullanmaktır. Like sevmek ve hoşlanmak anlamına gelir. Aynı şekilde “love, enjoy” kelimeleri de sevmek anlamına gelmektedir. Like, love, enjoy kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “s” takısı alırlar. Bir şeyi sevip sevmemek genel bir yargıyı anlatır ve bu nedenle şimdiki zamanda cümleler kurulur. Şimdi örnek cümleleri inceleyelim.

I like chesee. (Ben peynir severim.)

She likes fruits. ( O meyveleri sever.)

I love chocolate. (Ben çikolata severim.)

He loves milk and cookie. (O süt ve kurabiyeleri sever.)

It enjoys fish. (O balık sever.)

I enjoy carrot. (Ben havuç severim.) 

 Sevilmeyen şeylerden bahsederken “hate” kelimesi kullanılabilir. “Hate “nefret etmek anlamına gelir. Bunun yanı sıra “dislike” ve “ not like” kelimeleri ise sevmemek anlamına gelir. Hate ve dislike cümle içerisinde kullanıldığında özne “he, it ve she” den biriyse “s” takısı alıır. Not like kelimeleriyle kurulan cümlede özne “it, she ve he” den biriyse “doesn’t” kullanılır. Özne “I, you, we, they” ise “don’t” kullanılır.

I hate egg. (Yumurtadan nefret ederim.)

She hates pancake. ( O pankekten nefret eder.)

I dislike apple juice. (Elmas suyunu sevmem.)

It don’t like jam. (O reçel sevmez.)

I don’t like hamburger. (Ben hamburger sevmem.) 

 Likes ve dislikes ifadeleriyle bir fiil kullanılacaksa o filin sonuna “ing” eki getirilir.

We hate drinking coffe. (Biz kahve içmekten nefret ederiz.)

She likes eating pizza. (O hamburger yemeyi sever.)

I don’t love salami. (Ben salam yemeyi sevmem.)

He enjoys drinking green tes. (O yeşil çay içmeyi sever.) 

 Birine kahvaltıda ne sevdiğini sormak için “what do you like for breakfast”, kahvaltıda ne yersin diye sormak için “what do you eat at breakfast” soru kalıpları kullanılır.

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