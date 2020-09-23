6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Namazın Kılınışı konu anlatımı

En'am Suresinin 72. ayetinde ''Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun'' yazar. Her ibadette olduğu gibi namazda da dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. İbadetlerin emredildiği gibi yapılması bizi Allah'a daha çok yaklaştırır ve imanımızı arttırır.

Namazın Kılınışı

1- Namaz Abdesti Nasıl Alınır?

Önce ''Niyet ettim namazımı eda etmek için abdest almaya'' ya da ''niyet ettim Allah rızası için abdest almaya'' denir. Sonra besmele çekilir. Eller parmak aralarına kadar üç kere yıkanır. Ağza sağ ile su alınır. Su ağızda iyice çalkalanıp dökülür. Sonra burun ve yüz yıkanır. Yine üç defa olmak üzere kollar dirseklere yıkanır. Sağ elle başın mesh edilir, akabinde kulaklar serçe parmakla mesh edilir. Kulakların arkası da sudan geçirildikten sonra ayaklar yıkanır. Ayaklar da eller gibi parmak aralarına kadar yıkanmalıdır.

2- Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Namaza başlamadan önce niyet edilmelidir. Örneğin akşam namazı kılınacaksa ''Niyet ettim akşam namazımı kılmaya'' denir. Eğer namazın sadece farzı kılınacaksa ''Niyet ettim akşam namazının farzlarını kılmaya'' denmelidir. Dinimizde namaza niyet etmeye ''Kamet getirmek'' de denir.

3- Namaz Nasıl Kılınır?

1.Rekat:

Namazın ilk aşamasını abdest ve niyet oluşturur. İkinci aşamasında ''İftitah Tekbiri'' yer alır. ''Allahu Ekber'' demek farz, elleri yukarı kaldırmak ise sünnettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed her namazın başlangıcında ellerini havaya kaldırır ve baş parmaklarını kulak memesi hizasına getirirdi. Tekbir getirirken avuç içleri kıbleye dönük olmalıdır.

Tekbir getirdikten sonra erkekler ellerini karnının üstünde, kadınlar ise göğsünde birleştirir. Ayakta iken okunan ilk dua Sübhanekedir. Euzü Besmele çekildikten sonra Fatiha Suresi ve Kuran'ı Kerim surelerinden biri okunur. Bu esnada bakışlar yerde olmalıdır. Başka bir yere bakmak, başka bir şeyle ilgilenmek namazı bozar. Namazın ayakta dua okunan kısmına ''kıyam'' ya da ''kıyama durmak'' denir.

Kıyamdan sonra Rüku'ya eğilinir. Eğilirken tekbir getirilir ve 3 defa ''Sübhane Rabbiye'l Azim'' denir. ''Sübhane Rabbiye'l Azim'' 'Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim'' demektir.

Rükudan doğrulurken 3 kere "Semiallâhü limen hamideh" (Allah kendisine hamd edenleri / övenleri işitir.) ve ayaktayken ''Rabbena Lekel Hamd'' (Yüce Allah'ım sana hamd olsun) denir. Sonrasında yine tekbir getirilerek secdeye varılır. Secdede alın ve burun yere değmelidir. "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" ve Allah'u Ekber dendikten sonra secdeden kalkılır. İki secde arası oturuşta ''Sübhanellah'' denir ve ikinci kez secdeye kapanılır.

Saha sonrasında tekbir getirilerek ayağa kalkılır ve ikinci rekata geçilir.

2.Rekat:

2.Rekata besmele çekilerek başlanır. Fatiha Suresinden sonra Kuran'dan bir sure okunur.

4- Ettehiyyatü - Salli - Barik ve Rabbena Duaları:

Ettehiyyatü 4 rekatlı namazlarında 2. ve 4. rekatlarında okunur.

Ettehiyyatü Duasının anlamı: Her türlü dua ve iyilik yalnızca Allah'a mahsustur. Ey peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam (Barış) bizim ve tüm mümin kulların üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Salli - Barik duaları sadece son rekatta okunur. Örneğin sabah namazının 2 farzı kılınacaksa son rekatında Salli - Barik okunmalıdır. Son olarak Rabbena duası okunarak dünyada ve ahirette Allah'tan lütuf ve hidayet dilenir. Namazın sonunda önce sağa sonra sola selam verilir.