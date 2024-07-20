6 ilde tarım meslek lisesi açıldı

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MEB, Türkiye'nin tarım üssü hâline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım meslek liselerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri, Artvin'de Ardanuç Tarım ile Yusufeli Tarım, Ordu'da Yeşil Fatsa, Denizli'de Baklan Tarım Teknolojileri, Ardahan'da Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam yedi tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu lisesi açıldı. Diğer yandan toplamda 208 okulda Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanları bulunuyor. Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla bu alanlarda toplamda 11 bin 166 öğrenci eğitim görüyor.