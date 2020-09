Kahvaltı sofrasında olması gereken tüm ürünlerin İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi ile konu hakkındaki çalışmalar daha pratik bir şekilde yapılabiliyor. Konu içerisindeki kelime kalıplarının ne şekilde kullanıldığını öğrenmek ise pratik alanında daha rahat ifadeler kurulmasına yardımcı olur.

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Konu Anlatımı

Konu çalışmasına öncelikle kelime çalışmaları ile başlanır.

bagel: simit drink: içecek omelette: omlet

food: yiyecek onion: soğan

bean: fasulye fridge: buzdolabı pancake: gözleme,krep

bread: ekmek fruit juice: meyve suyu rice: pilav

breakfast: kahvaltı honey: bal salami: salam

butter: tereyağı jam: reçel soup: çorba

cake: kek,pasta juice: meyve suyu sugar: şeker

cereal: mısır gevreği lemonade: limonata tea: çay

cheese: peynir lunch: öğle yemeği toast: tost

croissant: kruvasan muffin: kek, çörek

cucumber: salatalık mushroom: mantar

dinner: akşam yemeği olive: zeytin

Bu kelimelerle kahvaltı hakkında pratik yaparken kullanılan kalıplar bulunuyor. Bazı fiiller bu alanda çok fazla kullanılabiliyor.

Likes Fiili İle Kullanılan Kalıplar

Bir şeyi sevdiğinizi ifade etmek için like fiili kullanılır. Bu fiilin kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunur. Like fiili cümlelerde kullanılırken simple present tense yani geniş zamana göre kullanılır. Bu zamanda kullanılan cümlelerde ise cümlenin öznesi she/ he/ it ise fiile “s” takısı gelir.

Örnek: I like bagel- Ben simit severim.

She likes bager- O simit sever.

Love ve Enjoy Fiili İle Kullanılan Kalıplar

Love ve enjoy fiil çok sevmek anlamına gelir. Like ile aynı şekilde kullanılırlar. He/ She/ It öznelerinde fiil “s” takısı alır. Çünkü sevdiğiniz bir şeyi bazen sevip bazen sevmeme gibi bir durum olamaz.

Örnek: I love cake and milk ( Ben kek ve sütü çok severim.)

He loves cake and juice ( O keke ve meyvesuyunu çok sever)

I enjoy lemonade ( Ben limonatayı çok severim)

She enjoys lemonade ( O limonatayı çok sever)

Dislıkes Fiili ile Kullanılan Kalıplar

Sevmediğimiz şeyleri ifade etmek için hate, dislake, not like fiilleri kullanılabilir. Bu fillerde geniş zaman kuralına göre cümlelerde yer alır.

Örnek: I hate onion ( Ben soğandan nefret ederim)

He dislikes milk ( O süt sevmez)

I don’t like butter ( Ben terayağı sevmiyorum

Likes ve Dislikes Kullanımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Likes ve dislakes kullanılan cümlelerde fiil kullanılıyor ise fiile “ing” takısı gelmesi gerekir.

Örnek: They hate eating honey ( Onlar bal yemekten nefret ederler)

She likes drinking coffe ( O kahve içmeyi seviyor)

* Karşınızdaki insanın kahvaltıda ne yemekten hoşlandığını sormak için kullanılacak soru kalıpları:

- What do you like for breakfast? ( Kahvaltıda ne seversin?)

- What doyu eat at breakfast? ( Kahvaltıda ne yemekten hoşlanırsın?)

Cevap verilirken I like.. şeklinde başlanır.

Making Offers( Teklifte Bulunma)

Do you want…? ( istermisin?) şeklinde kullanılabilecek bir kalıptır.

Cevap verirken kabul ediliyor ise: Cevap verirken teklif reddiliyor ise:

- Yes Please, - No, thanks

- Sure - No, I don’t.

- Yes, I do şeklinde cevaplar verilebilir. – I don’t like. Şeklinde cevaplar verilebilir.

Birinden bir şey isterken Can I ve Can We kalıpları kullanılır. Bunlar izin ve rica anlamlarına gelir. Bir teklifte bulunurken öneri yapmak için would you like ya da Do you want kalıpları kullanılır.