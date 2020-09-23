6. Sınıf Fen Bilgisi Maddenin Tanecikli Yapısı konu anlatımı

Kütlesi ve hacmi olan her varlık madde olarak bilinir. Maddenin en küçük yapı taşları ise atomlardır. Atomlar aynı zamanda maddenin tanecikleri olarak da bilinirler. Bu taneciklerin katı ya da sıvı ve gaz halleri üzerinden farklı özellikleri bulunmaktadır.

Maddenin Tanecikli Yapısı

Etrafımızda birçok değişik madde görürüz. Bu maddeler aynı zamanda tanecikleri açısından da değişkenlik gösterir. Yani çevremizdeki her maddenin farklı özellikleri bulunur. Hatta bazı maddeler aynı yapıda olsa bile tanecikleri farklı özellikler gösterebilir. Bunlar içinde buz ve su ile su buharını söylemek mümkün. Çünkü fiziksel açıdan tanecikli ve boşluklu yapılara sahip olmaları ile farklı özellikler gösterirler.

Taneciklerin aralarındaki mesafe ve hızları maddenin katı ya da sıvı ve gaz olmasına etkendir. Bu konuda maddenin tanecikleri hareketlidir ve bulunduğu hale bağlı olarak farklı şekillerde hareket ederler. Bunlar titreşim ya da dönme ve öteleme hareketleri şeklinde bilinmektedir. Yaptıkları hareketleri göre maddeler farklı hallerde bulunurlar. Şimdi bu hallere inceleyeceğiz.

Katı Maddelerin Tanecikleri

Katı maddelerin taneciklerinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi madde içerisinde nasıl bulunuyorlar ve ne tür özellikler gösteriyorlar beraber bakalım.

- Birbirleri arasında çok az mesafe vardır ve temas halindedirler.

- Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

- Katı madde içerisinde tanecikler bulundukları yerde titreşim hareketleri gerçekleştirirler.

- Katı maddelerin belli bir şekli ve hacimleri bulunmaktadır.

- Dışarıdan herhangi bir etki gerçekleşmez ise katıların şekli değişmez.

Sıvı Maddelerin Tanecikleri

Aynı şekilde sıvı maddelerin tanecikleri de kendi içerisinde farklı özelliklere sahiptir. Şimdi bu özelliklerin ne olduğunu bakalım.

- Tanecikler arasındaki boşluklar katı maddelere göre daha fazladır.

- Sıvı tanecikler birbiriyle temas halinde bulunurlar.

- Sıvı tanecikler dönme hareketi ile beraber titreşim ve öteleme hareketi gerçekleştirmektedirler. Bunları genelde birbirleri üzerine kayarak gerçekleştirirler.

- Sıvı maddelerin taneciklerin akışkan olması ile belli bir şekilleri bulunmaz. Ancak belli bir hacimleri vardır.

- Sıvı hacimler bulundukları kabı doldururlar.

Gaz Maddelerin Tanecikleri

Gaz halindeki maddelerin tanecikleri katı ve sıvılarda çok daha farklıdır. Şimdi bu taneciklerin özelliklerine bakalım.

- Tanecikleri arasındaki boşluklar çok fazla olduğundan ve hızlı hareket ettiğinden her yöne doğru hareket gerçekleştirirler.

- Gaz halindeki taneciklerden dönme ve titreşim ile beraber öteleme hareketini gerçekleştirirler.

- Belirli bir şekilleri olmaması ile beraber bulundukları her alınıp tamamen kaplarlar.

- Gaz tanecikleri çok hızlı hareket ettiği için kısa süre içerisinde bulundukları yeri tamamen sararlar.

Görüldüğü üzere maddenin tanecikli yapısı katı ve sıvı ile gaz haline bağlı olarak farklı özellikler ve nitelikler göstermektedir. Hem hacim olarak hem şekil ve taneciklerin hızı ile aradaki mesafe farklılıklar yaratmaktadır. O yüzden maddenin tanecikli yapısını daha iyi anlayabilmek için, mutlaka katı ve sıvı ile gaz halindeki taneciklerin özelliklerini iyi bilmek gerekir. Aynı zamanda nasıl ve ne yöne hareket ettiklerini de bilmek önemlidir.

Not: Tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ve taneciklerin hızı arttıkça katı halden sıvı hale ya da gaz hale geçiş olduğunu anlarız. Tam tersi tanecikler arasındaki mesafe azaldıkça ve hız azaldıkça, bu defa maddenin gaz halden sıvı ya da katı hale geçtiğini anlayabilir. Böyle durumlara yoğunlaşma denir. Ancak bu durum başka bir konudur.