6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed'in Hayatı konu anlatımı

Peygamber Efendimizin (sav) babası Abdullah, Kureyş kabilesinin lideri ve aynı zamanda Mekke'nin yöneticisi olan Abdülmuttalip'in oğludur. Annesi ise Kureyş kabilesinin Zühre boyundan olan Vehd Bin Abd Menaf kızı Emine'dir. Peygamber Efendimiz (sav) sütannesinin ismi de Halime idi.

Hz. Muhammed'in Hayatı

İslam dinine göre insanlığa gönderilen son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Henüz daha anne karnında iken babası hayat veda etmiştir. Annesi Amine ise Peygamber Efendimiz (sav) daha altı yaşında iken ölmüştür. Annesi ve babası öldükten sonra Hz. Muhammed'i (sav) dedesi Abdülmuttalip himayesine almış ve büyütmüştür.

Dedesi de vefat ettikten sonra amcası olan Ebu Talib'in yanında yetişmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) oldukça küçük yaşlarda ticaret mesleği ile ilgilenmeye başladı. Mekke'de yaşamakta olan ve putlara tapan insanlara peygamber olmadan önce de karşı çıkmıştır.

Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de güzel ahlakı ile insanlar arasında tanınmaktaydı. Bu sebeple kendisine El-Emin denilmekteydi.

Peygamber Efendimiz (sav) 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Hatice'den altı evladı olmuştur. Bunların isimleri Zeynep, Abdullah, Kasım, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Rukiye'dir. Evlatları Kasım ve Abdullah çok küçük yaşta vefat etmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav) bazı zamanlar yanına birkaç parça yiyecek alır ve Hira dağına giderdi. Burada inzivaya çekilirdi. 610 yılının Ramazan Ayında vahiy meleği Cebrail ile Hira mağarasında karşılaştı. Burada kendisine ilk vahiy olan "oku" geldi. Bu şekilde Peygamber Efendimize 40 yaşındayken peygamberlik görevi verilmiş oldu.

Hz. Muhammed (sav) peygamber olduktan sonra ilk önce yakınındakine tebliğ de bulunmaya başladı. İlk Müslüman olan kişi eşi Hz. Hatice'dir. Daha sonra ise Peygamber Efendimizin (sav) kızları da Müslüman olmuştur. Bu isimlerden sonra Hz. Ali, Zeyd bin Harise ve Hz. Ebu Bekir'de Müslümanlığı kabul ettiler.

İslam dini eşitsizliği gideren, adaletli bir din olduğu için önceleri köleler ve fakir insanlar tarafından kabul edildi. Her geçen gün Müslüman sayısı artmaya başladı.

Mekkeli putperestler Müslümanlığı kabul edenlere hakaret ve zulümlerde bulundular. Alaylar, hakaretler ve zulümler öyle bir boyuta vardı ki Allah (cc) izni ile 622 yılında Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Bu yolculukta Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'e (sav) yol arkadaşlığı yapmıştır.

Bu göç sırasında Medine'de Müslümanlığı kabul etmiş kişiler Mekkeli muhacirlere oldukça iyi davrandılar. Medineli Müslümanlar ile Mekkeli muhacirler kardeş olarak ilan edildiler. Böylece Medine İslam Devleti de kurulmaya başladı.

Medine İslam Devleti'nin kurulduğunu duyan müşrikler Müslümanlara saldırılar yaptılar. 624 senesinde müşrikler ile Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaş müşrikler ile yapılmış ilk savaştır. Bu savaşın galibi Müslümanlar oldu. Daha sonra müşrikler bu savaşın intikamını almak adına Medine üzerine saldırdılar. Bu savaş Uhud savaşıdır. Uhud Savaşında Hz. Muhammed'in (sav) görevlendirmiş olduğu okçular yerlerinden ayrıldı. Bu sebeple savaş kaybedildi. Hz. Hamza'nın da aralarında olduğu 70 Müslüman şehit oldu. Müşrikler Müslümanlar üzerinde üstünlük sağlayamadıkları için 627 yılında Medine üzerine tekrar yürüdüler. Bunu duyan Hz. Muhammed (sav) Medine'nin çevresine hendek kazdırdı. Hendek Savaşı ismi verilen bu savaşta müşrikler büyük kayıplar vererek yenildiler.

628 senesinde Müslümanlar Hac ziyareti yapmak istediler. Mekkeliler Müslümanlara engel olmak istediler. Bu sebeple Mekkeliler ile Müslümanlar arasında Hudeybiye Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen kabul etmiş oldular.