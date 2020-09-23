6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Fil Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Kuran'ı Kerim'de yer alan en kısa surelerden biri Fil Suresidir. Bu nedenle kolayca ezberlenir ve günlük namazlarda sıklıkla okunur.

Fil Suresi ve Anlamı

1- Fil Suresi ve Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

4- Termîhim bihicâratin min siccîl

5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

2- Fil Suresi ve Türkçe Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Rabbinin fil sahiplerine yaptıklarını görmedin mi?

2- Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların?

3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

4- Kuşlar, onların üstüne kurumuş çamurdan taşlar atıyordu.

5- Sonunda onları yenilmiş ekin yapraklarına çevirdi.

3- Fil Suresi ve Anlamı:

Bu sure, ''Fil Olayı'' ya da ''Fil Vakası'' olarak bilinen hadiseyi anlatmak için indirilmiştir. O dönem Yemen'in valisi, zalimlikleriyle bilinen Ebrehe adlı biriydi. Vali, ordusu ve filleriyle birlikte Kabe'yi almak için Mekke'ye geldi. Bunun öncesinde de Arapların yüzlerce devesini çalmıştı. Develerini çaldığı kişilerden biri de Hz. Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib idi. Abdulmuttalip, develerini geri almak için Ebrehe'nin yanına gitti. Vali, kendisiyle alay ederek ''Senin tek derdin develerin, Kabe'yi merak bile etmiyorsun'' dedi. Abdulmuttalib ise cevap olarak Kabe'yi Allah'ın koruyacağını söyledi. Nitekim öyle oldu ve Ebrehe ile ordusu gökte bir anda ortaya çıkan kuşların bıraktığı taşlarla helak oldu.

Kuran'ı Kerim'de birçok mucizevi olay anlatılır. Bu olayların hepsi gerçekten yaşanmış olup ibret almamız için bize bildirilmiştir. Aç gözlülüğün, hak tanımazlığın, insanların haklarını gasp etmenin sonu hüsrandır. Tıpkı Firavun ve ordusunun Nil Nehrinde helak olması gibi, Ebrehe'nin fillerden oluşan ordusu da bir anda yok olup gitti.

Kabe, Müslüman alemi için kutsaldır. Hac ise İslam'ın beş şartından biridir. Sağlığı ve maddi gücü yerinde olan herkes, hayatında bir kez olsun Kabe'ye giderek kutsal Hac ibadetini yerine getirmelidir. Allah'u Teala Fil Suresinde anlatıldığı üzere Kabe'yi korumuştur. Hz. Muhammed doğduğunda ise Kabe'de 350'den fazla put bulunuyordu. Bu putlar hem ibadet hem de turizm için kullanılıyordu.

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Mekkeli putperestler, Müslümanlara zulmetmeye başladı. Müslüman olanların sayısı attıkça, baskı ve zulüm de arttı. Bunun üzerine 622 yılında, Müslümanlar Mekke'yi terk ederek Medine'ye hicret etti. 630 yılında başlayan mücadeleler 632 yılında sonuç verdi ve Hz. Muhammed'in önderliğindeki ordu Mekke'yi fethetti. İçindeki putların hepsi kırıldı ve Kabe bir kere daha kurtarılmış oldu.

Fil Suresinden çıkarılacak dersler ve alınacak ibretler vardır. Bizim için kutsal olan mekanların başında Kabe geliyor. Hem Kabe için hem de inançlarımız için mücadele etmeliyiz. Bununla birlikte Allah'u Teala'nın her zaman iman eden kulları ile birlikte olduğunu bilmeliyiz. Kabe örneğinde olduğu gibi Allah, gösterdiği mucizeler ile birlikte Müslümanları ve onların kutsal topraklarını her zaman korumuştur. O dönem içerisinde baskılardan bunalan bazı Müslümanlar, Hz. Muhammed'e ''Allah'ın yardımı ne zaman?'' diye sormaya başlamışlardı. Bunun üzerine ''Allah'ın yardımı yakında'' ayeti indi. Bir başka ayette ise ''gevşemeyin, tasalanmayın, eğer inanıyor iseniz kazanan sizsiniz'' denmektedir. İman sahibi insanlar inançlarını hiçbir zaman yitirmemeli ve Allah'ın varlığını içlerinde daima hissetmelidir.