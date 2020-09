6. Sınıf İngilizce 1. Ünite Life (Yaşam) konu anlatımı

Bu konuya 5. Sınıf 4. Ünite ile giriş yapan öğrenciler artık 6. Sınıf 1. Ünite ile kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu ünitede saatler konusunun genel tekrarı yer alıyor. Sonrasında ise when ve what time soru kalıplarının kullanımları bulunuyor. After ve before gibi başlaçların kullanımı da yine bu ünite içerisinde işlenecek konular arasında yer alıyor.

İngilizce 6. Sınıf 1. Ünite Life ( Yaşam ) Konu Anlatımı

Saatler konusunda öncelikle saat öğrenmede kullanılan soru kalıplarının öğrenilmesi gereklidir. Bunlar:

- What time is it? - What is the time? Her iki ifadede saat sormak için kullanılmakta ve “saat kaç” şeklinde tercüme edilmektedir. Cevap kalıbında ise “It is ……….. o’clock” şeklinde kullanımlar bulunuyor. Tam saat söylerde noktalı yere rakamların gelmesi yeterlidir. Bunların yanında saatler konusunda gerekli bazı kalıplar şunlardır:

- past: geçe --> It is nine past five ( Saat 5’i 9 dakika geçiyor.)

- half past: buçuk --> It is half past five ( Saat 5 buçuk)

- Quarter past: çeyrek geçe -->It is quarter past one ( Saat 1’i çeyrek geçiyor)

- to: kala --> It is ten to two --> ( Saat 2’ye 10 dakika var)

- quarter to: çeyrek var --> It is quarter to nine ( Saat 9’a çeyrek var)

Belirli Bir Saatin Söylenmesi

Bir olayın bir aktivitenin belirli bir saatte olduğunu söylemek için ise kullanılacak bazı kalıplar bulunuyor. Bu alanda kullanılacak edatlardan biri “at …. …..” olmaktadır. Bu edat “ de/da” anlamı katar.

* “at” yer gösterme edatı olarak ta kullanılıyor. İsimlerin önünde kullanıldığında sabit bir noktada olma ifade eder. Örneğin at the scholl--> okulda

* Bu edatın kullanımında belirli bir noktayı yerine saatler kullanıldığında ise belirli bir zaman ifade edecektir. Örneğin at two o’clock= saat iki’de, at half past nine= saat 9 buçukta

İngilizce Tarihler

Bu başlıkta tarihlerin yazılışları öğrenilir. Tarih sorarken “ What is the date today? ( Bugünün tarihi nedir?) kalıbı kullanılır. Bu konu 6. Ünitede daha detaylı olarak yer alacaktır. Tarih belirtmek için kullanılacak kelimeler arasında şunlar bulunuyor:

- day: gün, month: ay, year: yıl

Örnek: the seventh of December, 2020 ( 7 Aralık 2020)

On Saturday May 9 th 2020 ( 9 Mayıs 2020 Cumarttesi Günü)

Belirli bir tarih için “on” edatı bu kalıplar ile kullanımı uygun olacaktır. Bu konuda tarihleri daha iyi bir şekilde ifade etmek için sıra sayma sayılarının öğrenilmesi önemlidir.

İngilizce Sıra Sayma Sayıları

Ordinals olarak çevirisi yapılan sıra sayma sayıları Türkçede fazla kullanılmaz. Ancak İngilizce de kuma kitaplarında, metinlerde ve farklı kaynaklarda çok fazla bulunur.

1st--> first: birinci 6th--> sixth: altıncı

2nd--> second: ikinci 7th--> seventh: yedinci

3rd--> third: üçüncü 8th--> eight: sekizinci

4th--> fourth: dördüncü 9th--> ninth: dokuzuncu

5 th --> fifth: beşinci 10th--> tenth: onuncu

Bundan sonraki sayılarda bazı istisnalar hariç sayı sonuna gelen “th” sayıyı sıra sayma sayısına çevirir.

When ve What Time Kullanımları

Bu kullanımlarda isim ve fiil cümlelerinde farklı kalıplar yer alıyor.

- When kullanılan isim cümlelerinde fiil olmaz. Eylemden çok isim sorulur. Yardımcı fiil olarak “am, is are” kullanılır.

- When kullanılan fiil cümlelerinde ise bir eylemin yapılma tarihi sorulur. “to be” fiili hariç tüm yardımcı filler bu cümle kalıplarında yer alır.

- What time kullanılan fiil cümlelerde bir şeyin saat kaçta olduğunu öğrenebiliriz.

“ What time does the meeting finish? – Toplantı saat kaçta biter?