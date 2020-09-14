6. Sınıf Fen Bilgisi Isı Yalıtım Malzemeleri konu anlatımı

Enerji tasarrufu için ısı yalıtımı çok önemlidir. Bina ömrünü uzatabilmek, maddi değerini arttırabilmek ve çevre kirliliğini önleyebilmek için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Verimli bir ısı yalıtımı elde edebilmek için doğru ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Isı yalıtım malzemelerinin özellikleri ve kullanım yerleri doğru sonuçlar alabilmek için önemlidir.

1. Isı Nedir?

Sıcak maddenin soğuk maddeye aktardığı enerjiye ısı denmektedir. Sıcaktan soğuğa doğru ısı akışı gerçekleşir. Sıcak madde ve soğuk maddenin birbirine verdiği ısı eşit düzeydedir. Hızlar eşit düzeye gelene kadar ısı taneciklerinin akışı devam etmektedir.

2. Isı Yalıtımı ve Malzemeleri

Kış aylarında sıcaklığı, yaz ayların da ise serinliği iç mekanlarda koruyabilmek için ısı yalıtımı yapılmaktadır. Dış yüzeylerin yalıtkan maddelerle kaplanmasıyla ısı yalıtım işlemi gerçekleştirilebilir. Isıyı geçirmeyen maddelere yalıtkan madde denmektedir. Yalıtkan maddelerdeki tanecikler arasında boşluklar vardır. Isı yalıtımında kullanılan tüm malzemelerin yapısında hava bulunur. Böylelikle havayı meydana getiren tanecikler arasında ısı alışverişi çok yavaştır. Isı yalıtımının tam tersi olarak ısıyı iyi derecede iletebilme özelliği olan maddelere de ısı iletkeni denmektedir.

Isı yalıtımını gerçekleştirebilmek için kullanılan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denmektedir. Yalıtım malzemelerinin kullanım amaçları ve yerleri farklıdır. Isı yalıtımının iyi sonuç verebilmesi için kullanılan malzemelerin ısı akışını yavaşlatabilmesi, minimum ve maksimum sıcaklıklarda/soğukluklarda yalıtım özelliğini kaybetmemesi gerekmektedir.

Genellikle kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ise aşağıdaki gibidir:

Katran

Tahta

Plastik

Genleştirilmiş Polistiren

Taş Yünü

Cam Yünü

Bakalit vb.

3. Isı Yalıtım Malzemelerinin Özellikleri Nelerdir?

Isı yalıtım malzemelerinin her biri farklı alanlarda kullanıldığı için her birinin ayrımı bilinmelidir. Başlıca ısı yalıtım ürünlerinin özellikleri ve kullanım alanları aşağıda listelenmiştir.

Taş yünü: Suyu itme ve yangın güvenliği içerme özelliğine sahiptir. Doğal hammaddeden üretilir ve bu yönüyle çevrecidir. İçerisindeki elyaflar sayesinde sesleri iyi bir şekilde izole edebilmektedir. Genel olarak çelik kapı, çatı, elektrikli ev aletleri gibi yerlerde ısı yalıtımı için kullanılmaktadır.

Cam yünü: Yapısındaki elyaf sayesinde ses izolasyonu sağlamaktadır. Sıcaklık değişiminden etkilenmez. Ayrıca nem ya da pas tutmaz, rutubetlenme olmaz. Cam malzemeden üretildiği için yıllarca küflenmeden kullanıma uygundur. Asansör boşlukları, iç bölmeler, betonarmeler ve ahşap bina iç yüzeyleri vb. alanlarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Katran: Siyah ve yoğun bir yağ olan katran kısa ömürlü bir yalıtım malzemesidir. Çatı ve tavan bölümlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Tahta: Çabuk alev alabilme özelliğine sahip olduğu için çok fazla tercih edilmez. Dış ve iç döşemeler için yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Plastik: Isıyı içine hapseden yapısı sayesinde evlerde ısının korunmasını sağlar. Hem iç hem de dış cephede yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.

Bakalit: Sentetik bir reçine olan bakalit, ısı yalıtımında farklı bir malzemeye gerek duyulmadan tek olarak da kullanılabilir. Özellikle elektrikli aletlerde ısı yalıtımını gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Genleştirilmiş Polistiren (EPS): Petan gazı aracılığıyla polistiren taneciklerinin genleştirilmesiyle elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Kullanıldığı süre boyunca incelmez göstermez. Uzun ömürlü bir kullanıma sahip olduğu için iyi izolasyon sağlar. Esnek ve hafif yapılı olduğu için taşıyıp şekil vermesi ve de uygulaması kolaydır. Binaların teras ve çatılarında, darbe sesi yalıtımlarında, soğuk hava depoları ve döşemelerde, boru ve tank yalıtımlarında kullanılan bir malzemedir.