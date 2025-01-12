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6 okulda ortak sınavlar tekrar yapılacak

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#Ortak Sınav#İstanbul İl Milli Eğitim#Mücahit Yentür
6 okulda ortak sınavlar tekrar yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:36

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edildi. 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verildi” denildi.

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İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi düzenlenen il geneli ortak sınavlar öncesi soruların ve cevap anahtarlarının öğrencilerin eline geçtiğine yönelik iddiaları Hürriyet gündeme getirmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de söz konusu iddiaları doğrulayarak “İlk bulgulara göre matematik ve coğrafya dersinin sınavlarında sıkıntılar yaşanmış. Önümüzdeki dönemde ortak sınavların güvenliğinin sağlanması için ek tedbirler de alacağız. Ancak öncelikle soruların öğrencilerin eline sınav öncesi geçtiğini tespit ettiğimiz okullarda sınav tekrarı gündemimizde” demişti.

SINAVDAN BİR SAAT ÖNCE PAYLAŞILDI
Yapılan incelemelerin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edildi ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verildi" denildi. Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanır
#İSTANBUL#MURAT MÜCAHİT YENTÜR
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanırHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Ortak Sınav#İstanbul İl Milli Eğitim#Mücahit Yentür

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