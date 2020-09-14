6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zararlı Alışkanlıklar konu anlatımı

Zararlı alışkanlıklar birçok kurtulmak istediği alışkanlıklardır. Ancak bazı kişiler zararlı alışkanlıklara bilse de bunlardan kurtulmak için herhangi bir çaba harcamaz. Ancak zararlı alışkanlıklar özellikle insanlar için rahatsız edici sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple zararlı alışkanlıklardan kurtulmak önemlidir.

6. Sınıf Zararlı Alışkanlıklar Konu Anlatımı

İnsanın hayatını etkileyen bazı zararlı alışkanlıklar mevcuttur. Özellikle İslam dini bu zararlı alışkanlıkları yasaklayarak kişilerin daha sağlıklı, daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasını ister. Özellikle çevreye, canlılara ve insanlara zarar veren her türlü alışkanlık ve davranış İslam dini için yasaklanmıştır. Başlıca zararlı alışkanlıklar ise; alkol almak, uyuşturucu kullanmak, sigara içmek, kumar oynamaktır.

Alkollü İçki İçmek Ve Uyuşturucu Kullanmak

Akıl ve irade sahibi olmak insana ait bir özelliktir. Bu özellik insanı diğer varlıklardan ayırır. Akıl insanın iyi ve kötüyü ayırt edebilmesini irade bu iyi ve kötü arasında seçim yapabilmesini sağlar. İçki ve uyuşturucu kullanma kişinin iradesi dışında hareket etmesine neden olacağı için İslam dininde yasaklanmış bir durumdur. Peygamber Efendimiz ‘sarhoşluk veren her içki haramdır. İçkiden sakınınız. Çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır.’ buyurur. Alkollü içki ve uyuşturucu beyin merkezini ve sinir sistemi olumsuz olarak etkiler. Alkol ve uyuşturucunun en önemli etkisi bağımlı yapmasıdır. Bu sebepler kurtulması aldıkça zor alışkanlıklardan bazıları bunlardır.

Sigara Kullanımı

Ülkemizde oldukça sık kullanılan sigara insan sağlığına son derece zararlı etkiler barındırmaktadır. İçeriğinde bulunan birçok zararlı kimyasal sebebiyle her yıl sigaraya bağlı ölümler artmaktadır. Bu kötü alışkanlıklar sadece kişinin kendine değil çevresine, topluma ve ailesine de zarar verme özelliğine sahiptir. Kişinin yeteneklerini kullanmasını engeller ve üretkenliği azaltır. Kişiyi maddi ve manevi zarara uğratır.

Kumar Oynamak

İslam dini her zaman helal para kazanmanın önemini vurgulamıştır emeğe karşılık gelmeyen ve şans faktörünü barındıran oyunlar kumar olarak geçer. Bu durum İslam dini için haram kılınmış haksız kazanç yollarıdır. Maddi değer ifade eden ve kazanç karşılığında oynanan oyunlar şans oyunları ve kumar kapsamına girmektedir. Kumar kişinin kendisini ve çevresini oldukça büyük maddi zararlara uğratabilen bir insanın alışkanlıktır. Ayrıca kişi kendisi maddi zarara uğradığı gibi çevresinde maddi olarak sıkıntıya sokabilir. Kumar oynayanlar;

- Ülke ekonomisine zarar verir.

- Meslek hayatında başarısız olur,

- Aile içi huzur ve saadet bozulur.

- Haksız kazanç elde edilmiş olur.

- İradesi zayıfladığı için sağlıklı karar alması engellenir.

- Kişinin kendisini maddi zarara uğratır.

- Ruh ve beden sağlığının bozulmasına sebep olur.

Zararlı Alışkanlıkların Başlama Sebepleri

Zararlı alışkanlıklar İslam'ın yasakladığı alışkanlıklar olarak görülmektedir. Kumar, alkol alma, sigara içme gibi zararlı alışkanlıklar bağımlılık oluşturabilir. Bu da özellikle uzun vadede kişinin hem kendisini hem çevresini oldukça ciddi zararlar verecek bir durumdur. Zararlı alışkanlıkların başlama sebebi birçok faktöre dayanmaktadır. En önemli faktörler ise;

- Aile alışkanlıkları

- Aile içindeki iletişimsizlik

- Kişinin arkadaş ortamı

- Çevreden gelen tepkiler ve tutumlar

- Eğitimsiz olma durumu

- Merak duygusu olarak sıralanmaktadır.

Birçok zararlı alışkanlık İslam dini tarafından yasaklanmıştır Böylece kişinin hem kendine hem çevresine zarar vermesi engellenerek maddi manevi çöküşün önüne geçme durumu söz konusu olmaktadır.