6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Vahyin Gönderiliş Amacı konu anlatımı

Vahyin gönderiliş amacı, konu bakımından; Peygamberlere ve İlahi Kitaplara inanç ünitesi altında toplanmaktadır. Ünite alt başlıklarından biri olan Vahiy ve Vahyin gönderiliş amacı konusu, vahyin ne anlama geldiğini tartışmakta, vahyin gönderiliş amacı üzerine bilgi aktarımı yapmaktadır.

Vahiy Ne Demektir?

Vahiy sözcüğü, gizli konuşma, ima etme, ortaya çıkarma gibi daha birçok farklı anlamda kullanılmaktadır. Vahiy kavramı İslami literatürde ise; Allahü Teala'nın yeryüzüne peygamberler aracılığıyla bağlanması ve insanlara gönderilen peygamberler yardımıyla da hayatın iyi veya kötü, doğru ya da yanlış kavramlarının iyice kavranıp, sorgulanması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple vahiy İslam’da, ilahi bilgi ya da bu ilahi bilginin gönderiliş tarzı olarak tanımlanmaktadır. Vahiy olarak seçilen peygamber, Allah'ın yeryüzündeki elçisi konumundadır ve Allah isteklerini bu yolla insanlara iletmeye çalışır. Bundan dolayı da Allah'ın istekleri peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmiş olur.

Vahyin Gönderiliş Amacı

Yüce Allah, kullarına irade ve akıl vermiştir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade sayesinde, doğru ve yanlışın ne olduğunu neyden uzak, neye yakın durulması gerektiğini vahiyler aracılığıyla bu sayede iletmiştir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, yeryüzüne birden çok vahiy gönderilmiştir. Her vahiy, yaşadığı tarihin kötü alışkanlıklarının yanlış olduğunu ve doğrusunun bu şekilde olduğunu, insanlara anlatmaya çalışmıştır.

Yeryüzüne vahyin gönderiliş amacı; insanları doğru yola itmek, Allah'ın tek ve ebedi varlığını ispatlamak, kötü davranışların ve yanlış eylemlerin ne olduğunu anlatmak, Yüce Allah'ın kullarına yardım etmek, iyilik yapmak gibi birden çok amaçla dünyaya gönderilmiştir. Vahiy insanların tümü için değer ve yargılarının nasıl yaşayıp, yaşatılacağını öğreten iyi bir eğitmendir. Bundan dolayı vahiyler, Allah'ın mesajlarını kullarına iletirken, toplumda yaşanan sorunları da bir yandan çözmeye çalışmakla yükümlüdürler.

Allahü Teala Niçin Yeryüzünüze Vahiy Göndermiştir?

Vahiy, Yüce Allah'ın kullarıyla arasındaki ilişkiden ve Allah'ın merhametinden doğan bir durumdur. Allah'ın yeryüzüne vahiy göndermesinin birden çok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle Yüce Allah, kullarının hem ahirette, hem de yeryüzünde mutlu olmasını istemektedir, bu yüzden vahiy gönderme gereksinimi hissetmiştir.

Bunun haricinde insanların sorumluluk kazanmalarını sağlamak, Allah'ın varlığının ve yarattığı dini daha yakından ve daha iyi tanımak, insanların yaşamlarını erdem ve ahlak ilkeleri üzerine inşa etmelerini sağlamak ve buna karşın yeryüzünde var olan ikiyüzlülük, haksızlık ve daha birçok kötü davranışın ne gibi sonuçlar doğurduğunu anlamaya çalışmak, son olarak da insanların arasında yaşanan görüş tartışmalarını sona erdirmek adına Yüce Allah tarafından vahiy gönderilmiştir.

Vahyin İnsanlar İçin Neyi İfade Etmektedir?

Allah'ın yeryüzündeki elçileri olan peygamberler aracılığıyla, insanların doğru yola sevk edilmeye çalışılması, bunun haricinde Allah ve kulları arasında yaşanan ilişki içerisinde, Yüce Allah göndermek istediği tüm mesajları vahiy yoluyla insanlara iletmiştir. Bu yüzden vahiy insanlar için; rahmeti temsil etmekte, yeryüzünde Allah'ın kullarına rehber olmaya çalışmaktadır. Bunun haricinde vahiy şifadır ve Allah'ın var olduğuna dair en büyük delildir.

Vahiyler, Allah'ın açıklaması ve bu sayede insanların yolunu aydınlatan bir ışık haznesini de ifade etmektedir. Tüm bu sebepler çerçevesinde Yüce Allah'ın kulları için gönderdiği vahiyler, bir nimet ve de lütuf göstergesidir. Allah'ın merhametinden doğan ve insanların yanlış yollara girmesini engellemek adına gönderilen vahiyler, Allah'ın emirlerini, yasaklarını veya doğrularını yeryüzünde yaşatmaktadır.