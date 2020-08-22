6. Sınıf Fen Bilgisi Sistemlerin Sağlığı konu anlatımı

Sağlıklı bir vücut için tüm sistemlerin çalışması gerekir. Bir sistemin görevlerini yerine getirmemesi diğer sistemlerin de aksamasına neden olur. Hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Örneğin sindirim sistemindeki bir organ hastalandığında bundan boşaltım sistemi de olumsuz etkilenir.

Sistemlerin Sağlığı

1- Sinir Sistemi Sağlığı:

Diğer adı denetleyici sistemdir. Vücutta bulunan tüm sistemlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Sinir sisteminin sağlığını korumak için öncelikli olarak uyku düzenine dikkat edilmelidir. Gece 23.00 ile 03.00 saatleri arasında uykuda olmak gerekir. Geç uyuyup geç kalkmak sinir sistemi ile birlikte tüm sistemlerin aksamasına neden olur.

Denetleyici sistemin düzgün çalışması için sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Karbonhidrat ve şekeri az tüketip, protein ve lif ağırlıklı beslenmeliyiz. Çay, kahve ve kola gibi kafein miktarı yüksek içecekleri azaltmalıyız. Stres ve kaygı da sinir sistemini olumsuz etkiler. Fırsat bulanlar doğada yürüyüşe çıkmalı, fırsatı olmayanlar ise sık sık spor ve egzersiz yapmalıdır.

2 - Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı:

Kemik, doku ve eklemden oluşan sistemdir. Kemik sağlığı için bol bol kalsiyum içerikli (yoğurt, süt, peynir) gıdalar tüketilmelidir. Kemikleri en çok duyduğu vitamin D vitaminidir. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmeliyiz. Güneş ışıkları da kemik gelişimini tetikler. Güneş ışıklarının en tepeden geldiği öğle saatleri hariç sık sık dışarı çıkmalıyız.

Yürüyüş yapmak ve hafif tempoda koşmak da destek ve hareket sisteminin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Haftada en az 3 gün spor yapmalı ve vücudumuzu esnetmeliyiz. Kambur durmamalı ve dik oturmalıyız. Bilgisayarın başında vakit geçirirken yarım saatte bir kalkıp vücudumuzu hareket etmeliyiz.

Vücuttaki kas - yağ dengesi de hareket sistemini doğrudan etkiler. Bu denge bozulduğunda bel,sırt ve bacak ağrıları ortaya çıkar. Egzersiz yaparken aşırıya kaçmamalı ve yaşımıza göre spor yapmalıyız.

3- Solunum Sistemi Sağlığı:

Akciğerler, soluk borusu ve gırtlak alt solunum yollarını oluşturur. Üst solunum yollarında ise burun ve yutak yer alır. Grip, nezle ve sinüzit gibi hastalıklarda enfeksiyon nedeniyle solunum yolları tıkanabilir. Bu nedenle soğuk havalarda kalın ve yünlü giyinmeliyiz. Havanın yağışlı olduğu zamanlarda ise atkı ve şapka takmalıyız.

Solunum sisteminin sağlığı için odamızı ve sınıfımızı sık sık havalandırmalıyız. Oksijenin en yüksek olduğu alanlar ormanlardır. Bu nedenle fırsat buldukça ormanlık alanlarda yürüyüş yapmalıyız. Sigara, başta akciğerler olmak üzere solunum sistemindeki tüm organlara büyük zararlar verir. Sigara içmemeli ve içilen ortamlarda da bulunmamalıyız.

4- Sindirim Sistemi Sağlığı:

Sindirim sistemini korumak için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir. Aşırı baharatlı ve ekşi gıdalar midenin yanmasına neden olur. Aşırı sıcak ve soğuk içecekler tüketmek ise yutak ve yemek borusuna zarar verir. Yemek yerken aceleci davranmamalı ve lokmaları uzun uzun çiğnemeliyiz. Gece uyumadan önce yemek, hem mide hem de kalp sağlığını olumsuz etkiler. Kahvaltıda peynir, yumurta ve domates gibi besin değeri yüksek gıdalar tüketmeliyiz.

5- Boşaltım Sistemi Sağlığı:

Boşaltım sisteminde böbrek, üretra ve idrar torbası yer alır. Vücudumuza zararlı maddelerin atılmasını sağlayan, en önemli organlarımızdan biridir. Böbrek sağlığı için bol bol su içilmeli ve ayaklar kuru tutulmalıdır. Diş çürüklerindeki iltihap doğrudan böbreklere zarar verir. Bu nedenle diş sağlığına da dikkat etmeli, dişlerimizi günde 3 defa fırçalamalıyız.