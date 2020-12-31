6. Sınıf Fen Bilgisi Destek Ve Hareket Sistemi konu anlatımı

Destek ve hareket sistemi insanların hareket edebilmelerini sağlayan sistemdir. Bu sistem kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılır ve her bölümün değişik görevleri bulunur. Şimdi bu bölümler ile beraber özelliklerine ve görevlerine bakacağız.

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan oluşmaktadır. Aynı zamanda iskelet kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar kemik ve eklem ile beraber kıkırdak olarak öne çıkar. Şimdi ayrı ayrı destek ve hareket sistemi içerisindeki bölümlere bakalım ve özelliklerini inceleyelim.

Kemikler

Kemikler kıkırdak dokunun sertleşmesi ile oluşmuş yapılardır. Anne karnında kıkırdak doku kalsiyum biriktirmek suretiyle zaman içerisinde kemikleri oluşturur. Aynı zamanda bu kemikleşme 20'li yaşlarda da gelişmeye ve güçlenmeye devam eder. Kemiklerin birçok farklı görevi bulunur.

- İskeletimizi meydana getiren kemikler dik durmamızı sağlar.

- Kaslar ile beraber diğer organların tutulmasına olanak tanır.

- Kan yapımında görevi bulunur.

- Kalsiyum ve magnezyum ile beraber fosfor gibi vücudumuz için gerekli olan mineraller kemiklerde depolanır.

- Ayrıca iç organları dış etkilere karşı koruma altına alır.

Ayrıca yeni doğmuş bir bebekte 300 tane kemik bulunurken yetişkin bir insanda 206 tane kemik vardır. Kemiklerimiz uzun kemikler kısa kemikler ve yassı kemikler olarak üçe ayrılır.

Eklemler

Kemiklerin birbirine bağlanmış olduğu yerlere eklem denmektedir. Aynı zamanda hareket yeteneklerine göre 3 ayrı kategori içerisinde ele alınır.

- Oynar eklemler

- Yarı oynar eklemler

- Oynamaz eklemler

Bu eklemlerin her biri vücudumuzun farklı yerlerinde bulunmaktadır.

Kıkırdak

Kıkırdak esnek bir yapıya sahip olan vücudumuzun en önemli bölümlerinden biridir. Birçok farklı özelliği ile hareket etmemizde en önemli kısımlar arasında yer alır.

- Kemik uçlarında kemiğin boyunun uzamasını sağlayan bir yapıdır.

- Özellikle kaygan bir yapı olduğu için kemiklerin sürtündü zaman aşınmasını engeller.

- Ayrıca kıkırdak esnek sistemini esnek bir yapı kazandırır ve kırılmasını önler.

- Ayrıca kaburga uçlarında esneklik kazandırarak nefes alıp verme imkanı sağlar.

- Uzun kemikler ve kaburga ile beraber burun, soluk borusu ve kulak kısmında yer alır.

Kaslar

Kasılma ve gevşeme yeteneğine sahip olan yapı kaslardır. Özellikle kemikler ile beraber iç organların sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir. Kuvvetli olmamız ve bir şeyleri kaldırabilmemiz, hızlı yürümemiz veya koşmamız kaslarımıza bağlıdır. Bu konuda 3 farklı kas bulunmaktadır ve her bir kasın değişik görevleri yer alır.

- Çizgili kas

- Düz kas

- Kalp kası

Bu kaslar vücudumuzun farklı yerlerinde bulunur ve değişik renklere sahiptir. Aynı zamanda her birinin ayrı görevleri vardır. İç organları korurken aynı zamanda kalbin sağlıklı şekilde atmasını imkan verirler. Ayrıca oturup kalmamıza, spor hareketleri yapmamıza ve yürüyüp koştuğumuz için önemli bir potansiyel teşkil etmektedirler.

Destek ve hareket sistemimiz bu şekilde 4 farklı bölüme ayrılmaktadır. Şimdi yukarıda yazılan tüm bu kısımları detaylı şekilde inceleyerek yeniden defterinize yazabilirsiniz. Böylece destek ve hareket sistemi içerisindeki kısımları daha iyi anlayabilir ve görevlerini öğrenebilirsiniz.

Not: Destek ve hareket sistemi iki farklı bölüme ayrılır. Bunlar kas ve iskelet sistemidir. Ancak burada iskelet sistemi kendi içerisinde 3'e ayrıldığı için bunları ele aldık ve inceledik. Yani kemik, eklem ve kıkırdak ile beraber son olarak kas sistemini incelemiş olduk.