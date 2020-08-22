6. Sınıf Fen Bilgisi Sağlıkta Kullanılan Teknolojiler konu anlatımı

Sağlıkta kullanılan teknolojiler hastalıkların daha hızlı teşhis ve tedavi edilmesini sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bazı aletleri evlerimizde kullanmak mümkün hale gelmiştir. Ateş ölçer ve tansiyon aletleri hem sağlık kurumlarında hem de evlerde en sık kullanılan teknolojilerin başında gelir.

Sağlıkta Kullanılan Teknolojiler

1- Ateş Ölçer:

Beden sıcaklığını tespit etmek için kullanılan teknolojilere ateş ölçer denir. Çocuklarda ve yetişkinlerde vücut ısıları farklıdır. Hastanın vücut ısısına göre tedavi yöntemi uygulanır. Günümüzde vücuda temas etmesine gerek kalmadan ateş ölçebilen cihazlar kullanılmaktadır. Bebekler için özel olarak üretilen ateş ölçerler de mevcuttur.

2- Ultrason:

Sağlık kurumlarında en çok kullanılan teknolojilerden biridir. Ayrıntılı ve renkli ultrason olmak üzere iki türü bulunur. Renkli ultrason, anne adayında gebelik zehirlenmesi olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ayrıntılı ultrasonda ise bebeğin göğüs kafesine ve beynine bakılmaktadır. Bazı kurumlarda 4D ultrason adı verilen yeni teknolojiler de kullanılıyor. 4D teknolojiler anne karnındaki bebeğin görüntüsünü, çok daha net bir şekilde eş zamanlı olarak göstermektedir.

3- Röntgen Cihazı:

Geçmiş yıllarda insanların iç organlarını incelemek isteyen doktorlar ameliyat yapmak zorundaydı. Röntgen cihazı 1901 yılında Alman bilim insanı Wilhelm Röntgen tarafından icat edilmiştir. 1901 yılından bu yana, hastanelerde diş, akciğer, karın, göğüs ve kemik röntgeni çekilmektedir. Bu cihaz hastalıkların sadece teşhisinde değil, takip ve tedavi edilmesinde de kullanılır. İki çeşidi vardır. Radyografi cihazları iç organların sabit bir görüntüsünü verir. Eğer organların hareketleri incelenecekse radyoskopi çekilir.

4 Tomografi:

Tomografi, 1915 Fransız doktor Boccage tarafından icat edilmiştir. Günümüz teknolojisiyle birlikte tomografiler artık bilgisayarla birlikte kullanılmaktadır. Başta beyin ve omurilik hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın teşhisi için tomografi çektirilir. Elde edilen görüntülere bakılarak hasta için en uygun tedavi yöntemlerinden biri seçilir. Sporcu yaralanmalarında da kullanılan tomografi ağrısız bir görüntüleme işlemidir. Geçmiş yıllarda tomografi süresi 1 saati bulurken, günümüzde 10- 30 dakika arasında tomografi çektirmek mümkündür.

5- Stetoskop:

Sağlık ocaklarında ve hastanelerde en sık kullanılan teknolojilerin başında stetoskop gelir. İnsan bedenindeki sesleri dinlemek için geliştirilmiş pratik bir cihazdır. Doktorlar bu cihazı kullanarak hastanın kalp atışını dinleyebilir. Kalpteki ritm bozukluklarını tespit eden stetoskop mide ve akciğerleri dinlemek için de kullanılır.

6- Diyaliz Makinesi:

Diyaliz makineleri, böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır. İki çeşidi vardır. Periton diyaliz makineleri tedavisi evde gerçekleştirilen böbrek hastaları tarafından kullanılır. Hasta ve ailesi cihazın kullanımıyla ilgili kısa bir eğitim görür. Böbreklerde aşırı miktarda sıvı birikmesini önleyen bu cihazlar daha çok yaşlı ve çocukların tedavisinde kullanılır. Günlük olarak uygulanması gereken periton diyalizin bir seansı 2 -3 saat sürer.

Hemodiyaliz ise sadece uzman doktor tarafından hastanelerde uygulanır. Vücuttaki atık maddelerin çok hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan bu cihazlar hastanın durumuna göre haftada 2 ya da 3 gün uygulanır.

7- Otoklav Makinesi:

Ameliyathanelerin ''Sterilizasyon'' bölümlerinde kullanılan makinelerdir. Ameliyathane ve muayene sırasında kullanılan tıbbi ekipmanların yüksek sıcaklıkla sterilize edilmesini sağlar. Tıbbi cihazlar ve aletler makinenin içine atılmadan önce paketlenir. Izgaralı bir sisteme olan otoklav makinelerinin iç kısmında vakum pompası yer alır. Dışında ise bir adet manometre ve termometre bulunur. Bu cihazlar 100 dereceden fazla bir ısıyla hastane ekipmanlarının dezenfekte edilmesini sağlar.