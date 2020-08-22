6. Sınıf Fen Bilgisi Ergenlikte Bedensel Ve Ruhsal Değişimler konu anlatımı

Erkek ve kız çocuklarında ergenlik belirtilerinin bazıları ortaktır. Fiziksel ve ruhsal değişimler aynı anda gözlemlenir. Bazı çocuklar ergenliğe erken girebilir. Ergenliğe en erken giriş yaşı kızlarda 8, erkeklerde ise 9'dur.

Ergenlikte Bedensel ve Ruhsal Değişimler

1- Erkek ve Kız Çocuklarında Ortak Görülen Değişimler:

Ergenlik dönemi, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak yetişkinliğe ilk adımı attıkları dönemdir. Bedendeki gözle görülür değişimler bu döneme girildiğinin belirtisi sayılır. Bazı belirtiler kız ve erkek çocuklarında ortak görülür. Erkeklerin %80'inden fazlasının boyu 20 - 25 cm aralığında uzar. Kız çocuklarının boyu ise ortalama 15-20 cm uzar. Ancak bu rakamlar kişiden kişiye değişebilir. Boyun uzamasında kalıtımsal özellikler ve genetik yatkınlıklar önemli bir yer tutar.

Boyun uzaması ile birlikte kilo artışı da gözlemlenir. Beslenme alışkanlıkları ve metabolizma hızı kiloda belirleyici olur. Kız ve erkek çocuklarının yüzünde sivilceler çıkar. Bunun en büyük nedeni vücuttaki yağ oranının artmasıdır. Cilt yapısına göre sivilcelerin sayısı ve görünümü farklılık gösterebilir.

Koltuk altı ve genital bölgede kıllanma ve ter bezlerinin fazla çalışması ortak görülen değişimler arasında yer alır

2- Kızlarda Görülen Fiziksel Değişimler

Kızlarda yumurta oluşur ve menstruasyon (adet kanaması) görülür. Dişi üreme hormonunun salgılanması ile birlikte göğüsler daha belirgin hale gelir.

3- Erkeklerde Görülen Fiziksel Değişimler

Ergenliğe giren erkek çocuklarının sesi kalınlaşır. Belli başlı biyolojik değişimler de yaşanır. Vücut, erkek üreme hormonu (testosteron) üretmeye başlar. Bununla birlikte sperm oluşumu da başlanış olur. Ergenliğin bir sonraki aşamasında sakal ve bıyıklar daha belirgin bir şekilde çıkmaya başlar.

4- Ergenlik Döneminde Görülen Ruhsal Değişimler

Ergenlik döneminde bedensel değişimlerin yanında ruhsal ve zihinsel değişimler de ortaya çıkar. Bu değişimlerin hiçbiri standart olmayıp kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Bu dönem, çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçiş dönemi olduğu için bazı çocuklarda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Bazıları saatlerce odasında kalıp yalnız vakit geçirmeyi severken, bazıları tam tersine daha fazla sosyalleşir.

Karşı cinse olan merak ve ilgi artar. Bu süreçte kızlar daha içe kapanık olurken erkeklerin geneli daha dışa dönük olur. Bu dönemde iletişim sorunları da baş gösterebilir. Ergenliğe geçiş döneminde başlayan iletişim problemleri ileri süreçlerde üst seviyelere çıkabilir. Çocuklar aileleriyle iletişim kurarken zorluk yaşar. Bazıları içine kapanırken bazıları agresif davranışlar sergileyebilir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişim kurmakta da güçlük çekebilirler.

Ergenlik dönemi aynı zamanda çocukların bir birey olarak kendilerini keşfetme sürecini başlatır. Hayatta ne yapmak istediklerini uzun uzun düşünüp planlarlar. İlgi ve yeteneklerine göre çeşitli sanat dallarına yoğunlaşırlar. İleride yapmak istedikleri mesleğe de çoğunlukla bu dönem içerisinde karar verirler. Zihinsel olarak da gelişim sağlandığı için belli başlı konularda daha hızlı karar verirler. Özgürlük ve yalnız kalma istekleri artar.

Bu dönemde yaşanan ruhsal değişimler dikkate alındığında hem ailelere hem de öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bir geçiş dönemi olan ergenlikte, çocukları baskı altında tutmak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Onlarla çok daha sağlıklı bir iletişim kurmak adına otoriter değil anlayışlı olunmaya öncelik verilmelidir. Ergenliğe geçiş yapan çocuklar çeşitli sosyal etkinliklere yönlendirilmelidir. Spor yapan ve yeni hobiler edinen çocuklar, bu dönemi çok daha kolay atlatır.