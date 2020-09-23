6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Zekeriya konu anlatımı

Allah'u Teala birçok kavme birden fazla peygamber göndermiştir. Peygamberler uyarıcı ve müjdeleyici olarak Allah'ın birliği, ahiret günü gibi konularda insanları bilgilendirmiştir. Ancak birçok insan iman etmek yerine dini ve peygamberleri yalanlamıştır. Bu kavimlerin başında ise İsrailoğulları geliyor. Hz. Zekeriya da, Hz. Musa, Hz. Yahya ve Hz. Yakup gibi İsrailoğulları'na gönderilmiş bir peygamberdir.

Hz. Zekeriya

Hz. Zekeriya, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiğinde, bu kavimdeki binlerce kişi putlara tapıyordu. Tıpkı Hz. Muhammed'in elçi olarak gönderildiği Mekke'de olduğu gibi insanlar ahiret gününe inanmıyor, sadece bu dünyanın varlığına inanıyorlardı. Hz. Zekeriya kendisine inen vahiyleri bu kavme tebliğ ettiğinde birçok kişi inanmadı. Onunla alay edenler oldu.

Bu dönemde insanlar iyice yoldan çıkmış, kumar ve alkol gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuştu. Söylenen hiçbir uyarıya kulak asmıyorlar ve kendi bildiklerini okuyorlardı.

Hz. Zekeriya yaşamı boyunca birçok mucize göstermiştir. Peygamber, ağaçların dilinden anlıyordu. Aynı zamanda kalemleri hükmedebilen Hz. Zekeriya, onları dokunmadan yazmalarını sağlayabiliyordu. Bazı kaynaklara göre Tevrat'ın tamamını kalemlere dokunmadan yazdı. Bir başka rivayete göre, Tevrat'ın yazılmasını istemeyenler tüm kalemleri toplatıp nehre atmıştı. Ancak tüm kalemler batarken Hz. Zekeriya'ya ait olan kalem suyun üstünde kalmaya devam etmişti.

Birçok rivayete göre hem Hz. Yahya hem de Hz. Zekeriya putperestler tarafından öldürülmüştür. Ancak Kuran'ın hiçbir ayetinde böyle bir şeyden bahsedilmediği için bu bilgiler kesin değildir.

2- Hz. Zekeriya'dan Bahsedilen Ayetler :

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Hz. Zekeriya'dan bahsedilmektedir.

1.A. Al-i İmran Suresi - 38 - 39 - 40 - 41. Ayetler

38.Ayet - Türkçe Meali

Zekeriya, orada / bulunduğu alanda - Rabbine yakarmıştı: Rabbim, katından bana tertemiz bir soy bağışla. Şüphesiz ki sen yakarışları, duaları en iyi işitensin.

39. Ayet - Türkçe Meali

Zekeriya, mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi: Allah sana Yahya peygamberi müjdeliyor.

40. Ayet. Türkçe Meali

Zekeriya cevap olarak: ''Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Ben ihtiyarım, karım ise kısır. Allah, cevap verdi: Allah dilediği şeyi işte bu şekilde yapar.

41. Ayet. Türkçe Meali

Bu kez Zekeriya şöyle dedi: Rabbim, bana bir alamet, bir işaret ver. Allah buyurdu: İnsanlarla üç gün boyunca işaretleşmek dışında konuşma. Rabbini çokça an ve sabah akşam tespih et.

Bu ayetlerde Hz. Zekeriya'nın hayatının da birçok peygamber gibi mucizelerle dolu olduğunu görüyoruz. Allah, ona yardımcı olması amacıyla Hz. Yahya'yı kendisine müjdelemiştir. O da babası gibi İsrailoğulları’na dini tebliğ edecek ve birçok insanın dine dönmesini sağlayacaktır. Hz. Zekeriya'nın oğlu Hz. Yahya'nın en önemli özelliği ise daha önce hiç kimsenin bu adı almamış olmasıdır. Meryem Suresinin 7. ayetinde Hz. Yahya'nın daha önce hiç kimse ile aynı adı taşımadığı açıkça belirtilmektedir.

En'am Suresi - 85. Ayet:

En'am Suresi'nin 85. ayetinde Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. İlyas ve Hz. Yahya ile birlikte anılmaktadır. Peygamberlerin hidayete erdirildiğinden bahseden Kuran, onların salih kullar olduklarını söyler.

Bunun dışında Hz. Zekeriya'dan bahseden ayetler şunlardır. Meryem Suresi (2. - 3. - 4. -5. 6. - 7. - 8. - 9. 10. - 11. ayet) ve Enbiya Suresi 89. ayet.