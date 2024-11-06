6 ile ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kurulan mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek. Kurulan 14 SMM, belirlenen 25 pilot alanda öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli bir şekilde yaparak mesleki gelişimlerini takip edecek. Ayrıca, mesleki matematik, mesleki yabancı dil ve mesleki fen bilimleri alanlarında sürekli mesleki gelişim faaliyetleri de düzenlenecek.

ÖĞRETMENLERİN GELİŞİM İHTİYAÇLARI BELİRLENECEK

SMM’ler, sektörle iş birliği yaparak öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve son teknolojik gelişmelerle işbaşında eğitim faaliyetlerini eşleştirerek oluşturulan etkili eğitim modeline katkı sağlayacak. Ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası fon kaynaklarına erişim imkânı bulunan SMM'ler sayesinde öğretmenler için kapsamlı mesleki gelişim projeleri gerçekleştirilecek.

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EĞİTİM DİPLOMASİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

MEB’den yapılan açıklamaya göre; SMM'ler, bakanlığın eğitim diplomasisi faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacak. Özellikle Balkanlar, Asya ve Afrika ülkelerine yönelik ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, Türk öğretmenlerin uluslararası platformlarda eğitim vermesi planlanıyor.

İLLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERİNE GÖRE SEÇİLDİ

SMM seçim sürecinde, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verileri analiz edilerek Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri belirlendi. Seçim kriterleri arasında her alanda sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projelerde etkinlik, ulaşım imkânları ve yeterli ekipman bulunma durumu gibi unsurlar yer alıyor. SMM kurulumu için gerekli malzeme ve ekipman teslimatları da tamamlandı.