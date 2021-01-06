6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri konu anlatımı

Peygamberler insanlardan seçilmiştir. Ancak peygamberler, küçük - büyük tüm günahlardan uzak durur, yalan söylemez ve insanları doğru yola iletir. Bu nedenle peygamberimiz Hz. Muhammed ''ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.'' demişti. Birçok peygamberin gerçekleştirdiği mucizeler vardır. Örneğin, Hz. İsa ölüleri diriltmiş, Hz. Musa ise asasıyla Nil denizini ikiye ayırmıştır. Hz. Nuh ve Hz. Adem'in 950 yıl yaşaması da diğer insanlardan farklı olduklarını gösterir. Peygamberler, temiz kalpli ve ilim sahibi insanlardır. Bu nedenle Allah onları elçi olarak seçmiş ve hak dini İslam'ı tebliğ etmeleri için görevlendirmiştir.

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden ilki insanın hem düşünen hem de konuşabilen bir varlık olmasıdır. İslam dinin bu özelliklere sahip olan insan ''natık'' olarak nitelendirilir. Aynı zamanda insanların birbirleriyle iletişim kurması daha kolaydır. Melekler günahsız varlıklar olsa da nurdan yaratılmıştır. İradeleri yoktur. Onların peygamber olarak seçilmesi insanların korkuya kapılmasına da neden olabilirdi. Aynı zamanda peygamberlik gibi kutsal bir görevin insanlara verilmesi, Allah'ın insanlara verdiği değeri gösterir. Bakara Suresinin 30. ayeti buna örnek olarak gösterilebilir.

Bakara Suresi - 30. Ayet

Arapça Okunuşu:

Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halifeh, kalu e tec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek, kale inni a'lemu ma la ta'lemun.

Türkçe Meali:

Allah, meleklere ''Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' dedi. Buna karşılık melekler ''yeryüzünde kargaşa çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın?'' diye sordular. Allah ''ben sizin bilmediklerinizi bilirim.'' dedi.

Bu ayete göre insan, yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gönderilmiştir. Bu nedenle peygamberlik gibi kutsi bir görevin insanlara verilmiştir. İnsan idrak eden, konuşma ve muhakeme yeteneği olan tek canlı türüdür.

Peygamberler, yaşadıkları toplumda, en güvenilir ve en günahsız insanlar arasından seçilmiştir. Örneğin Hz. Muhammed 40 yaşına kadar ''Muhammed'ul Emin'' yani ''Güvenilir Muhammed'' olarak bilinirdi. Kimse peygamberimizin bir kere bile yalan söylediğini görmemiştir. Peygamberlerin kavimlerini dini tebliğ etmeleri için aynı dili konuşmaları gerekir. Bu nedenle hangi topluma elçi gönderilecekse o toplumda yaşayan birinin seçilmesi uygundur.

Hz. Muhammed, kendisinden mucize isteyen Mekkeli müşriklere karşı ''ben de sizin gibi bir beşerim'' demiştir. Beşerin sözlük anlamı insandır. Fussilet Suresinin 6. ayeti Hz. Muhammedin'in de diğerleri gibi bir insan olduğunu anlatır.

Fussilet Suresi - 6. ayet:

Arapça Okunuşu:

Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun festekimu ileyhi vestagfiruh, ve veylun lil muşrikin.

Türkçe Meali:

Dedi ki: ''Ben de sizin gibi bir insanım.'' Bana bildirilen şudur: Yalnızca tek bir İlah vardır. Artık hepiniz ona yönelin ve ondan af dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline.''

Dünyadaki ve evrendeki her şey bir mucizedir. Aynı zamanda Müslümanlar, Kuran'ı Kerim'i de bir mucize olarak görür. Allah'ın yarattığı her şeyde bir hikmet olduğu gibi peygamberleri insanlar arasından seçmesinin de bir hikmeti vardır. Rabbimiz Hz. Adem'i yaratırken kendi ruhundan üflemiştir. Dinimizde insan ''eşref-i mahlukat'' yani ''yaratılmışların en şereflisi'' olarak tanımlanır. Bu nedenle peygamberler, meleklerden değil insanlardan seçilmiştir.