6. Sınıf Fen Bilgisi Güneş Sistemi konu anlatımı

Güneşin birçok farklı kendi özellikleri bulunur. Aynı zamanda dünyamızın ve diğer gezegenlerin de özellikleri vardır. Güneş ile beraber dünyamız ve diğer tüm gezegenler güneş sisteminin içerisinde yer almaktadır.

Güneş Sistemi

Güneş ile beraber onun etrafında dönen gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve uyduların bulunduğu gök cisimleri topluluğuna güneş sistemi denmektedir. Güneşin en önemli özelliği şüphesiz Isı ve ışık kaynağı oluşturmasıdır. Dünyamızı aydınlatır ve aynı zamanda ısınmasına imkan verir. Ayrıca güçlü çekimi sayesinde gezegenler Güneş'in etrafında döner. Böylece güneş sistemi oluşur.

Güneşin Özellikleri

Güneşin birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Milyarlarca yıldır yaşamını sürdüren ve bütün gezegenlerden daha yaşlı olan Güneş, sistemimizin en önemli kaynağıdır.

- Güneş bir yıldızdır.

- Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır.

- Güneş 4,6 milyar yaşındadır. Aynı zamanda 5 milyar yıl sonra sönecektir.

- Güneş dünyamızın Isı ve ışık kaynağıdır.

- Samanyolu galaksisinde bulunan toplamda 200 milyar yıldızdan bir tanesidir.

- Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometre kadardır.

- Güneş'in ışığı Dünya'ya yaklaşık 8 dakikada ulaşır.

- Güneş dünyamızdan çok uzak olduğu için çok küçük görünür.

- Güneşin çapı dünyanın çapının 110 katı kadardır.

Gezegenler

Güneş sistemimizde birçok gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenleri şimdi güneşe en yakın olandan en uzağa doğru inceleyelim ve özelliklerine bakalım.

Merkür: Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Aynı zamanda güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Güzel kriterlerle kaplıdır ve herhangi bir uydusu bulunmaz. Dünya Merkür’den 3 kat büyüktür. Sıcaklığı ise -170 santigrat derece ile + 350 santigrat derece arasında değişir.

Venüs: Venüs'ün dönüş yönü diğer gezegenlere göre doğudan batıya doğru devam eder. Özellikle atmosferindeki yoğun karbondioksit nedeniyle çok ciddi bir sera etkisi vardır ve oldukça sıcak bir gezegendir. Dünya ile aynı büyüklüğe sahiptir ve dünyanın ikizi de denir. Herhangi bir uydusu yoktur.

Dünya: Yaşam olduğu bilinen tek gezegen dünyadır. Tek uydusu vardır o da aydır. Halkaları yoktur. Yüzeyinin %75’i su ile kaplıdır ve mavi gezegen olarak bilinir. Yüzey sıcaklığı ortalama 15 santigrat derecedir ve Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir.

Mars: Mart kızıl gezegen olarak bilinir. Halkaları yoktur ve ayrıca iki tane uydusu bulunur. Yüzey sıcaklığı - 140 derece ile + 20 derece arasında değişir. Dünyanın büyüklüğü Mars'ın 2 katıdır. Ayrıca Mars'ın yüzeyinde su bulunduğu için canlı olma ihtimali bulunmaktadır.

Jüpiter: Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak Jüpiter öne çıkar. Aynı zamanda dev gezegen olarak bilinir. Kırmızı büyük lekeleri olması ile beraber 60'tan fazla uydusu bulunur. Jüpiter Dünya'nın 11 katı büyüklüğündedir. Yüzey sıcaklığı - 110 santigrat derecedir. Aynı zamanda halkaları bulunur.

Satürn: 60'tan fazla uydusu vardır ve 7 tane halkası bulunur. Jüpiter'den sonra en büyük gezegendir ve yine en büyük uydusu Titan’dır. Ayrıca Satürn dünyanın 10 kat büyüktür.

Uranüs: Onun düz çevresinde ince bir halka bulunması ile beraber 27 tane uydusu vardır. Dünyadan 4 kat büyüktür ve yüzeyi - 197 santigrat derecedir.

Neptün: Neptün 6 ince halkası bulunmak ile beraber 13 tane uydusu yer alır. Lacivert bir renge sahiptir ve Güneşe en uzak gezegendir. Ayrıca atmosferi çok zehirlidir ve dünyadan 4 kat büyüktür.