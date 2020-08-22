6. Sınıf Fen Bilgisi Soba Ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri konu anlatımı

Isınmak amaçlı fosil yakıtlarından faydalanırız. Doğada yenilenmeyen kaynaklar fosil yakıtlar olarak bilinmektedir. Fakat kömürün yanması ile beraber karbonmonoksit gazı oluşur ve zehirlenmelere sebep olur. Aynı zamanda ters hava akımı nedeniyle soba borusundan geri dönen duman zehirlenmeye neden olabilmektedir. Bu gibi durumlara karşı çok dikkatli olmalı ve önlemleri almalıyız.

Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri

Kış ayları geldiği zaman genelde soba ve doğalgaz ile beraber şofbenden faydalanırız. Bunlar hem ısınmak amaçlı hem de sıcak su için değerlendirilir. Ancak her sene bu kaynaklar nedeniyle pek çok zehirlenme vakası yaşanmaktadır. Aynı zamanda doğal gaz kaçaklarından da ölümcül zehirlenme yaşanır.

Karbonmonoksit: Tatsız, renksiz, kokusuz ve yanıcı bir zehirli gazdır. Karbonmonoksit nedeniyle belli başlı bazı sebeplerden dolayı zehirlenme meydana gelir.

- Kapalı ortamlarda açık kalmış olan ocaklar

- Bacası çekmeyen ve sorunlu sobalar

- Düzenli olarak bakımı gerçekleşmeyen soba boruları

- Şofben ve kombi cihazlarından sızan gaz

Bu tür durumlar yaşandığı zaman soluduğumuz hava ile beraber karbonmonoksit vücudumuza girer. Böylece kanımıza karışır ve oksijen almamıza engel olur. Böyle zamanlarda kısa süre içerisinde sağlık açısından müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Soba Zehirlenmesinden Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?

Soba zehirlenmesinden kurtulmak için yapmamız gereken bazı önemli hususlar ve tedbirler bulunmaktadır.

- Kullandığımız ısıtma cihazlarının kalite belgesi olup olmadığını bilmeliyiz.

- İzin belgesi bulunmayan ısıtıcılardan kömür alınmamalıdır.

- Soba aşırı doldurulduğu zaman duman yolu tıkandığı için zehirlenme yaşanır bu yüzden soba çok fazla doldurulmamalıdır.

- Sönmekte olan sobaya tutuşması için hızlı ve çok fazla yakıt konulmamalıdır. Yakıt yavaş yavaş konmalı ve yatmadan önce kesinlikle bu yapılmamalıdır.

- Soba boruları birbirine doğru şekilde bağlanmalı ve sızdırma yaşanmamasına çok dikkat edilmelidir.

- Sobanın bulunduğu alan devamlı havalandırılmalıdır.

- Dumanın geri tepmemesi için baca şapkası kullanılmalı ve çatının en az 1 metre üstünde olmalıdır.

Doğalgaz Zehirlenmelerinden Korunmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Aynı şekilde doğalgaz zehirlenmelerinden korunmak için, ele almamız gereken bazı önlemler ve tedbirler bulunur.

- Alınmış olan cihazın kalite belgesi ve garantisi mutlaka incelenmelidir.

- Şofben kesinlikle bacaya bağlanmalı ve baca bağlantısı olmayan şofben kullanılmamalıdır.

- Şofben zehirlenmeleri genelde ortam daha çok havasız kaldığı için karbonmonoksit artmasından gerçekleşir. Bu sebepten dolayı ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

- Bacalar belli başlı yerlerden kesinlikle geçmemelidir. Bunlar içerisinde yatak odaları, bina girişleri, merdiven sahanlığı, havalandırma boşlukları ile banyo ve tuvalet yer alır.

- Konutlarda yaşanabilecek gaz kaçaklarına karşı uygun yerlerde dedektör bulundurulmalıdır.

- Şofbende gaz kaçağı anlaşıldığı andan itibaren gaz vanası ile tüp dedantörü kapatılmalıdır. Eğer elektrik düğmeleri açıksa hemen kapatılmalıdır. Pencereler açılmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Ayrıca alandaki kibrit ve çakmak gibi hiçbir yanıcı madde kullanılmamalıdır.

Bu gibi unsurlara ve kurallara dikkat etmemiz suretiyle, doğalgaz ve şofben ile soba zehirlenmelerine karşı kendimizi koruma altına alabiliriz. En önemlisi kullandığımız cihazların kaliteli olmasına ve garanti belgesinin bulunmasına çok dikkat etmeliyiz. Düzenli olarak her sene bakım yaptırmalı ve sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmeliyiz. Bunları uyarsak kendimizi ve ailemizi zehirlenmelere karşı korunmuş oluruz.