6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı
İngilizce konularının pratik alanında karşılık bulması kelime çalışmasındaki başarıya bağlıdır. Ortaokul müfredatındaki konularda kelimelerin yanı sıra bazı edat, zarf ve ek kullanımları da önemlidir. Bu alanda 6. Sınıf İngilizce 2. ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) konu anlatımı hakkında araştırmalar yapanlar için işte detaylar.
Kahvaltı sofrasında olması gereken tüm ürünlerin İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi ile konu hakkındaki çalışmalar daha pratik bir şekilde yapılabiliyor. Konu içerisindeki kelime kalıplarının ne şekilde kullanıldığını öğrenmek ise pratik alanında daha rahat ifadeler kurulmasına yardımcı olur.
6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Konu Anlatımı
Konu çalışmasına öncelikle kelime çalışmaları ile başlanır.
bagel: simit drink: içecek omelette: omlet
food: yiyecek onion: soğan
bean: fasulye fridge: buzdolabı pancake: gözleme,krep
bread: ekmek fruit juice: meyve suyu rice: pilav
breakfast: kahvaltı honey: bal salami: salam
butter: tereyağı jam: reçel soup: çorba
cake: kek,pasta juice: meyve suyu sugar: şeker
cereal: mısır gevreği lemonade: limonata tea: çay
cheese: peynir lunch: öğle yemeği toast: tost
croissant: kruvasan muffin: kek, çörek
cucumber: salatalık mushroom: mantar
dinner: akşam yemeği olive: zeytin
Bu kelimelerle kahvaltı hakkında pratik yaparken kullanılan kalıplar bulunuyor. Bazı fiiller bu alanda çok fazla kullanılabiliyor.
Likes Fiili İle Kullanılan Kalıplar
Bir şeyi sevdiğinizi ifade etmek için like fiili kullanılır. Bu fiilin kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunur. Like fiili cümlelerde kullanılırken simple present tense yani geniş zamana göre kullanılır. Bu zamanda kullanılan cümlelerde ise cümlenin öznesi she/ he/ it ise fiile “s” takısı gelir.
Örnek: I like bagel- Ben simit severim.
She likes bager- O simit sever.
Love ve Enjoy Fiili İle Kullanılan Kalıplar
Love ve enjoy fiil çok sevmek anlamına gelir. Like ile aynı şekilde kullanılırlar. He/ She/ It öznelerinde fiil “s” takısı alır. Çünkü sevdiğiniz bir şeyi bazen sevip bazen sevmeme gibi bir durum olamaz.
Örnek: I love cake and milk ( Ben kek ve sütü çok severim.)
He loves cake and juice ( O keke ve meyvesuyunu çok sever)
I enjoy lemonade ( Ben limonatayı çok severim)
She enjoys lemonade ( O limonatayı çok sever)
Dislıkes Fiili ile Kullanılan Kalıplar
Sevmediğimiz şeyleri ifade etmek için hate, dislake, not like fiilleri kullanılabilir. Bu fillerde geniş zaman kuralına göre cümlelerde yer alır.
Örnek: I hate onion ( Ben soğandan nefret ederim)
He dislikes milk ( O süt sevmez)
I don’t like butter ( Ben terayağı sevmiyorum
Likes ve Dislikes Kullanımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
* Likes ve dislakes kullanılan cümlelerde fiil kullanılıyor ise fiile “ing” takısı gelmesi gerekir.
Örnek: They hate eating honey ( Onlar bal yemekten nefret ederler)
She likes drinking coffe ( O kahve içmeyi seviyor)
* Karşınızdaki insanın kahvaltıda ne yemekten hoşlandığını sormak için kullanılacak soru kalıpları:
- What do you like for breakfast? ( Kahvaltıda ne seversin?)
- What doyu eat at breakfast? ( Kahvaltıda ne yemekten hoşlanırsın?)
Cevap verilirken I like.. şeklinde başlanır.
Making Offers( Teklifte Bulunma)
Do you want…? ( istermisin?) şeklinde kullanılabilecek bir kalıptır.
Cevap verirken kabul ediliyor ise: Cevap verirken teklif reddiliyor ise:
- Yes Please, - No, thanks
- Sure - No, I don’t.
- Yes, I do şeklinde cevaplar verilebilir. – I don’t like. Şeklinde cevaplar verilebilir.
Birinden bir şey isterken Can I ve Can We kalıpları kullanılır. Bunlar izin ve rica anlamlarına gelir. Bir teklifte bulunurken öneri yapmak için would you like ya da Do you want kalıpları kullanılır.
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