6 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 6 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

6 ile kalansız bölünebilme işleminin gerçekleşmesi için önceki bölünebilme konularına da hâkim olunması gerekir. Çünkü altı bir asal sayı olmadığı için 6 ile kalansız bölünebilme işlemi diğerlerine göre farklıdır.

6 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

Son yıllarda bölme ve bölünebilme konusu içerisinde işlenen 6 ile kalansız bölünebilme konusu son derece önem kazanmıştır. Her yıl ortaokul ve lise sınavlarında en sık soruların konu başlıkları arasında yerini bulan bir olgudur. Özellikle öğrenci seçme sınavı tarafından yapılan ve Türkiye genelinde olan sınavlarda bu tarz sorulara rastlanılır.

Fakat 6 ile kalansız bölünebilme konusu sadece sınavlarda değil gerçek hayatta da sıkça karşılaşılan konulardan biridir. En sık karşılaşılan durum aslında bir bireyin markete gittiğinde parası ile kaç ekmek alacağını hesaplamasıdır. Örneğin markette bir miktar parası ile altı ekmek almak isteyen birisi olsun. Bu kişinin parasının ne kadar kalacağını hesaplamasının yolu 6 ile kalansız bölünebilmedir.

6 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

6 ile kalansız bölünebilme işleminin yapılması için altıdan küçük olan iki asal sayının bölünme kuralının bilinmesi gerekir. Altıdan küçük olan iki asal sayı 3 ve 2 olarak bilinmektedir. Bu iki sayının çarpımı altının katlarını oluştur. Yani bu iki sayının kalansız bölünebilme kuralının bilinmesi 6 ile kalansız bölünebilme için yeterlidir.

Öncelikle iki ile kalansız bölünmenin sayıya uygulanması gerekir. Hatırlamak gerekirse iki ile kalansız bölünme kuralı kısaca sayının son rakamının çift olup olmaması ile alakalıdır. Yani sayının sonu tek ise 2 ile tam bölünmesi gerçekleşmektedir. Devamında bakılması gereken üç ile kalansız bölünme işleminin olup olmamasıdır.

Üç ile kalansız bölünme işlemi için sayının rakamları toplamının üçün katı olduğundan emin olunmasıdır. Eğer bu iki şartında beraber sağlandığı durumlar oluşursa o zaman sayı 6 ile kalansız bölünür. İlk bakışta oldukça karışık gelse de birkaç örnek sonrasında çözülen testler ile konu pekiştirilir.

6 İle Kalansız Bölünebilme Örnek Soruları ve Cevapları Nedir?

6 ile kalansız bölünebilme işlemlerinin öğrenilmesi için 2 ve 3 ile kalansız bölünme öğrenilmelidir. Devamında örnek verilen sayını iki ve üç ile kalansız bölünüp bölünmediği kontrol edilmelidir. Örneğin 68954 sayısı altı ile bölümünden kalan nedir? Gibi bir soru verilsin. Burada ilk yapılması gereken sayının iki ile bölümünün olup olmamasıdır.

68954 sayısının son basamağı 4 olduğu yani ikinin katı olduğu için ikiye bölünür. Devamında yapılması gereken sayının 3 ile kalansız bölünüp bölünmemesinin kontrol edilmesi gerekir. 68954 sayısının rakamları toplanıldığı zaman 32 sayısı elde edilmektedir. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2 olmaktadır. 2 ile bölümünden kalan 0 ve 3 ile bölümünden kalan 2 olmaktadır. Buna göre bu sayının 6 ile bölümünden kalan ikidir.

Başka bir soru örnek vermek gerekilirse 1242 tane şeker 6 kişiye eşit bölünmek isteniyor. Buna göre kaç şeker artar. Bu soru da direkt olarak 6 ile bölümünden kalan nedir sorusu olmaktadır. Sayının birler basamağı 2 olduğuna göre iki ile bölümü tamdır. Sayının rakamları toplamı 9 olmaktadır. Yani sayı üç ile de tam bölünmektedir. Bu nedenle sayının 6 ile kalansız bölünebilme kralına uyması beklenir. Klan şeker sayısı sıfır olmaktadır.