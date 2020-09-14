6. Sınıf Fen Bilgisi Isı Yalıtımının Önemi konu anlatımı

Bazı zamanlar binalarımızın ve evlerimizin içinde ısıyı korumak isteriz. Bazı zamanlar ise dışarıdaki ısıdan korunmak için önlemler almaya çalışırız. Yani yaşadığımız ortamda iç kısımda ve dış kısımdaki denge çok önemlidir. Bu da ısı yalıtımı olarak öne çıkıyor.

Isı Yalıtımının Önemi

Kış aylarında soğuktan korunmak ve evimizin içindeki ısının daha uzun süre kalabilmesi adına önlemler almaya çalışırız. Yaz ayları geldiği zaman ise dışarıdaki sıcak havanın içeriye girmemesi için bazı önlemler alırız. Böyle durumlar için ısı iletimi az olan yalıtkan maddeler kullanılır. Buradaki temel amaç ısı alışverişini engellemektir. Diğer bir deyişle içerideki ısının dışarı çıkmasını engellemek, aynı zamanda dışarıdaki ısının içeri girmesine engel olmak şeklinde ifade edilebilir.

Isı yalıtımı: Dış ortam ile iç ortamın birbirine direkt olarak temas ettiği bölgelerde yalıtkan madde kullanarak ısının korunmasına ısı yalıtımı denir. Örneğin binalarda ısı yalıtım dış kısımları kaplama yapılarak gerçekleşir. Böylece yalıtkan madde dış tarafta kullanılır ve iç ve dış kısmındaki ısı dengesi korunmuş olur

Yalıtım malzemeleri: Isı yalıtımı adına kullanılan ısı yalıtkanı maddelere yalıtım malzemeleri denmektedir. Bu maddeler genel olarak ısıyı iletmeyen yalıtkan maddeler şeklinde öne çıkar. Şimdi yalıtım malzemeleri olabilecek maddeleri inceleyelim.

- Tahta

- Plastik

- Plastik köpük

- Taş yünü

- Cam yünü

- Bakalit

- Katran

- Hava boşluğu (Hava boşluğu için verilebilecek en güzel örnek çift cam arasındaki boşluktur.)

Yalıtım Malzemeleri Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yalıtım malzemesi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlara dikkat ederek iç ve dış kısımdaki ısı dengesini daha iyi elde edebiliriz.

- Isı yalıtkanı olması gerekir.

- Uzun ömürlü olmalıdır.

- Dayanıklı olması çok önemlidir.

- Ekonomik olmalıdır.

- Yanmaya karşı direnç gösteren ve zor yanan maddeler kullanılmalıdır.

- İçine su sızmamalıdır.

- Hem çevre hem de insan sağlığına karşı zararlı olmayacak maddeler kullanımına dikkat edilmelidir.

- Darbelere karşı dayanıklı olması çok önemlidir.

Tüm bu dikkat edilmesi gereken hususları ele alarak yaşam alanı olan binalar için ısı yalıtımı gerçekleşmektedir.

Not: Evlerde en fazla ısı kaybı yaşanan kısımlar çatılar, kapı ve pencere ile duvarlardır. Bu bölümlerdeki ısı kaybını önleyebilmek için ise ısı yalıtımı gerçekleştirilir. Mesela çatılarda cam yünü kullanılır. Duvarlarda plastik köpük kullanılır ve ayrıca zemin için tahta veya ahşap değerlendirilir. Aynı zamanda camlarda havası alınmış çift camlı sistemler kullanılmaktadır.

Isı Yalıtımı Neden Önemlidir?

Doğru malzemeler kullanılarak ısı kaybını önlemek için ısı yalıtımı büyük bir öneme sahiptir. Tabii sadece bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda birçok farklı nedenden dolayı ısı yalıtımı ele alınır.

- Aile bütçesi enerji tasarrufu ile beraber korunmuş olur.

- Sadece aile için enerji tasarrufu değil aynı zamanda ülkenin enerjisi ve ekonomisi de korunur.

- Tüketilen yakıt miktarı minimum seviyeye iner.

- Yaz ayları serin ve kış ayları ise sıcak bir ortam elde edilir.

- Duvarların iç yüzeylerinde meydana gelen küflenme, duvarlarda kabarma ya da lekelenme gibi sorunlar yaşanmaz.

- Binaların ömrü daha çok uzar.

Tüm bu sebeplerden dolayı yaşam alanları için bütün binalarda ısı yalıtımı gerçekleştirmek çok önemlidir. Özellikle konforlu ve sağlıklı, mutlu bir alan elde etmek, ayrıca ailemizin bütçesini korunması için ısı yalıtımı mutlaka binalara yapılmalıdır.