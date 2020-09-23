6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Namazın Önemi konu anlatımı

Namazın diğer ibadetlerden en önemli farkı günlük ibadetler arasında yer almasıdır. Ramazan Ayı Oruç ayıdır. Hacca, sağlığı ve maddi durumu yerinde olanlar gider. Zekat ise yılın belli başlı dönemlerinde verilir. Ancak namazın her gün beş vakit kılınması dini vecibelerimiz arasında yer alır.

Namazın Önemi:

1- Beş Vakit Namaz ve Önemli:

Peygamberimiz ''bana dünyanızdan üç şey sevdirildi, bunlardan biri de gözümün nuru namaz.'' demiştir. İslam aleminde namaz, dinin direği kabul edilir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de namazın dosdoğru ve zamanında kılınması emredilir. Birçok İslam alimine göre namaz esnasında kul, Allah'ın huzuruna çıkar. Yaratıcısına Kuran'ı Kerim'den ayetlerle dua eden Müslümanlar, tövbe eder ve bağışlanma diler. Namazın sonunda peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve ümmetine de dua edilir.

Aksatmadan günde beş vakit namaz kılan müminler, Allah'ı ve onun sıfatlarını sık sık zikretmiş olur. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu hatırlayan Müslümanların imanı ve dine bağlılığı artar. Namaz, yalnız Allah'a kulluk edip yalnız ondan yardım istediğimiz bir ibadettir. Fatiha Suresinde geçen bu ayetin bize hatırlattığı bir diğer ise Allah'ın Rahman ve Rahim oluşudur. Ahirette de dünyada da bizi gözeten ve esirgeyen Rabbimiz hamd ederiz.

Namaz sadece temiz yerlerde ve abdest alınarak kılınır. Bu da dinimizin temizliğe ne kadar önem verdiğini gösterir. Bu ibadet Her Müslümanın beden ve kıyafet temizliğine daha da özen göstermesini sağlar.

2- Cenaze Namazı ve Önemi:

Tüm Müslümanlara farz kılınmış olan bel vakit namazlar dışında cemaatle birlikte kılınan namazlar da vardır. Cenaze namazı, dört tekbirden oluşur. Namaza başlarken önce Subhaneke Duası sonra Salli-Barik duaları okunur. Namazda ölüye rahmet ve bağışlanma dilenir. Vefat eden kişinin bu acılı gününde yanında olmak her Müslümanın görevidir. Cenaze namazlarının bir diğer önemi ise bize ölümü hatırlatması ve herkesin bir gün asıl yurdu olan ahirete gideceğini hatırlatmasıdır.

Dinimizin temelinde ''Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz'' itikadı yer alır. Her mümin kul Allah'a iman ettiği gibi, yeniden dirilmeye, ahiret gününe, cennete ve cehenneme de inanır. Bu nedenle ölüm, imanı olanlar için bir son değil, bir başlangıç demektir. Cenaze namazlarını bize sadece ölümü değil, ahiret gününü hatırlattığı için de önemli kabul etmeliyiz.

3- Teravih Namazı ve Önemi:

Farz değil sünnet olan Teravih namazı, Ramazan Ayında, 30 gün boyunca cemaatle kılınır. 11 Ayın Sultanı ve Bereket Ayı olarak nitelendirilen Ramazan'da kılınan Teravih namazları insanları dine ve Allah'a yaklaştırır. İmanı güçlenen mümin kullar, Allah'ı daha çok zikreder, nimetleri için O'na daha çok şükretmiş olur. Manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı Ramazan Ayında Teravih namazı kılmak, Müslümanların kendi içerisinde dayanışmasını da sağlar. Namaz vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, başta din olmak üzere birçok konu hakkında sohbet eder. Bu vesileyle çocuklar da dinleri hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakalar.

4- Bayram Namazı ve Önemi:

Her yıl 30 gün süren Ramazan Ayından sonra 3 günlük Ramazan Bayramı başlar. Bayramın ilk günü Müslümanlar bir araya gelerek bayram namazını kılar. Hocalar, Ramazan Bayramının, yardımlaşma ve dayanışmanın faziletleri üzerine vaazlar verir. Sadece ülkemizde değil diğer İslam ülkelerinde de kılınan bayram namazı 2 rekat’tır.