6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Adem konu anlatımı

Allah'u Teala meleklere Hz. Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Şeytan dışında tüm melekler, emre uyup Hz. Adem'e secde etti Şeytan ise kendisinin ateşten, insanın ise topraktan yaratıldığını, kendisinin daha üstün olduğunu söyledi. Bunun üzerine yüce Allah şeytanı huzurundan kovarak onu sonsuza kadar lanetledi.

Hz. Adem

Kuran'ı Kerim'e göre Hz. Adem ve Hz. Havva aynı nefsten yaratılmıştır. Araf Suresinin 19. ayetinde ''Ey Adem! Sen ve eşin, cennete girin ve dilediğiniz ağaçtan yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. O ağaç da meyvesi de size yasaktır. Eğer ondan yerseniz zalimlerden olursunuz'' yazılıdır. İslam kaynaklarında bu ağacın adı ''Sonsuzluk Ağacı'' ve ''Bilgi Ağacı'' adıyla geçer.

Şeytan cennete yılan kılığında girer ve Hz. Adem ile eşini kandırır. Yasak meyveden yeyip Allah'ın emrine karşı gelen Hz. Adem ve Hz. Havva cennetten çıkarılarak dünyaya indirilir. Arapça bir kelime ola Dünya, aşağı yer, inilen - düşülen yer demektir. Şeytan da Allah'tan kıyamete kadar süre istemiş ve kullarının tamamını yolundan saptıracağını söylemiştir.

İlk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem, aynı zamanda ilk tövbe eden kuldur. İşlediği günahtan sonra tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilenmiştir. Allah'u Teala onun tövbesini kabul etmiş ve ilk peygamber olarak yeryüzüne göndermiştir. Kuran'ı Kerim'de 25 defa Hz. Adem'in adı geçmektedir. O ayetlerden bazıları şunlardır:

1- Bakara Suresi - 30. Ayet

Arapça Okunuşu:

Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halifeh, kalu e tec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek, kale inni a'lemu ma la ta'lemun.

Türkçe Meali:

Bir zamanlar Allah meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' dediğinde melekler ona şöyle karşılık vermişti: ''Yeryüzüne bozgunluk / kargaşa çıkarıp kan dökecek birini mi atayacaksın?'' Oysa biz seni her zaman tespih ile hamt ediyoruz, seni yüceltiyoruz. Bunun üzerine Allah, meleklere şöyle dedi: ''Şüphesiz, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum.''

İslam inancına göre Hz. Adem ''natık ''bir varlıktır. Yani hem konuşma hem de düşünme yeteneği olan tek canlıdır. Bu nedenle eşref-i mahlukat olarak nitelendirilir. Hz. Adem de yaratılmışların en şereflisi olarak insanlığın babası kabul edilir. Aynı zamanda toprağı ilk işleyen ve tarımla uğraşan ilk insandır. Oğullarının ismi Habil ile Kabil'dir. Aralarında çıkan tartışmadan sonra Kabil, Habil'i öldürmüştür. Evlat acısı çeken Hz. Adem'e merhamet eden Allah'u Teala, ona başka bir evlat daha nasip etmiştir. Hz. Adem'in diğer oğlunun adı Hz. Şit'tir. Kuran'da adı geçmeyen Hz. Şit, birçok rivayete göre bir peygamberdir.

Hz. Adem, tıpkı Hz. Nuh gibi çok uzun bir süre yaşamıştır. Yaklaşık 950 - 1000 yıl arası yaşayan Hz. Adem, bu uzun sürede insanlara İslam'ı ve Allah'ı anlatmıştır.

2- Bakara Suresi - 31. Ayet

Arapça Okunuşu:

''Ve alleme ademel esmae kulleha summe aradahum alel melaiketi fe kale enbiuni bi esmai haulai in kuntum sadikin.''

Türkçe Meali:

Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bu isimleri meleklere gösterip ''eğer doğru söyleyenlerden iseniz bana bu isimleri bildirin'' diye emretti.

Melekler, günahsız varlıklardır çünkü nurdan yaratılmışlardır. Bu nedenle nefsleri ve iradeleri yoktur. Hz. Adem ve diğer insanlar ise irade sahibidir. Bu nedenle insanlar, meleklerden üstün kılınmıştır.