6. Sınıf Fen Bilgisi Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı konu anlatımı

Vücudumuzun her yerinde kan sürekli olarak dolaşır. Böylece ihtiyacımız olan maddeleri vücudumuzun değişik noktalarına taşıma görevini üstlenir. Aynı zamanda birçok farklı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler ayrıca büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı üzerinden de gerçekleşir.

Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

Hücreler vücudumuzun içinde gerekli olan besin ve oksijeni taşıma görevini üstlenir. Bu doğrultuda ortaya çıkan atık maddelerin uzaklaştıran vücudumuzdaki sisteme ise dolaşım sistemi denir. Dolaşım sisteminin vücudumuzda bazı görevleri bulunmaktadır.

- Öncelikle vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taşır.

- Daha sonra hücrelerde oluşan karbondioksit ve atık maddelerin boşaltım organlarından taşınmasını sağlar.

- Vücudumuzda dolaşım işlemi kan, kalp ve damarlar ile gerçekleşir.

Özellikle dolaşım sisteminde kalp en önemli organdır. Kalbin pompalanması ile beraber kan bu vasıta ile oksijen ve besin hücreler üzerinden değişik organlara taşınır. O yüzden dolaşım sisteminin doğru şekilde çalışabilmesi için kalp sürekli olarak doğru bir hızda atması ve kan pompalaması gerekir. Şimdi dolaşım sistemleri içerisinde olan büyük kan dolaşımı ile küçük kan dolaşımı hakkında bilgi almaya çalışalım.

Büyük Kan Dolaşımı

Büyük kan dolaşımı ile beraber kan, kalp ile vücut arasında dolaşır. Kalbin sol karıncığından aort atardamarı eşliğinde çıkmış olan temiz kan bütün vücuda dağılır. Böylece büyük kan dolaşımı hücrelere besin ve oksijen taşıma görevini gerçekleştirirler.

Fakat hücrelerde oluşan karbondioksit ve atıklar kirlilik meydana getirir. Daha sonra kan içerisinde biriken bu karbondioksit ve atıklar, alt ve üst ana toplardamar ile beraber kalbin sağ kulakçığına ulaştırılır.

İşte bütün bu dolaşım büyük kan dolaşımı ile beraber gerçekleşir. Böylece sağlıklı şekilde oksijen ve besin kaynakları vücudumuza ulaşarak hücre içerisinde kullanılır. Yani oksijen ve besinin vücudumuzdaki organları ulaşmasını sağlamak için büyük kan dolaşımı çok önemlidir.

Küçük Kan Dolaşımı

Küçük kan dolaşımında kan, kalp ile akciğer arasında dolaşmaktadır. Kalbin sağ karıncığına ulaşmış olan kirli kan, akciğer atardamarı üzerinden akciğere ulaşmaktadır. Böylece karbondioksit dışarı verilir ve temiz oksijen alınarak akciğer temizlenir. Daha sonra temiz kan kalbin sol kulakçığına ulaşır.

Gördüğümüz gibi büyük dolaşım ile beraber küçük dolaşım birbiriyle bağlantılıdır. Büyük kan dolaşımı içerisinde besin ve oksijen kalbi ulaşarak vücuda dağılır. Aynı zamanda burada biriken karbondioksit de atıklar, kan yoluyla küçük kan dolaşımı üzerinden akciğere ulaşır ve vücuttan atılır.

Kanın Görevleri

Yukarıda büyük kan dolaşımı ile küçük kan dolaşımının görevlerini inceledik. Şimdi de bu dolaşım sistemleri kapsamında kanın görevlerini inceleyelim ve neler olduğunu öğrenelim.

- Kanın başlıca görevi taşımacılık yapmaktır.

- Özellikle vücudun istediği oksijen ve besinleri taşır.

- Vücut içerisinde oluşan atık maddelerin taşınmasına ve atılmasını sağlar.

- Ayrıca vücudumuz yaralandığı zaman kan kaybını önlemek için pıhtı oluşturur.

- Vücuda giren mikroplara karşı savunma oluşturur.

- Vücut sıcaklığını dengeler ve düzene sokar.

Gördüğünüz gibi kanın görevleri ile beraber büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımının görevleri çok önemlidir. Vücudumuza girecek oksijen ve besin ile beraber, vücudumuzdan atılacak olan karbondioksit ile atıkları gerekli yerlere ulaşmasını sağlar. Tabii bununla beraber damarlar da yine kan dolaşımı konusunda çok önemli görevleri sahiptirler.