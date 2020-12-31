6. Sınıf Fen Bilgisi Sindirime Yardımcı Organlar konu anlatımı

6. sınıf fen bilgisi derslerine ait konulardan birisi de sindirime yardımcı olan organlardır. Bu organlar sayesinde sindirim sisteminin ne şekilde ve nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz.

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime yardımcı organları bilmek ve öğrenmek için öncelikle sindirim sistemini anlamak gerekir. Sindirim sistemi denilince akla gelen organlar genellikle bu sistemin çalışmasına da yardımcı olan organları kapsamaktadır.

Hayatımızı devam ettirmek ve vücudun genel faaliyetlerini sürdürmesi için besinlere ihtiyaç duyarız.

Besinler vücudumuz için gerekli olan enerji kaynağıdır ve vücudun gelişimi ile büyümesini sağlar. Bununla beraber vücutta ve dokularda görülen yıpranan gibi durumlara karşı dayanıklılık gösterir. Doğrudan hücrelerin onarımını sağlar, vücudun bağışıklık sistemini de geliştirir.

Tükettiğimiz her besin belirli parçalara ayrılarak vücudumuza girer. Özellikle büyük yapılı olan besinler ağız yoluyla parçalanır ve kana karışabilecek küçük parçalara ayrılır. Bu olarak vücudun besinleri sindirmesi denir. Bu sindirim işleminin gerçekleştiği yere ise sindirim sistemi adı verilir.

Sindirim sisteminin gerçekleştiği iki farklı sindirim olayı söz konusudur. Bunlar;

1- Mekanik yani Fiziksel Sindirimi,

2- Kimyasal Sindirimdir.

Mekanik sindirim olayında besinler öncelikle çiğnenerek küçük parçalara ayrılır. Kimyasal sindirim olayında ise besinler vücut tarafından enzimler yoluyla parçalanır.

Sindirime Yardımcı Olan Organlar

Besinler sindirim sistemi içerisinde belli bir sıraya göre sindirilir. Ağız yoluyla alınan besinler öncelikle ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve son olarak anüs yoluyla sindirilir. Bu organların her birisi de sindirim sistemine yardımcı olan organları oluşturur.

1- Ağız: Ağız sindirim sisteminin ilk ve en önemli organıdır. Ağız sayesinde hem mekanik hem de kimyasal sindirim işlemi gerçekleşir. Ağız ile gerçekleşen sindirim işleminde çiğneme mekanik sindirimken, tükürük enzimleri ise kimyasal sindirimi oluşturur.

2- Yutak: Yutak borusu besinleri ağızdan alarak yemek borusuna ulaşmasını sağlar. Yutak organında doğrudan bir sindirim işlemi gerçekleşmez. Sadece sindirim sistemine yardımcı olan bir organdır.

3- Yemek Borusu: Yemek borusu hem kaslı hem de esnek bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ağızdan alınan besinlerin mideye ulaşmasını sağlar. Düz kaslardan oluşan yemek borusu, sindirim işlemine yalnızca yardımcı olan bir organdır.

4- Mide: Sindirim sisteminin en önemli ve geniş olarak işlemi gerçekleştirdiği organlardan birisidir. Karın boşluğunda yer alan midenin şekli aynı bir “J” harfine benzemektedir. Mide sayesinde sindirim sisteminde hem mekanik hem de kimyasal sindirim olayı gerçekleşir. Midede bulunan özsuyu ve enzimler sayesinde kimyasal sindirim işlemi yapılır. Midede mekanik sindirim ise midenin doğrudan kasılıp gevşemesi sayesinde olur. Özellikle proteinlerin sindirilmesi ilk olarak midede başlar.

5- İnce Bağırsak: Sindirim sistemi olayının en uzun şekilde gerçekleştiği bölüm ince bağırsaktır. Çünkü ince bağırsak yapı olarak uzundur. Uzunluğu yaklaşık olarak 7-8 metredir. Yağların sindirimi ise doğrudan ince bağırsakta başlar. Protein ve karbonhidratların sindirimi ise midede başlayarak ince bağırsakta son bulur.

6- Kalın Bağırsak: Kalın bağırsakta doğrudan bir sindirim gerçekleşmez. Bu organda sadece

vücuda alınan fazla su, vitamin ve minerallerin sindirimi gerçekleşir. Ayrıca kalın bağırsakta bazı vitaminlerin sentezlenmesini sağlayan bakteriler yer alır. Aslında sindirim sisteminin son organlarından birisidir.

7- Anüs: Vücuda alınan ve sindirim işlemi sonucunda ortaya çıkan besin atıkları bu organ sayesinde dışarı atılır. Bu organ ile herhangi bir sindirim işlemi gerçekleşmez.