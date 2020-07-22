Ümmet kavramı, varan ve millet sevgisiyle oluşur. Her müminin vatanına ve milletine karşı sorumlulukları vardır. Herkes bu sorumlulukların bilincinde olmalı ve buna uygun davranmalıdır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz - Konu anlatımı

1- Vatanımız İçin Yapmamız Gerekenler

1.A. Kültürümüzü Korumalıyız

Bize atalarımızdan miras kalan kültürümüzü korumak, vatan sevgisinin gereklilikleri arasında yer alır. Sadece tarihi bir bilince sahip olan milletler gelişir. Bunun için Türk milleti olarak hem sözlü hem de yazılı kültürümüze sahip çıkmalıyız. Fırsat buldukça müzeleri gezmeli, tarihi eserleri yerinde görmeliyiz. Tarih kitapları okuyarak geçmişimiz hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Gelenek ve görenekler de kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle milli ve dini geleneklerimizi yaşatmalıyız.

1.B. Dilimizi Korumalıyız:

Konuşurken ve yazarken Türkçe kelimeler kullanmalıyız. Cümle içerisinde İngilizce kelimelere yer vermek son derece yanlıştır. İngilizce kelimelerin Türkçedeki karşılıklarını öğrenmeliyiz. Sık sık yabancı dildeki kelimelerle konuşan kişileri tatlı bir dille uyarmalıyız. Bu tür konuşmalar hem Türkçeye hem de kültürümüze büyük zararlar vermektedir.

1.C. Askerlik Görevini Yapmalıyız

Askerlik, vatani görevlerimizden biridir. Zamanı gelince askere gitmeli ve vatanımızı dış güçlere karşı korumalıyız.

1.D. Vergi Vermeliyiz

Ödediğimiz vergiler önce devlete, sonra yine millete ve ihtiyaç sahiplerine gider. Bu nedenle vergimizi zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemeye gayret etmeliyiz. Vergilerle toplanan paralar hastane, okul gibi binaların yapımında harcanır. Aynı zamanda vergi kaçırmak çok büyük bir suçtur.

1.E. Tarihi Yapılarımızı Korumalıyız

Ülkemizde sayısız tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapıları korumalı, onlara zarar verenleri yetkililere şikayet etmeliyiz. Vatanını seven herkes doğal güzelliklerini de korur ve gelecek nesillere aktarır. Hem tarihi yapılar hem de doğal güzellikler ülkemize daha fazla turist gelmesini sağlar. Bu da ülkemizin kalkınması açısından önemlidir.

Bunun dışında gazilerimize ve bayrağımıza saygı duymalıyız. Milli bayramları kutlamalı ve törenlerde şehitlerimizi saygıyla anlamalıyız.

2- Milletimiz İçin Yapmamız Gerekenler

1.A. Yardımlaşmalıyız

Yardımlaşmak, hem dini hem de milli görevlerimizin başında gelir. Yardıma ihtiyaç olan kişilere yardım eli uzatmalıyız. Bayramlarda ve özel günlerde bir araya gelip dayanışma içerisinde olmalıyız.

1.B. Milli Bilince Sahip Olmalıyız

Tarihimizi bilerek ve dilimizi koruyarak milli bilincimizi geliştirmeliyiz. Destan ve milli hikayelerimizi okuyarak ülkemiz için mücadele eden insanlar hakkında bilgi sahibi olmalıyız.

1.C. Düşmana Karşı Birlik Olmalıyız

Kurtuluş Savaşında ülkemiz dört bir yandan kuşatılmıştı. Milletimiz tüm dünyaya bir dayanışma örneği göstererek işgalci kuvvetleri ülkemizden attı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı her zaman tek vücut olmalıyız.

1.D. Milletimize Faydalı Olmalıyız

Ülkemiz ve milletimiz için sürekli olarak çalışmalıyız. Sanat alanındaki faaliyetlere katılarak kültürümüzü ileri noktalara taşımalıyız. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler yakından takip edilmelidir. Yeni icatlar geliştirerek önce milletimizin sonra tüm dünyanın bu icatlardan faydalanmasını sağlamalıyız. Ülkemizin hem sanayi hem de tarım alanında kendi kendine yetmesi, dışa bağımlı olmaması gerekir. Bunun için de sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalıyız.

Bireylerin millet sevgisi, milletin de vatan sevgisi gelişmelidir. Türkiye vatan ve millet sevgisi ile birlikte çok daha huzurlu ve gelişmiş bir ülke olacaktır.