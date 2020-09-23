6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zararlı Alışkanlıklar konu anlatımı

Birçok farklı etken insanların zararlı alışkanlıklar edinmesine neden olabilir. Bunların başında kötü arkadaş çevresi gelir. Eğer arkadaş çevremiz sorumlu ve sağduyulu insanlardan oluşmuyorsa, onların etkisiyle birçok kötü alışkanlık edinebiliriz. Bu alışkanlıklardan uzak durmak için önce görüşeceğimiz insanları iyi seçmeli ve sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Sorumluluklarının bilincinde olan kişiler çevrelerine örnek olmayı başarırlar.

Zararlı Alışkanlıklar

1- Zararlı Alışkanlıklar Nelerdir?

1.A. Sigara ve Alkol: Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar, insana tek bir yönden zarar vermez. Bunların tüketilmesi, sadece fiziksel olarak değil zihinsel ve psikolojik açıdan da insan sağlığını olumsuz etkiler. Dinimizce alkol haram, sigara ise mekruhtur. Her ikisinin de akciğer, beyin, mide gibi hayati organlara zarar verdiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Alkol beyin hücrelerinin ölmesine ve göz damarlarının hasar görmesine neden olur. Aynı zamanda insanın muhakemesini ele geçirerek sağlıklı düşünmesini engeller. Sigaranın içinde 7 binden fazla zehir bulunmaktadır. Her nefeste binlerce beyin hücresi ölmekte ve kemiklerin zayıflamasına neden olur.

Bu nedenle sigara ve alkol alışkanlığı olan insanlarla aynı ortamda bulunmamalıyız. Eğer arkadaşlarımızdan birisi sigara ya da alkol kullanıyorsa kendisini uyarmalıyız. Her yıl bu tür kötü alışkanlıklardan dolayı binlerce kişi hayatını kaybediyor. Binlerce kişiye ise başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığın teşhisi konuyor. Sağlığımız konusunda daha duyarlı olmalı ve Allah'ın bize haram ettiği şeylerden uzak durmalıyız.

1.B. Oyun - Telefon - Bilgisayar Bağımlılığı:

Günümüzde hızla yayılan en tehlikeli alışkanlıklardan bir diğeri oyun bağımlılığıdır. Artık oyunların sadece bilgisayarda değil telefonlarda da rahatlıkla oynanması bu alışkanlığın daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu. Sadece çocukları değil yetişkinleri de etkisi altına oyun bağımlılığının birçok açıdan zararı bulunmaktadır. Saatlerce telefon ekranına bakan kişilerde duruş bozuklukları ortaya çıkar. Birçok kişinin göz sağlığı bozulur. Oyunun başından saatlerce kalkamayan insanlar, gün içerisindeki sorumluluklarını ihmal eder.

Dünyanın birçok yerinde oyun bağımlılığı tehlikeli bir hastalık olarak görülüyor. Aynı zamanda sosyal medya bağımlılığı da her geçen yıl daha fazla sayıda insanı etkisi altına almaktadır. Yayınlanan bazı haberlerde günlerce bilgisayar başından kalkmayan insanların yemek yemeği bile unuttuğu yazıyor.

1.C. Tembellik:

Tembellik de en zararlı alışkanlıklardan bir diğeridir. Günde 8 saatten fazla uyumak, uyandıktan sonra da uzun süre yatakta kalmak tembelliğin belirtileri arasında yer alıyor.

Diğer zararlı alışkanlıklar arasında madde bağımlılığı ve kumar alışkanlığı yer almaktadır.

2- Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durmak İçin Ne Yapmalıyız?

Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için öncelikli olarak kendimizi önemsemeliyiz. Çünkü sadece kendi varlığını önemsemeyip hiçe sayanlar bu tür kötü alışkanlıklara meylederler. Bununla birlikte Allah'ın bize verdiği bedene en iyi şekilde bakmak hepimizin görevidir. Bunun bilincinde olursak Allah'ın bize verdiği sonsuz sayıda nimeti bırakıp da bu tür zararlı alışkanlıklara yönelmeyiz.

Bilgisayar, televizyon, oyun ve telefon bağımlılığından uzak durmak içinse bol bol kitap okumalı ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Kendimize haftalık planlar hazırlayıp bu planlara mümkün olduğunca sadık kalmalıyız. Haftada en az bir kitap bitirmeye özen gösterdiğimiz gibi belgesel türünde filmler izleyip bilgi dağarcığımızı geliştirmeliyiz. Görüşeceğimiz arkadaşları iyi seçmek ve ailemize karşı her zaman dürüst olmak da sorumluluklarımızın arasında yer alıyor.