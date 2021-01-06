6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlerin Özellikleri Ve Görevleri konu anlatımı

Her peygamberin görevi aynı olsa da Allah tarafından kendilerine bahşedilen özellikler farklıdır. Bazı elçiler 950 yıl yaşayacak kadar uzun sürerken bazılarına ''ölüyü diriltme'' kudreti ihsan edildi. Sabır, sebat ve hoşgörü, peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer alır. Her biri Allah katından kendilerine indirilmiş olan görevi sonuna kadar yerine getirmiştir.

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

1- Hz. Muhammed:

İslam dininin son peygamberi olan Hz. Muhammed 571 yılında doğdu. Kendisine ilk vahiy inzivaya çekildiği Hira mağarasında geldi. 40 yaşında peygamberliğini ilan eden Hz. Muhammed, insanları hak dinine çağırmaktan bir an olsun vazgeçmedi. İlk Müslümanlar ile birlikte Medine'ye hicret etti. Bedir ve Uhud savaşını kazanan Müslümanlar Kabe'y fethederken kutsal mekanımızı putperestlerden temizledi. Hz. Muhammed güzel ahlakı tamamlamak için indirilmiş,en merhametli, sabırlı ve hoşgörülü peygamberdir.

Hz. Muhammed'in duası: Allah'ım sen ilmimi arttır!

2- Hz. Nuh:

Nuh Suresi, Kuran'ı Kerim'in 71. suresidir ve 28 ayetten oluşur. Kuran'ı Kerim'in birçok yerinde daha Hz. Nuh'tan ve sabrından bahsedilir. 950 yıl boyunca kavmini yaklaşmakta olan tufana karşı uyardı. Kuran'ı Kerim'in bir ayetinde Hz. Nuh'un ''çağrım, onların kaçışlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.''cümlesi yer alır. Buna rağmen 950 yıl boyunca insanları sabırla hak dini İslam'a çağırmaya devam etti.

Hz Nuh'un duası: Allah'ım sen beni, anne babamı, evime inanmış olarak giren herkesi, inanmış tüm erkekleri ve kadınları affet. Zalimlerin ise helak ve perişanlıklarından başka bir şeylerini arttırma.

3- Hz. Musa:

İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Asasını kullanarak birçok mucize gösteren Hz. Musa, Firavun'a gidip İslam'ı tebliğ etti. Firavun onu huzurundan kovdu ve tek ilahın kendisi olduğunu söyledi. Birçok rivayete göre Hz. Musa'nın peltek olduğu söylenir. Bu nedenle Allah'u Teala ona yardımcı olsun diye kardeşi Hz. Harun'a peygamberlik görevini verdi. Tevrat'a göre Hz. Musa Allah ile yüz yüze görüşen tek peygamberdir. Kuran'ı Kerim'de ise, Allah, bir dağa tecelli edince bayılmıştır. Sina Dağında kendisine 10 emir verilmiştir. Firavun ve ordusu peşindeyken Allah'tan yardım dilemiş, Allah da asasını yere vurmasını emretmiştir. Nil nehrinin ikiye ayrılmasıyla Hz. Musa ve kavmi kurtulurken Firavun ve ordusu helak oldu.

Hz. Musa'nın duası: Allah'ım sen bağışla günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlıkları, yere sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı.

4- Hz. İsa:

Hz. İsa da diğer tüm peygamberler gibi insanları İslam dinine çağırmıştır. Meryem Suresinde, Allah'ın Hz. İsa'ya namazı ve zekatı vasiyet ettiği yazılıdır. Peygamber 12 havarisi ile birlikte yoldan çıkmış Yahudileri İslam'a, barışa, hoşgörüye davet etti. Hristiyanların ve Yahudilerin inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilmiştir. İslam inancına göre ise Hz. İsa çarmıha gerilmemiş ve göğe kaldırılmıştır.

Hz. İsa'nın duası: Ey yüce Allah'ım. Göklerin ilahı sensin. Yeryüzünün ilahı sensin. İkisinden de senden başka ilah yoktur

5- Hz. Süleyman:

Hz. Süleyman yeryüzüne gönderilmiş en güçlü peygamberlerden biridir. İnsanlardan ve cinlerden oluşan bir ordusu vardı. Hayvanların dilinden de anlayan Hz. Süleyman, rüzgara da hükmedebiliyordu.

Hz. Süleyman'ın duası: Ey yüce Rabbim! Beni geçmiş günahlarımdan ötürü bağışla. Bana, benden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.