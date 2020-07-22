Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi Ramazan Ayının 27. gecesine tekabül eder. 30 gün boyunca oruç tutulan ayın ardından Ramazan Bayramı kutlanır. Hem Cuma Günü hem de Ramazan Ayı İslam dininde son derece kutsal ve önemlidir.

6 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cuma Günü ve Ramazan Ayı - Konu Anlatımı

1- Cuma Gününün Anlam ve Önemi

Kuran-ı Kerim'in 62. suresinin adı Cuma'dır. Bu surenin ayetlerinde Müslümanların Cuma Ezanını duyar duymaz alışverişi bırakıp camilere gitmesi ve Cuma namazını birlikte kılmaları emredilir. Aynı zamanda Hz. Adem'in Cuma günü yaratılıp cennete yerleştirildiğine inanılır. Müslümanların aktardığı ve günümüze kadar gelen hadislerde kıyametin Cuma günü akşam ezanından sonra kopacağı bilgisi yer alır.

İkisi farz sekizi sünnet olmak üzere toplam on rekattan oluşan Cuma namazının kazası yoktur. Bu nedenle saatinde kılınmalıdır. Ayrıca tek başına kılınması da vacip değildir. Cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazları Müslümanlar arasındaki birlik beraberliği ve dayanışmayı arttırır.

Namazdan önce Cuma hutbesi verilir. Müslümanların görev ve sorumlulukları, birbirleriyle olan ilişkileri, haram - helal gibi konular hutbenin konusu olabilir. Cuma günleri aynı zamanda hasta ve yaşlı kişilerin ziyaret edilmeli, görüşmeyen insanlar bir araya gelmelidir.

2- Ramazan Ayının Anlam ve Önemi:

İslam'ın beş şartından biri oruç tutmaktır. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak tüm erkek ve kadın Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu ayın kutsal olmasındaki en önemli etken Kuran'ı Kerim'in bu ay içerisinde indirilmiş olmasıdır. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Ramazan ayından bahsedilmekte, doğru ile yanlışın, hak ile batılın bu ayda birbirinden ayrıldığı ifade edilmektedir.

Oruç tutmak, kişilerin yoksul ve aç insanları anlaması için gereklidir. Oruç, aynı zamanda Allah'ın verdiği sonsuz sayıdaki nimete şükretmesine vesile olur. Bu nedenle buluğ çağına eren her erkek ve kadın sahurdan iftara kadar olan sürede orucun farzlarını yerine getirmelidir. İnsanlar bu ay içerisinde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye özen göstermelidir.

İslam dininde Ramazan ''on bir ayın sultanı'' olarak tanımlanır. Bu ay içerisinde Kuran-ı Kerim'i tek başına ve cemaat ile birlikte okumak da yapılan ibadetler arasında yer alır. Son peygamber Hz. Muhammed'in Ramazan ayın önemini belirttiği birçok sözü hadis kaynaklarında bulunur. Peygamberimiz çoğu zaman orucunu sadece bir bardak su ve hurma ile açar, başka bir şey yiyip içmezdi. Az ile yetinmeyi öğütleyen Hz. Muhammed, bu ay içerisinde israftan kaçınılması ve yoksullara yardım edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir hadiste ise Oruç tutan insanın sadece yemeyi içmeyi değil yalan söylemeyi de bırakması gerektiğini vurgulamıştır.

3- Ramazan Bayramının Anlam ve Önemi:

Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar bu ayın bitmesi ile birlikte Ramazan Bayramını kutlar. İki rekat olan Bayram Namazı cemaat ile birlikte kılınmalıdır. Toplam üç gün süren bayramda büyükleri ziyaret etmek, küslükleri sona erdirmek, temiz ve güzel giyinmek her Müslümanın uyması gereken sünnetler arasında yer alır.

Ramazan bayramının ilk günü aynı zamanda Şevval ayının başlangıcıdır. Hac aylarının ilki olması nedeniyle Şevval ayı da Müslümanlar için kutsal kabul edilmektedir. Bir hadise göre bu ay içerisinde 6 gün oruç tutmak bir yıl boyunca oruç tutmak kadar sevaptır.