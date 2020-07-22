6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dini Bayramlarımız konu anlatımı

Bayram bir milletin kültür ögelerinin geniş anlamda incelendiği ve milli bilincinin oluşturulmasına yardımcı olan kutlamalardır. Ülkemizde dini ve milli bayramlar olmak üzere iki tür bayram kutlamaları yapılır. Bayram özellikle tüm toplumu bir araya getirmeyi amaçlayan coşkuyla kutlama yapmayı sağlayan özel günlerdir. Bayramlar yılın belirli dönemlerinde kutlanır. Dini ve milli bayramlar çeşitli özelliklere sahiptir.

Dini Ve Milli Bayramlar

Ülkemizde dini bayramlar ve Milli Bayramlar olarak iki farklı türde bayramlar kutlamaları yapılmaktadır. Dini bayramlar Ramazan ve Kurban Bayramı iken; milli bayramlar ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Böylece ülkemizde kutlanan birçok dini ve milli bayram bulunmaktadır.

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Dini Bayramlar Konu Anlatımı

Dini bayramlar 2 farklı şekilde kutlanmaktadır dini ve milli bakımdan önemli olan ve topluca kutlanan dönemlere göre bayram denir. Bayramlar tüm toplumun sevinç ve neşe içinde olduğu günlerdir. İslam dinine göre dini bayramlar olarak kutlanan iki tane bayram vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'dır.

Dini bayramlar Hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Tüm Müslümanların ortak değeri olan dini bayramlar sadece Türklere özgü olmayan dünya üzerindeki tüm Müslümanların kutladığı bayramlardır.

Dini bayramlar Türk kültüründe oldukça etkileyen özelliğe sahiptir. Dini bayramlarda toplum bir araya gelerek ikramlarda bulunur. Aynı zamanda dini bayramlar yetimlerin ve yoksul kişilerin gözetildiği, bu kişilere yardım elinin uzatıldığı bayramlardır. Bayramlarda toplum bütünleşerek kaynaşır. Dini bayramlarda bayram namazı ile güne başlanır.

Ramazan Bayramı

Dini bayramlardan her yıl ilk kutlanan tüm Müslümanlarca ortak değer olarak kabul edilen Ramazan Bayramıdır. Tüm Müslümanlar her yıl Ramazan ayının başlangıcı ile 1 ay oruç tutar. Ramazan ayının bitmesi Şevval ayının 1. Günü itibarıyla Ramazan Bayramı başlar. 3 gün devam eden Ramazan Bayramı özellikle bir ay tutulan oruç sonrası halkın yoksulları anlaması, açları anlaması, sabır göstermesi gibi birçok özelliğe bürünmesini sağlar.

Aynı şekilde Ramazan ayı birçok iyiliğin yapıldığı yoksulun gözetildiği fitre ve zekatların da dağıtıldı aydır. Bu sebeple Ramazan ayı ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı Müslümanlar için oldukça önemlidir.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ise Zilhiccenin 10. Günü başlayan ve 4 gün süren bir bayramdır. Bayram günü durumu iyi olanlar kurban keserek kurbanın bir kısmını yoksullara dağıtıp, bir kısmını eve gelen misafirine ikram ederek ve kalan kısmı kendisi daha sonra yemek üzere saklayabilir.

Dini bayramlar Allah'ın kendini haramdan koruyan yaptıkları ibadet ve tövbelerle günahlarını affettirmek için dua eden Müslümanlara hediyesidir. Bayramlar dini bayramlar Kur'an-ı Kerim'in de sıkça bahsettiği kardeşlik kavramını pekişmesi için en güzel vesiledir. Dini bayramlarda dargınlıklar küskünlükler son bularak insanların kaynaşması sağlanır. Bayramlardan bir gün önceki günlere arefe günü denir. Arefe günleri bayramı müjdeleyen günlerdir. Bu sebeple Arefe günlerinde yapılan ibadetler oldukça faziletlidir. Dini bayramlar ay takvimine göre planlanan hicri takvime göre belirlendiği için Miladi takvime göre her yıl 10 gün daha erken gelir.