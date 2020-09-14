6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Tebbet Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Sure, Ebu Leheb'in peygamberimize ve İslam'a karşı düşmanca davranışlar sergilemesi üzerine nazil olmuştur. Surenin ayetlerinde Ebu Leheb ve karısının cehenneme atılacağı bildirilir.

Tebbet Suresi ve Anlamı

1- Tebbet Suresi ve Arapçası:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

2- Tebbet Suresi ve Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Ebu Leheb'in elleri kurusun; zaten kurudu da!

2- Ne malı ne de kazandığı kurtardı / kurtaracak onu.

3- O alevli bir ateşe yaslanacak / atılacak.

4- Onunla birlikte karısı da.

5- Kendisi de karısı da odun hamalı olacak!

3- Tebbet Suresi ve Anlamı:

Hak dini İslam gelmeden önce, Mekke'de yaşayan insanlar çok Tanrılı bir inanca sahipti. Her kabilenin putu farklıydı. Kabe'de ise 350'den fazla put bulunuyordu. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Mekkeliler bundan rahatsız oldu. Peygamberimizi önce yalancılıkla suçladılar. Sonra Kuran ayetinde de belirtildiği üzere onunla ''Mecnun'' diye alay ettiler.. Ancak Mekke halkının uzun zamandan beri beklediği son peygamber gelmişti. Her geçen gün Allah'a ve peygamberimize iman edip Müslüman olanların sayısı artıyordu. Bu durumdan rahatsız olanlar önce peygamberimizin amcası Ebu Talip'in yanına gittiler. Ona Hz. Muhammed'in peygamberlikten vazgeçmesi gerektiğini söylediler. Ancak peygamberimizin cevabı ''Sağ elime güneşi sol elime de ayı verseler, yine de davamdan vazgeçmem'' oldu.

Hz. Muhammed'in peygamberliğinden en çok rahatsız olanlardan biri de amcası Ebu Leheb'ti.. Ebu Leheb, ayetler inmeye başladıktan sonra sonra en büyük din düşmanlarından biri haline geldi. Sadece kendisi değil karısı Ümmü Cemil ve çocukları da İslam'ı yalanladı.

Bir gün peygamberimiz Safa Tepesine çıktı. Etrafındaki insanlara ''size bu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söyleseydim bana inanır mıydınız? '' diye sordu. Herkes inanacaklarını, çünkü bu zamana kadar Hz. Muhammed'in ağzından tek bir yalan bile duymadıklarını söyledi. Hz. Muhammed bunun üzerine kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söyledi. Tepenin etrafında toplanmış insanlardan biri de amcası Ebu Leheb'ti. ''Kahrolası'' diye bağıran Ebu Leheb, peygamberimize çirkin sözler sarf etti.

Tebbet Suresi, bu olay üzerine inmiştir. Sure, Ebu Leheb ve karısı üzerinden tüm müşriklere ve kafirlere seslenir. Allah'ın nimetlerini inkar edip dinini yalanlayanların varış noktasının cehennem olacağını bildirir.

Ebu Leheb ve diğer müşriklerin ortak özelliklerinden biri sürekli mal biriktirmeleri ve zenginliklerine güvenmeleridir. Büyük bir gaflet içinde olan bu kişiler, sadece dini inkar etmekle kalmaz, ölümün varlığını da unuturlar. Yeniden dirilmeye ve hesap gününe inanmadıkları için hiç ölmeyecekmiş gibi mal biriktirmeye devam ederler. Kimseye yardım etmezler ve sadece kendileri için yaşarlar.

Günümüzde de birçok insanın gözü dünya nimetlerinden başka bir şey görmez. Onlara göre her şey tesadüfen olmuştur, hiçbir şeyin bir anlamı ve nedeni yoktur. Bu nedenle ahiret gününe de iman etmezler. Tek amaçları zengin olmak ve dünyanın zevklerini tatmaktır. Kuran'ın başka bir suresinde ''Onlar bizi unuttu, bugün de biz onları unutacağız'' ayeti yer alır. Ayette geçen ''bugün'' ifadesi, diriltilip Allah'ın huzurunda toplanacağımız gündür. Tebbet Suresi ise sadece Ebu Leheb ve karısına değil tüm insanlığa seslenir. Müslümanlar, ahireti hatırlamak ve haramdan sakınmak için bu sureyi sık sık okumalıdır.