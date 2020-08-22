6. Sınıf Fen Bilgisi Yakıtlar konu anlatımı

Yandığı zaman çevresine ısı enerjisi veren maddeler yakıt olarak bilinmektedir. Böylece biz bu yakıtları alarak Isı ve ışık şeklinde kullanırız. Bu konuda yenilenen ya da yenilenmeyen tüm kaynakların temelinde güneş enerjisi yatar. Güneşten alınan enerji ile beraber depolama gerçekleşir ve gün içerisinde rahatça yakıtlar kullanılır. Bu konuda geçmişten günümüze kadar çeşitli araçlar kullanılmak suretiyle farklı yakıtlardan yararlanıldı.

Yakıtlar

Yakıtlar genel olarak katı ve sıvı ile gaz şeklinde üç farklı bölüme ayrılır. Kalorifer ve soba ile mangal üzerinden kömür ile odunlar kullanılır. Bunlar katı yakıtlardır. Araçlarımızı çalıştırmak amaçlı kullandığımız benzin ve mazot ise sıvı yakıtlar olarak bilinir. Farklı amaçlar doğrultusunda evlerimizde kullandığımız doğalgaz ise gaz yakıt olarak bilinmektedir. Şimdi bu yakıtları tek tek ele alalım ve inceleyelim.

Katı yakıtlar: Kömür ve odunlar ile beraber bitki ve bitki tohumlarının kabukları katı yakıt olarak bilinmektedir. Bu konuda antrasit ya da linyit ve taş kömürü şeklinde kömür önemli katı yakıttır. Milyonlarca yıl içerisinde hayvan ve bitki kalıntılarının fosilleşmesi ile beraber oluşmuştur.

Sıvı yakıtlar: Sıvı yakıtlara birçok örnek vermek mümkün. Bunlar içerisinde benzin, motorin, gaz yağı, ispirto ya da biyodizel sıvı yakıt olarak bilinir. Genel olarak petrolün yeraltından çıkarılması ile beraber, özel olarak işlenmesi eşliğinde kullanılır hale getirilir.

Gaz yakıtlar: Havagazı ve biyogaz ile beraber ellerimizi doğalgaz gaz yakıtları örneklerdir. Doğalgaz daha çok yerin altında bulunan ve yenilenmeyen, gündelik yaşam içerisinde kullanılan en önemli fosil yakıtlardan biridir. Genelde petrolün bulunduğu yakın yerlerden çıkarılır.

Fosil Yakıtlar ve Çevreye Verdiği Zarar

Özellikle yenilenmeyen yakıtlar fosil yakıt olarak bilinir ve çevreye çok ciddi zararları bulunur. Bu sebepten dolayı en az zarar verici yakıt olarak gaz olduğu için gaz yakıtlar değerlendirilir. Fosil yakıtlar yenilenmez ve tükendiği zaman bir daha yenisi oluşmaz. Yani oluşmaları için milyonlarca yıl gerekmektedir. Bu sebepten dolayı fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklar olarak tabir edilir.

Kömür ya da doğalgaz ile beraber petrol ve petrol ürünleri yenilenmeyen fosil yakıtlardır. Ülkemizin fosil yakıtları kısıtlı olduğu gibi dünyada da her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Ancak ülkemizde çok az olması sebebiyle ekonomik açıdan ciddi oranda tehlike yaratmaktadır. O yüzden yakıtları ülkemizde dikkatli şekilde ve tasarruflu kullanmamız çok önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dünyada doğal halde bulunan ve tükenmeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinir. Bu konuda günümüzde az ya da çok kullanılan birçok önemli yenilenebilir enerji kaynağı bulunmaktadır. Doğamıza zarar vermeyen ve ayrıca bize enerji ve yakıt sağlayan kaynaklardır. Gelecekte de bizim için çok önemli enerji kaynakları olacaklardır. Çünkü fosil yakıtlar tükendiği zaman bu enerji kaynaklarını kullanacağız.

- Güneş enerjisi

- Rüzgar enerjisi

- Hidroelektrik enerjisi

- Jeotermal enerji

- Biyokütle enerjisi

- Dalga enerjisi

- Gel git enerjisi

Bu enerji çeşitleri günümüzde hem bireysel olarak evlerde hem de şirketlerin fabrikalarında kullanılmaktadır. Şu an her ne kadar fosil yakıtlar kadar kullanılmasa bile, gelecekte çok daha fazla kullanılacaklar. Çünkü hem tükenmeyen hem de doğayı ve insanları koruyan özelliğe sahiptirler.