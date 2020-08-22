6. Sınıf Fen Bilgisi Duyu Organlarının Sağlığı konu anlatımı

Duyu organlarının her biri hayati bir önem taşır. Bu nedenle onların sağlığını riske atacak alışkanlıklardan ve hareketlerden kaçınılmalıdır. Herhangi bir sağlık sorununda mutlaka doktora gidilmelidir.

Duyu Organlarının Sağlığı

1- Burun Sağlığı:

Burun kokuları almamızı sağlayan duyu organıdır. İçerisinde yer alan koku reseptörleri sayesinde kokuları ayırt etmemizi sağlar. Aynı zamanda kokuları nemlendirir ve tozlardan arındırır. Üst solunum yollarından biri burun, biri yutaktır. Grip ve nezle olduğumuzda enfeksiyon nedeniyle burnumuz tıkanır. Burnumuzu açmak için bize verilen burun spreylerini ve damlalarını aksatmadan kullanmalıyız.

Burnumuzyabancı cisimlerle karıştırmamalıyız. Sivri uçlu cisimler burnun iç dokusuna ciddi zararlar verebilir. Aynı zamanda mikrop kapma riskini arttırır. Burun, sadece hastalıkta tıkanmaz. Tozlu ortamlar da burnun içine dolarak tıkanmaya yol açabilir. Bu nedenle tozlu ortamlarda bulunmamalıyız. Polenler hem burun tıkanmasına hem de sürekli hapırmamıza neden olabilir.

Ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri koklamak burnumuza ciddi zararlar verebilir. Burun kılları bizi havadaki virüslerden ve bakterilerden korur. Toksinleri hapsetme özelliğine de sahip olan kıllar koparılmamalıdır. Burnundaki kemikler eğri ya da fazla olabilir. Bu durum nefes almayı zorlaştırır ve uyumayı zorlaştırır. Ameliyat olarak fazla kemiği aldırmak ve eğri kemiği düzeltmek mümkündür.

2- Göz Sağlığı:

Görmemizi sağlayan duyu organıdır. Çok yakından televizyon izlemek göz sağlığını olumsuz etkiler. Televizyon en az 2 metre uzaktan izlenmelidir. Cep telefonu ve bilgisayar kullanırken de dikkat etmeliyiz. Telefonlara çok yakından bakılmamalı ve bilgisayarda çok vakit geçirilmemelidir. Uzun süre oyun oynayan ve ekrana bakan kişilerin göz sağlıkları ilerleyen yıllarda bozulur.

Göz sağlığında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta başkalarının gözlüklerini kullanmamaktadır. Ellerimiz kirli ya da tozlu iken gözlerimize dokunmamalıyız. Elimizdeki mikroplar direkt gözümüzün içine girebilir. Aydınlatma da göz sağlığı için çok önemlidir. Işığın çok parlak ya da loş olduğu ortamlarda kitap okunmamalıdır. Bu, gözlerin aşırı yorulmasına neden olur.

3- Kulak Sağlığı:

İşitmemizi sağlayan duyu organıdır. İç, Orta ve Dış Kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur. Kulaklarımızı her zaman temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Banyodan sonra pamuk uçlu kulak temizleyicisi kullanmalıyız. Yabancı cisimlerle kulaklarımızı karıştırmak son derece tehlikelidir. Kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleyenlerde geçici ve kalıcı işitme kaybı görülebilir. Müziğin sesini fazla açmamalı, açan kişileri de uyarmalıyız.

Kış günlerinde bere ve atkı kullanarak kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. Soğuk, kulak enfeksiyonu riskini arttırır. Denize girdikten sonra kulakları, iç kısımlarına kadar yıkamalıyız. Sudaki mikrop, kulak ağrısına neden olabilir.

4- Dil Sağlığı:

Tat almamızı sağlayan duyu organıdır. Aynı zamanda sindirim organlarından biri olan dil, kendini en hızlı yenileyen organımızdır. Çeşitli nedenlerden dolayı dil yüzeyinde çıkan yaralara lezyon denir. Dilde yaralar çıktığında doktora gidilmeli ve ve verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Vitamin eksikliği de dil yaralarına yol açtığı için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Arada bir yumuşak uçlu bir diş fırçasıyla dilimizi aşağıdan yukarıya doğru yavaşça fırçalamalıyız.

5- Deri Sağlığı:

Dokunma duyu organımızın adı deridir. Tüm vücudumuzu kaplar. Deri ve cilt sağlığı için sık sık duş almalı, kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz. Günde en az 2 litre su içmeliyiz. Su, cilt hücrelerini onarır ve yeniler. Deri sağlığı için güneş altında fazla kalmamalıyız.