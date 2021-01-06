6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kunut Duaları Ve Anlamları konu anlatımı

Kunut duaları sadece vitir namazında okunur. Duaların rükudan önce tekbir alınarak okunması gerekir.

Kunut Duaları ve Anlamları

Kunut Duası -1- Arapça Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası -1- Türkçe Meali

Allah'ım, biz yalnızca senden yardım isteriz.

Günahlarımızı affetmenizi isteriz.

Bizden razı olmanı ve bize hidayete erdirmeni isteriz.

Yalnızca sana iman eder, yalnızca sana tövbe ederiz.

Bize verdiğin tüm nimetler için seni hamdederiz.

Dünyadaki hiçbir nimetini inkar etmeyiz ve başkasından bilmeyiz.

Senin nimetlerini inkar edenleri ve emirlerine karşı gelenleri bırakırız.

Kunut Duası -1- Anlamı

Kafirler, müşrikler ve münafıklar, dünya nimetlerinin kimden geldiğini, nasıl olduğu sorgulamazlar. Sadece daha fazla mal mülk sahibi olmak isterler. Çünkü onlara göre yeniden dirilme ve hesap günü yoktur. Oysa Müslümanlar, dünyadaki her şeyin Allah tarafından insanlara verilmiş birer nimet olduğunu bilirler. Kafirler, sadece nimetleri değil Allah'ın vahiylerini tebliğ eden peygamberleri ve Kuran'ı da inkar ederler.

Vitir namazlarında okunan Kunut dualarında, bize verilen sayısız nimet için şükrettiğimiz gibi, günahlarımız da için bağışlanma dileriz. Peygamberler hariç tüm insanlar günah işler. Bu günahları affetmek ise yalnızca Allah'a mahsustur. Allah'ın sıfatlarından biri de Afüv'tür. Afüv, günahları silen, örten ve unutturan demektir. Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de geçtiği üzere, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Kunut Duası -2- Arapça Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası -2- Türkçe Meali

Allah'ım biz yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz.

Yalnızca senin için namaz kılar ve yalnızca senin huzurunda secde ederiz.

İbadetlerimizle sana yaklaştıracak şeyler kazanmaya çabalarız.

Bize verdiğin rahmetin artmasını dileriz.

Senin azabından korkarız. Kuşkusuz, senin azabın yalnızca seni inkar eden kafirleredir.

Kunut Duası -2- Anlamı

Her Müslüman, ibadetleriyle ve takvasıyla cennete girmek ister. Aynı zamanda cehennem azabından korkar. Kuran'ı Kerimdeki bir ayette Müslümanlar ''gevşemeyin ve tasalanmayın'' diye uyarılır. Ayetin devamında Allah'u Teala ''Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz'' diye buyurur. Allah katında en üstün olan takvaca en ileri olandır. Takva, kendini sakınmak demektir. Haram maldan, zinadan, dedikodu yapmaktan, kul hakkı yemekten sakınanlar, takvaca ileri olan müminlerdir.

Namaz ve diğer ibadetlerin tamamı Allah için yapılır. Her Müslüman, sadece Allah için namaz kılar ve ona secde eder. Çünkü Allah, insanın başla ilahlar edinmesini yasaklamıştır. Başka ilahlar edinmek, Allah'a şirk koşmak demektir ki bu da dinimizde en büyük günah sayılır. Birçok ayette şirk hariç tüm günahların Allah katında affedilebileceği yazar. İnsanlar, dünya zevklerini yaşamak ve para- mal mülk gibi gelip geçici şeylere sahip olmak için ahireti unutur. Sadece bu dünya varmış gibi yaşarlar. Bu da zamanla daha fazla günah işlenmesine neden olur. Oysaki dünyadaki tüm nimetler de Allah katından gelir. Yağan yağmur, ekinlerin büyümesini sağlar. Güneş sayesinde ısınır ve aydınlanırız. Tüm bunların Allah'ın bir rahmeti olduğunu bilen müminler, ibadetlerinde hem şükreder hem de günahları için bağışlanma dilerler.