6. Sınıf Fen Bilgisi Organ Bağışı konu anlatımı

Bazı insanların organları doğuştan hasarlıdır. Bazı insanların ise kaza sonucu ya da farklı sebeplerden dolayı organları çalışmayabilir. Ancak organ nakli yapıldığı zaman yeni bir organ sayesinde insanlar tekrar hayata dönebilmektedir. Bu yüzden organ bağışı insan yaşamı için günümüzde oldukça önemli hale geldi.

Organ Bağışı

Teknolojinin ilerlemesi sayesinde tıp dünyasında artık organ nakli çok daha kolay yapılabiliyor. Burada önemli olan bir insan hayatını kurtarabilmek için organ bağışının yapılmasıdır. Peki, organ bağışı nedir? Gelin önce hep beraber bunu öğrenelim.

Organ bağışı: İnsanların hayatta iken kendi iradeleri doğrultusunda, ölümünün ardından doku ve organlarını başka insanların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir.

Organ bağışının önemi: Bazı organlara ihtiyacı olan insanların yeniden hayata dönebilmesi için organ bağışı günümüzde en önemli hususlardan biridir. Mesela bir insan gözlerini organ bağışı olarak bağışladığı zaman başka birinin görmesine imkan verebilir. Aynı zamanda yaşamını diyaliz makinesinde geçirmek zorunda kalan birçok kişinin hayatı, organ bağışı ile böbrek nakli sayesinde kurtulabilir.

Hangi Organlar Bağışlanabilir?

İnsan vücudunda bulunan sağlıklı her organ bağışlanabilir. Sadece organlar değil aynı zamanda dokular da bağışlanabilmektedir.

Bağışlanabilir organlar:

- Akciğer

- Böbrek

- Kalp

- Karaciğer

- Pankreas

Bağışlanabilir dokular:

- Kalp kapağı

- Gözün kornea tabakası

- Kas iliği

- Kemik iliği

Bunlar gibi doku ve organlar günümüzde başarıyla nakil edilmektedir. Böylece organlarını bağışlayan pek çok insan, başka insanların hayatlarını kurtarabilmektedir.

Kimler Organ Bağışı Yapabilir?

Yasa gereği organ bağışı yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Aynı zamanda bu isteğin tanıklar huzurunda hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrı bunu bir doktor tarafından da onaylanması mecburidir. Bu konuda organ bağışında bulunmak isteyen kişiler, ‘Doku ve organ bağış belge’ doldurur. Bu belgeyi tıpkı kimliğini yanında taşıdığı gibi sürekli olarak taşır.

Organ Nakli

Bazı hastalıklar nedeniyle bedenimizde zararlı organların ya da görev yapmayacak durumda olan organların yerine, sağlam bir organın nakil edilmesi organ naklidir. Organ nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır. Ayrıca organ veren kişinin hayatını riske atmayacak şekilde canlı kişilerden de organ nakli yapılabilmektedir. Tabii bu durum sağlıklı çalışan çift organdan biri nakil edilerek gerçekleşir. Özellikle bu konuda böbrek çok fazla nakil edilir. Aynı zamanda parça olarak karaciğer ve pankreas da yine nakil için kullanılan organlar arasında yer alır.

Organ Naklinin Gerçekleştiği Yer

Organ nakli çok önemli bir operasyondur ve mutlaka gerekli unsurların bulunduğu yerlerde yapılır. Bunlar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin, ‘Organ nakil merkezleri’ olarak bilinir. Bu konuda uzman olan doktorlar yönetimi altında organ nakli gerçekleşir. Önemli olan organ nakli için kişiden birebir olarak izin alınmış olmasıdır. Bu izin doku ve organ bağışı belgesi adı altında verilecek izin ile gerçekleşmektedir.

Günümüzde artık organ bağışı ve organ nakli sayesinde pek çok insan yeniden hayata dönmektedir. Artık teknoloji ile beraber birçok farklı organ sorunsuz biçimde nakil edilebiliyor.

Not: Organ nakli konusunda en önemli hususlardan biri uyuşmadır. Yani organ bağışı yapacak olan kişi ile beraber organ nakli gerçekleştiren kişinin dokularının uyuşması gerekmektedir. Doku uyuşumu gerçekleşir ise o zaman nakil yapılabilir.